Un camión mosquito quedó atascado bajo un puente en la Panamericana

El camión mosquito varado sobre Panamericana.

Un camión mosquito quedó detenido bajo un puente en el Ramal Pilar de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 41,5 en sentido hacia la Capital Federal, lo que provoca una importante congestión vehicular en la zona. La circulación permanece ralentizada mientras las autoridades trabajan en la remoción del vehículo.

El incidente se produjo cuando el conductor del camión intentó atravesar por debajo de un puente y el vehículo quedó atascado porque la altura de su vehículo y las camionetas que transportaba era superior al espacio que había para transitar.

Debido a la magnitud del operativo y el tamaño del camión —utilizado habitualmente para transportar vehículos—, la maniobra de retiro genera demoras significativas en el tránsito.

Noticia en desarrollo...