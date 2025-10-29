Sociedad

Complicaciones en el acceso a CABA por un choque múltiple en Camino Negro: hay un patrullero involucrado

La colisión en cadena, a la altura de la calle Baradero, produjo demoras en el tránsito que llegan hasta Lomas de Zamora

Choque en Camino Negro entre cinco autos y un patrullero

El tránsito en Camino Negro se vio gravemente afectado en las primeras horas de esta mañana tras un choque múltiple que involucró a cinco vehículos particulares y un patrullero a la altura de Baradero, en las inmediaciones del puente La Noria, sentido Capital Federal.

El incidente provocó un colapso total de la circulación, con demoras que se extendieron hasta Lomas de Zamora y obligaron a numerosos conductores a buscar rutas alternativas.

Uno de los automóviles resultó especialmente perjudicado, con daños frontales que, de acuerdo a testigos, reflejó que la colisión se produjo a una velocidad superior a la habitual en este tipo de siniestros.

De acuerdo con los reportes, la secuencia del choque se originó cuando uno de los conductores intentó adelantar la extensa fila de automóviles utilizando la banquina. Esta maniobra imprudente derivó en que el vehículo se reincorporara al tránsito en Camino Negro, desencadenando una serie de impactos entre los autos que circulaban en ese sector.

Los vehículos venían muy juntos, uno detrás del otro, y uno se incorporó bruscamente al acceso lo que produjo frenadas repentinas y el choque en cadena.

Otro de los automóviles involucrados en el choque en cadena

Las consecuencias del accidente se reflejaron de inmediato en el flujo vehicular. Las demoras se extendieron hasta Lomas de Zamora, con tiempos de espera que, según testimonios de conductores, alcanzaron entre 30 y 40 minutos desde los tribunales de Lomas hasta la subida del puente.

Esta situación obligó a los automovilistas a extremar la paciencia y buscar rutas alternativas para evitar el congestionamiento. Entre las opciones sugeridas para sortear la congestión, el Camino de Cintura y la Autopista Ricchieri se presentaron como alternativas viables, en particular esta última que mostró una mejora en la fluidez del tránsito.

Un móvil de la Policía también formó parte del incidente

Los automóviles involucrados fueron reubicados sobre colectora para facilitar el tránsito en la zona, sin embargo, el accidente no solo genera una congestión significativa en Camino Negro, sino que también tiene un efecto dominó en otras arterias de acceso a la Capital Federal.

Los vehículos involucrados en el accidente ya habían sido retirados de la vía principal, aunque el tránsito en Camino Negro continuaba presentando complicaciones.

Mejoras en la Ruta 8

Más de 24.000 vehículos circulan cada día por la Ruta 8, consolidándola como uno de los ejes viales más relevantes del país. Esta traza, que conecta Buenos Aires con el oeste provincial, se encuentra actualmente bajo un proceso de intervención en varios puntos críticos del tramo Pilar–Pergamino, donde se han detectado socavones y desmoronamientos de tierra.

La empresa Sacde lleva adelante tareas de consolidación de taludes y refuerzo de terraplenes en la zona de bajada Da Fonte, próxima a Arroyo Dulce, con el objetivo de estabilizar el terreno y prevenir futuros incidentes.

Estas labores incluyen movimiento de suelos, relleno con maquinaria pesada y la instalación de drenajes superficiales, medidas orientadas a evitar nuevos desprendimientos.

En paralelo a las obras de estabilización, se completó la repavimentación y ensanchamiento de la Ruta 8 en el tramo comprendido entre la Avenida Tratado del Pilar y la calle San Martín. La segunda etapa de este proyecto incluyó la ampliación de carriles, renovación de veredas, instalación de iluminación LED, nuevos refugios para colectivos y mejoras en los espacios de estacionamiento.

