Sociedad

Incendios en Epuyén: creen que el foco se habría iniciado por acciones humanas y se esperan las lluvias en la zona

La Justicia informó que comenzó una investigación de oficio para determinar cómo se iniciaron las llamas y apuntan contra un error humano. El SMN adelantó una alerta amarilla en la parte de la Cordillera para este jueves

Guardar
Continúa el incendio en Epuyén
Continúa el incendio en Epuyén y se esperanzan con las llegadas de las lluvis en la zona

La situación de los incendios forestales en Epuyén continúa siendo uno de los focos de preocupación por parte de las autoridades de la provincia de Chubut. Ahora, la Justicia provincial inició una investigación de oficio, ya que alertan que el foco habría sido iniciado por acciones humanas.

El subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Eduardo Pérez, señaló en diálogo con Radio 3: "Con los años que tengo de experiencia, no recuerdo incendios de esta característica en noviembre. Sabíamos que la temporada se iba a adelantar por el invierno seco y estas condiciones que ya veníamos previendo. Indudablemente, tiene que estar la mano del ser humano porque no hubo tormenta eléctrica ni energía en la zona. Esto tiene que ver con una negligencia o con intencionalidad“.

En ese sentido, ya son más de 200 hectáreas las que están afectadas y el fuego aún activo, bajo el control de los brigadistas que se encuentran en la zona. Pérez detalló, en la misma entrevista con Radio 3, que entre 140 y 150 operarios están abocados al combate del incendio, sumados al apoyo logístico.

Más de 180 brigadistas continúan
Más de 180 brigadistas continúan trabajando en la zona

Ahora, la Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo confirmó que abrió un legajo de investigación para determinar cómo comenzó el incendio. El Ministerio Público Fiscal dispuso peritajes específicos en el terreno y ordenó la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad, con el propósito de hallar indicios sobre la presencia de personas o vehículos que hayan estado en la zona antes del inicio del fuego.

Según información recogida por Agencia Noticias Argentinas, los esfuerzos se concentran en identificar si el origen estuvo vinculado a una acción culposa o intencional en el Loteo San Francisco, punto indicado como el núcleo del siniestro.

Todo comenzó el pasado lunes, en el sector de El Pedregoso, donde se detectó el inicio del foco ígneo, lo que derivó en una rápida movilización de efectivos de la Subsecretaría de Protección Civil, brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), personal del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), bomberos voluntarios de Epuyén y localidades cercanas.

La superficie afectada estimada en la primera jornada alcanzó las 60 hectáreas. Sin embargo, el área impactada se expandió de manera considerable ante la intensidad de los vientos, que aumentaron la velocidad de propagación y generaron focos secundarios hacia la zona de angostura y la cumbre del Cerro Pirque.

Ya hay más de 200
Ya hay más de 200 hectáreas afectadas por las llamas

Frente al difícil panorama, el Gobierno provincial reforzó los operativos desde primeras horas del martes, mientras el gobernador Ignacio “Nacho” Torres supervisó el envío de recursos adicionales. Así, sumaron a 186 personas en el combate directo, además del arribo de un helicóptero con helibalde facilitado por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, utilizado en lanzamientos de agua para apagar focos activos y facilitar la labor en tierra.

El operativo continuó con la construcción de líneas cortafuegos, el enfriamiento de áreas calientes mediante equipos hídricos y la utilización de máquinas pesadas para abrir brechas y limitar el avance de las llamas en el flanco derecho del incendio.

Bomberos voluntarios de Epuyén y la vecina localidad de El Hoyo permanecieron en las inmediaciones, preparados ante cualquier eventualidad. El trabajo coordinado entre estos equipos y los responsables de las bases del SPMF buscó proteger a la población y evitar el avance del fuego hacia sectores con mayor densidad de viviendas o instalaciones turísticas.

En mayo, los bosques del
En mayo, los bosques del sur también sufrieron por las llamas

Respecto al pronóstico climático, la Subsecretaría de Protección Ciudadana comunicó que la Cordillera de Chubut atraviesa una alerta amarilla por lluvias persistentes a partir de la madrugada del jueves 20 de noviembre, de acuerdo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones se prolongarán durante la mañana y el mediodía en zonas como Cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Las autoridades esperan que las lluvias pueden favorecer las tareas de control del incendio.

Temas Relacionados

incendiosepuyénchubutsmnalerta amarillaúltimas noticias

Últimas Noticias

Impactante accidente en Entre Ríos: un camión perdió el control y cayó a un arroyo desde un puente

El chofer presentaba lesiones y fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia

Impactante accidente en Entre Ríos:

Salió de la cárcel hace 62 días, lo fueron a detener otra vez y se enfrentó a los policías con un revólver: murió

Kevin Joel Rodríguez, de 23 años, era buscado por un intento de homicidio. Había estado preso por robo agravado

Salió de la cárcel hace

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso y lo dejó inconsciente

El hecho ocurrió en medio de una riña entre dos menores, cuando el agresor, que es mayor de edad, intervino y golpeó violentamente a uno. Hay una investigación de oficio para identificar a los involucrados

Brutal pelea en Merlo: un

Tenía más de 270 archivos de imágenes de abuso sexual infantil y los compartía en redes: lo detuvieron

El acusado tiene 51 años y lo arrestaron en su casa de Bahía Blanca, en el marco de una investigación que comenzó en abril del año pasado

Tenía más de 270 archivos

Los padres de Loan fueron a Comodoro Py a pedir que no dejen de buscar a su hijo: “El tiempo corre contra la víctima”

Así lo resumió el abogado de María Noguera y José Peña. Una decisión judicial había acotado los plazos a 60 días. “Si se perdió, vamos a encontrar algo (en los rastrillajes). Y acá no se encuentra nada”, lanzó la mamá

Los padres de Loan fueron
DEPORTES
La emoción de Messi al

La emoción de Messi al recibir el premio como el jugador más querido de la historia del Barcelona: “Es muy especial”

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

TELESHOW
“Miren lo que encontré”: Juariu

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

INFOBAE AMÉRICA

Israel pidió apartar al fiscal

Israel pidió apartar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que ordenó la detención de Benjamín Netanyahu

El Supremo italiano confirmó la extradición a Alemania del ucraniano acusado de sabotear el Nord Stream

La ONU denunció el horror de los ataques rusos que dejaron decenas de muertos en Ucrania

La Ciudad de México será sede de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes en 2026

Una esmeralda de 300 kilos reaviva el debate sobre la gestión minera en Madagascar