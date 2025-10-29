Sociedad

Una camioneta chocó con un camión que transportaba gas propano en Pehuajó: uno de los conductores falleció

El siniestro generó un amplio despliegue de bomberos y obligó a cortar por completo la Ruta 5 mientras se implementaban medidas de seguridad por la carga peligrosa

El accidente en el kilómetro 373 de la Ruta Nacional 5 obligó a cortar totalmente el tránsito y desplegar un operativo de seguridad por riesgo de explosión (Rumores de Pehuajó)

Un violento siniestro vial en el kilómetro 373 de la Ruta Nacional 5 dejó como saldo la muerte de un hombre. El hecho ocurrió cuando una camioneta 4×4 que circulaba desde Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, hacia Madero impactó de frente contra un camión perteneciente a la empresa Liquigás, encargado del transporte de gas propano.

Ante la emergencia, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero se desplazaron con rapidez al lugar, movilizando un total de 12 efectivos. El accidente tuvo lugar cerca de las 9:50 del último martes.

A su llegada, personal constató que el conductor de la camioneta, un hombre de aproximadamente 50 años, había fallecido de manera instantánea como consecuencia del violento impacto. Se corroboró que el fallecido era residente de Pehuajó y viajaba sin acompañantes, indicaron medios locales.

El conductor de la camioneta, residente de Pehuajó, murió en el acto, mientras que el chofer del camión de Bahía Blanca resultó ileso pero en estado de shock (Rumores de Pehuajó)

Por su parte, el chofer del camión -proveniente de Bahía Blanca y también sin acompañantes- resultó ileso, aunque permaneció en estado de shock.

El camión involucrado en el accidente transportaba un contenedor lleno de gas propano, lo que elevó el nivel de alerta. Mientras se aguardaba la llegada de técnicos de la empresa propietaria para verificar el estado y manipulación segura de la carga, bomberos y personal de defensa civil montaron un operativo de custodia y prevención.

La ubicación del camión, recostado sobre la banquina con riesgo de vuelco, obligó a extremar las medidas de seguridad a fin de evitar cualquier incidente adicional relacionado con la carga peligrosa.

La Ruta 5 quedó completamente cortada desde el momento del accidente. Autoridades solicitaron a los automovilistas que eviten la zona y consideren vías alternativas, aunque el mal estado de los caminos complica las posibilidades de desvío. El corte, según medios locales, se extendió por varias horas, hasta garantizar la total seguridad en el sector.

En el lugar del hecho trabajaron en forma coordinada efectivos policiales, personal de Defensa Civil y los bomberos para asegurar el área y permitir el trabajo de los peritos. La Policía Científica y la Fiscalía de Pehuajó se encargaron de las tareas de relevamiento y peritaje para esclarecer la mecánica del accidente, ocurrido en un tramo recto de la traza nacional. Hasta el momento, las causas del choque permanecen bajo investigación.

Otro accidente fatal en Pehuajó

Impactante accidente fatal en Pehuajó: murió el padre y sus dos hijos menores

Un trágico accidente en la Ruta Nacional N.º 5, a la altura del kilómetro 389,5, en jurisdicción de Francisco Madero, partido bonaerense de Pehuajó, causó la muerte de tres miembros de una familia procedente de Comodoro Rivadavia, Chubut, en agosto pasado. Una mujer permanece internada en estado crítico tras haber sido trasladada a un hospital. En el hecho participaron un automóvil Fiat Argo y un camión Fiat Iveco.

Según detalló la Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, el auto particular llevaba a cuatro personas. El impacto provocó la muerte inmediata de un hombre de 40 años y sus dos hijos menores. La única sobreviviente, la madre de 35 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu por las heridas graves que sufrió. El conductor del camión, con domicilio en Saladillo y de 29 años de edad, no sufrió lesiones.

Medios locales informaron que el accidente se produjo alrededor de las 8:00, en el tramo entre Francisco Madero y Juan José Paso. Las causas de la colisión aún están bajo investigación.

El auto quedó completamente destruido, mientras que el camión se incendió hasta consumirse. A pesar de la intensidad del fuego, el chofer logró salir ileso.

De acuerdo con relatos de testigos, Cristian Fornes, ex bombero voluntario y trabajador de la Cooperativa Eléctrica local, intervino de inmediato al detenerse en el lugar del accidente: rescató al camionero y ayudó en la asistencia de la mujer.

En el sitio trabajaron integrantes de la Policía de Seguridad Comunal, oficiales de Seguridad Vial, personal de la Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, quienes extinguieron el incendio y realizaron las pericias, mientras se procedió al secuestro de los vehículos.

Interviene en la causa el fiscal Pablo Teodoro Schestrom, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, del Departamento Judicial Trenque Lauquen, bajo la figura de “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas”.

