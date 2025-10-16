Cinthia Fernández y Matías Defederico homenajearon por separado a sus gemelas en su cumpleaños número 12

El emotivo mensaje de Cinthia Fernández a las mellizas por su cumpleaños (Video: Instagram)

Cinthia Fernández celebró los 12 años de sus hijas gemelas, Charis y Bella, con un mensaje profundamente emotivo y cargado de ternura y diversión en sus redes sociales. En la publicación, la mediática manifestó el intenso amor y orgullo que siente por las niñas, destacando las características que las hacen únicas y la felicidad que aportan cada día a su vida.

“¡Feliz cumple mis iguales! La alegría de cada uno de estos videos, es el privilegio que vivo todos los días en mi vida. Son la felicidad hecha persona, son inocencia, despiste y locura, son el corazón más puro que conocí, siempre están en una fiesta y contagian de risas todo lo que está a su paso”, compartió Fernández, haciendo hincapié en la energía y vitalidad que distinguen a Charis y Bella.

La bailarina acompañó su mensaje con una recopilación de videos y fotos que retratan algunos de los momentos más significativos de la vida familiar. Entre las imágenes seleccionadas, la mediática incluyó recuerdos de vacaciones compartidas, partidos de fútbol, juegos entre hermanas y clips entre madre e hijas siguiendo tendencias de redes sociales.

Matías Defederico agasajó a sus gemelas en su cumpleaños número 12 (Instagram)

A través de estas escenas, Cinthia mostró la intensidad y alegría con la que atraviesan el día a día las mellizas, quienes disfrutan de actividades deportivas, recreativas y de la complicidad propia del vínculo fraternal. Los videos jugando juntas y las grabaciones imitando trends reflejan una convivencia marcada por el afecto, la vitalidad y el espíritu lúdico que tienen madre e hijas.

En el texto, continuó describiendo a sus hijas como seres especiales que tiene la capacidad de cambiar su día tan solo con entrar en una habitación: “Son especiales, iluminan el mundo con su presencia, que inspiran sonrisas y calman el alma. Hacen que la vida sea más hermosa sólo por estar en ella”.

A modo de homenaje a sus hijas, Cinthia agregó: “Mis topadoras talentosas, mis buenas hijas, mis bebés cariñosas. Las amo y les escribo con lágrimas en los ojos. Son mi orgullo y tengo mucha suerte de ser su mamá. Ojalá esté a la altura de sus inmensos corazones. Sigan siendo así de felices y sensibles. Nunca cambien nunca”.

" Hacen que la vida más hermosa sólo por estar en ella", la emotica dedicatoria de Fernández a sus priomogenitas

Las tres hijas de Cinthia y Matías Defederico jugando a los disfraces (Foto: Isntagram)

La dedicatoria concluyó con una declaración de amor incondicional: “Las amo, mamá”. El mensaje de Cinthia Fernández no solo recorre la alegría del festejo, sino que subraya el valor de la maternidad y la conexión permanente con sus hijas, celebrando la inocencia y la autenticidad que ellas transmiten a quienes las rodean.

Por su parte, Matías Defederico, el padre de las gemelas, también se sumó a la celebración a través de un mensaje especial en sus redes sociales. El exfutbolista compartió una serie de fotos del pequeño festejo que organizó en su casa junto a su familia, mostrando así su presencia y el afecto que une a todo el entorno de las niñas.

Matías Defederico disfrutó del cumpleaños de sus gemelas con un agasajo en su casa (Instagram)

“Feliz cumple hijas, sean felices siempre que esta banda loca siempre va acompañarlas en todo, las amo, las amamos como a nada en el mundo”, escribió Defederico, dejando en claro el amor y la dedicación con la que acompaña los momentos importantes en la vida de Charis y Bella. Las fotos que eligió el exdeportista mostraron el festejo íntimo que hizo con su familia y la felicidad de las niñas al tener la posibilidad de soplar las velitas con sus afectos paternos.

Entre mensajes, recuerdos y celebraciones compartidas en formato digital, ambos padres reafirmaron el orgullo y la alegría de acompañar a Charis y Bella en su crecimiento, señalando la importancia de la familia, la vitalidad de la infancia y la capacidad de las niñas para transformar los días con su presencia, sensibilidad y risa contagiosa.