Sociedad

Chocaron dos trenes de la Línea Urquiza a la altura de San Miguel y hubo varios heridos

El accidente se produjo en horas de la noche en la estación Lemos, por lo que el servicio permanecía reducido. Las víctimas sufrieron politraumatismos y fueron derivados a distintos centros de salud

Chocaron dos trenes de la Línea Urquiza

Dos trenes de la línea Urquiza chocaron este jueves en la estación General Lemos, ubicada en Campo de Mayo del partido de San Miguel, y por el siniestro ocurrido cerca de las 20 horas, al menos diez personas debieron ser asistidas y trasladadas a un centro de salud.

Las autoridades policiales que trabajaron en el lugar indicaron que todo ocurrió a partir de un cambio de vías en la zona noroeste del Conurbano bonaerense. Las formaciones involucradas se cruzaron cuando una ingresaba a la estación y la otra salía.

El tren número 11 salía en dirección a Federico Lacroze cuando, por un presunto fallo en el mecanismo de vías, colisionó lateralmente contra el tren 5. Aparentemente, el detonante fue un descarrilamiento.

Los laterales de las formaciones
Los laterales de las formaciones involucradas en el accidente

Si bien el impacto se produjo en los laterales de los vagones, los daños materiales registrados fueron importantes. Las imágenes registradas por los presentes en el lugar, mostraron hierros retorcidos y asientos destrozados. Además, se produjo un corte del suministro eléctrico en el interior de los trenes, lo que generó tensión e incertidumbre para los pasajeros, al igual que algunas demoras.

El interior de uno de
El interior de uno de los vagones
La información publicada por Metrovías
La información publicada por Metrovías en su sitio web

Pocos minutos después del incidente, personal de Metrovías —la empresa concesionaria de la línea en cuestión—, Bomberos Voluntarios, la Policía Federal y equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron para asistir y evacuar a los heridos y a aquellos que quedaron atrapados o no podían salir por sus propios medios.

El siniestro se produjo cuando
El siniestro se produjo cuando uno de los vehículos ingresaba a la estación y el otro salía
Los asientos del lado siniestrado
Los asientos del lado siniestrado quedaron destruidos

Según informó el portal Noticias Argentinas, los pasajeros heridos, cuyas edades oscilaban entre los 20 y 50 años, fueron identificados y trasladados al Hospital Larcade de San Miguel. Sufrieron lesiones en las piernas, brazos y en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos reportó un fuerte dolor cervical. El más afectado fue un hombre adulto que padeció heridas en ambas piernas.

Al menos 10 personas debieron
Al menos 10 personas debieron ser asistidas

Metrovías informó que, tras activarse los protocolos de seguridad, el personal de la empresa brindó asistencia inmediata a los heridos. Cerca de la media noche, indicaron que el servicio continuaba limitado entre las estaciones Federico Lacroze y Campo de Mayo.

Así quedó uno de los
Así quedó uno de los vagones

En julio pasado, un accidente fatal se registró en la Línea Urquiza a la altura de la estación Artigas, entre los barrios porteños de Chacarita y Villa Ortúzar. Un automotor fue embestido por una formación del tren, provocando la muerte de uno de sus ocupantes y lesiones de gravedad en la otra persona, según supo Infobae de fuentes cercanas a la investigación.

El vehículo, una camioneta de color gris, atravesó las vías y terminó incrustado contra las barandas del cruce peatonal en el paso a nivel. De acuerdo a las imágenes, se observó el frente destruido del automóvil, la puerta del conductor completamente dañada, el vidrio astillado en ese costado y el capot levantado tras el impacto.

Fuentes médicas indicaron que los ocupantes eran un matrimonio de adultos. El hombre falleció en el lugar y la mujer fue trasladada a un hospital con traumatismo de cráneo.

El siniestro ocurrió mientras las barreras del cruce ferroviario estaban bajas. Varios pasajeros que viajaban en la formación observaron la escena luego de la colisión. El personal de bomberos, médicos y agentes de la Policía de la Ciudad arribaron a la zona y desplegaron un importante operativo que obligó a la interrupción temporaria del servicio ferroviario.

