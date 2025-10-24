Techos volados y árboles caídos: los destrozos que dejó el avance de la tormenta en la provincia de Buenos Aires

Fuerte tormenta en Junín con ráfagas de hasta 90 km/h (Video: @Tiempo_AMBA)

Luego de un jueves con temperaturas altas, el avance de un sistema frontal frío cambió por completo el panorama y una fuerte tormenta impactó en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires durante las últimas horas del jueves, dejando a su paso una serie de destrozos.

Pasadas las 21 horas, la tormenta llegó a Junín y zonas aledañas, provocando daños en viviendas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en al menos 15 barrios, según informó La Noticia 1.

Fuerte tormenta en Junín (Foto: Pablo Petrecca)

Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 km/h provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado ubicado en las inmediaciones de la Ruta 7, donde se sintió con más fuerza el temporal.

La tormenta provocó la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado (Foto: Semanario de Junín)

Por la intensidad de la tormenta, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y dispuso el despliegue de cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes.

De acuerdo con la información publicada por Junín 24, el fenómeno meteorológico obligó a evacuar a una familia hacia el Complejo Piooner, mientras que varias más sufrieron daños en sus hogares. Hasta el momento, no se reportaron heridos oficialmente.

Fuerte tormenta en Junín (Video: @SurTormentas)

El temporal también afectó a otras localidades del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, alrededor de las 22 horas, las intensas lluvias llegaron a Chivilcoy.

La tormenta llegó a Chivilcoy alrededor de las 22 horas del jueves (Video: @MiguelPferde)

La tormenta afectó a Chivilcoy y otras localidades del noroeste de Buenos Aires (Video: @anasolgall)

Otra localidad que sufrió destrozos por la intensidad de la tormenta fue Ameghino, donde también hubo caída de árboles e importantes cortes de luz. El personal de la Cooperativa Eléctrica, pese a la lluvia, trabajó para solucionar los inconvenientes.

“Durante las tareas, las cuadrillas operaron bajo condiciones climáticas adversas, con lluvia y viento, que ocasionaron la caída de ramas sobre distintas líneas del tendido eléctrico. Gracias a la rápida intervención, se logró normalizar el suministro en la red local”, señalaron desde la cooperativa. Sin embargo, desde el medio local Distrito Interior informaron que persistieron algunos microcortes.

Otra localidad que sufrió destrozos por la intensidad de la tormenta fue Ameghino

De igual forma, podrían registrarse más destrozos durante la jornada de este viernes, debido a que la alerta naranja permanece vigente para la región, aunque se prevé que luego de la mañana descienda a nivel amarillo y que las condiciones mejoren durante la tarde.

El alerta por tormentas fuertes hasta la mañana del viernes abarca Arrecifes – Capitán Sarmiento – Carmen de Areco – Chacabuco – Colón – General Arenales – General Pinto – Junín – Leandro N. Alem – Lincoln – Pergamino – Rojas – Salto – Florentino Ameghino – General Villegas – Rivadavia – Alberti – Bragado – Chivilcoy – General Viamonte – Nueve de Julio – Veinticinco de Mayo – Bolívar – Carlos Casares – Carlos Tejedor – Hipólito Yrigoyen – Pehuajó.

Continúan las alertas por tormentas en la provincia de Buenos Aires

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 12 provincias permanecen bajo alerta por tormentas para este viernes, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se preparan para una jornada con lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas.

El SMN advierte sobre acumulados de lluvia de hasta 100 mm y temperaturas mínimas bajo cero en regiones patagónicas

La extensión de la alerta abarca a CABA, el Gran Buenos Aires, gran parte del centro bonaerense y la costa atlántica, todos bajo advertencia amarilla por tormentas. El este de Entre Ríos, el sudoeste de Corrientes y casi todo Chaco también se encuentran en la misma situación. En el norte, la alerta incluye al norte de Santiago del Estero, la totalidad de Tucumán, el centro de Salta, el sur de La Rioja y de Catamarca. En la región central, la advertencia afecta a casi todo San Luis (excepto el sur), el noroeste y sur de Córdoba y el norte de La Pampa.

Por su parte, la alerta naranja por tormentas rige para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, toda Santa Fe, el oeste de Entre Ríos, el sur de Santiago del Estero y el centro y norte de Córdoba. Este nivel de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad y potenciales riesgos asociados.

Cayó granizo de gran tamaño en Córdoba

Una intensa tormenta provocó la caída de granizo de gran tamaño en el sur de Córdoba durante la tarde de este jueves.

Cayó granizo en el sur de Córdoba (Foto: @dimarcorafael)

El fenómeno se produjo poco después de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo para los departamentos General Roca, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña, según informó Cba24n.

La advertencia, lanzada minutos antes de las 16 horas, tuvo un impacto inmediato en la región. Residentes de Vicuña Mackenna documentaron la tormenta y señalaron que las piedras alcanzaron el tamaño de una pelota de golf.

Cayó granizo en el sur de Córdoba (Foto: @lucasmalenense)