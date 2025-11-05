Sociedad

Murió en Entre Ríos el joven que permanecía internado luego de chocar de frente contra un camión

El accidente fatal ocurrió el martes por la tarde en un acceso a Concepción del Uruguay y aún se investigan las causas. La sentida despedida de sus compañeros de trabajo

El choque ocurrió en la intersección de calle Artusi y 36 del Oeste Norte, uno de los accesos principales a la ciudad (El Once)

El miércoles a La madrugada murió Iván Juárez, el joven de 28 años que había ingresado en estado crítico al Hospital Justo José de Urquiza luego de un violento choque registrado en uno de los accesos principales a Concepción del Uruguay. El conductor permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva con politraumatismos severos, derivados del siniestro ocurrido el martes por la tarde.

De acuerdo con los informes obtenidos por medios locales, la colisión fatal involucró a un Volkswagen Gol Power gris, guiado por Juárez, y a un camión Mercedes-Benz modelo 1620 de la firma Tim-Car. El accidente se produjo aproximadamente a las 18:10 en la intersección de calle Artusi y 36 del Oeste Norte. Ambas unidades circulaban en sentidos opuestos, el camión en dirección Oeste-Este y el automóvil en sentido Este-Oeste.

Por motivos que continúan bajo investigación, el Volkswagen Gol impactó frontalmente contra el camión, lo que generó un desplazamiento notable del vehículo menor sobre la calzada derecha.

Iván Juárez, de 28 años, falleció tras permanecer internado en terapia intensiva por politraumatismos severos (@oficial.palaciosanjose)

La magnitud del impacto movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía de Entre Ríos y equipos del servicio de emergencias Alerta. A raíz de la violencia del choque, Juárez quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo; resultó necesario desplegar herramientas de rescate para liberarlo.

Los trabajos en la zona se extendieron durante largo tiempo, lo que obligó a interrumpir el tránsito en el acceso Rodríguez Artusi y sus inmediaciones, indicó Uno Entre Ríos.

Una vez rescatado, Juárez fue trasladado de forma urgente al Hospital Justo José de Urquiza. Ingresó directamente a la Unidad de Terapia Intensiva donde los médicos constataron lesiones graves, indicando un pronóstico reservado. Las primeras horas fueron cruciales para definir su evolución, pero la gravedad de los politraumatismos determinó su deceso poco después de la medianoche.

En el lugar de los hechos, el conductor del camión, un hombre de 41 años identificado por la empresa Tim-Car, recibió atención médica y fue examinado por el equipo de salud, que corroboró lesiones de menor consideración. Según El Once, el conductor del camión resultó con heridas leves y no requirió traslado hospitalario.

El subjefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, Jorge Leiva, describió a El Once: “El joven salía de Concepción y, por causas que se tratan de establecer, chocó con el camión. El Volkswagen Gol invadió el carril del camión y el conductor del auto se llevó la peor parte”.

Leiva explicó que las cámaras de seguridad registraron el hecho y que no se encontraron factores externos como baches o irregularidades en la banquina. “Es un tramo donde no suelen ocurrir accidentes”, puntualizó el funcionario policial.

La muerte de Iván Juárez generó conmoción en el Palacio San José, donde era reconocido por su compromiso y generosidad laboral (@oficial.palaciosanjose)

El operativo posterior al siniestro se caracterizó por el despliegue de personal policial y equipos de criminalística. Testigos presenciales, citados por El Once, relataron que el estruendo de la colisión se percibió a gran distancia, lo que contribuyó a la rápida aparición de efectivos y averiguaciones técnicas. El tránsito se vio alterado durante varias horas en una de las vías de ingreso más utilizadas del oeste de Concepción del Uruguay.

A nivel social, la muerte de Iván Juárez repercutió fuertemente entre sus compañeros y autoridades del Palacio San José - Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, institución en la que se desempeñaba.

El equipo del Palacio emitió un comunicado que destacó el rol comprometido y generoso del joven. “Con profundo pesar despedimos a nuestro compañero Iván Juárez. Fue un trabajador comprometido, siempre dispuesto a tender una mano, a sumar y a acompañar. Más allá de sus tareas, fue un compañero generoso y un amigo querido. Su partida nos llena de tristeza. Lo recordaremos con cariño. Su huella quedará en cada rincón del museo que nos ayudó a cuidar”, manifestaron en un mensaje firmado por la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, y la directora nacional de Museos, María Paula Zingoni.

