Sociedad

La ANMAT prohibió la venta de un suplemento a base de miel y una marca de pasas de uva

Ante la falta del correcto registro sanitario y la imposibilidad de determinar la procedencia, el organismo emitió dos disposiciones

Guardar
Por un lado, ANMAT prohibió
Por un lado, ANMAT prohibió un suplemento dietario cuyo principal alimento es la miel

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó suspender la venta en todo el país, de una marca que comercializa frutos deshidratados, y de un suplemento dietario a base de miel en todo el territorio nacional. La decisión fue tomada luego de una serie de investigaciones que detectaron irregularidades graves en los registros sanitarios y el etiquetado de los productos.

En el caso del primer producto, el mismo se trata de pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado. Todo comenzó luego de la denuncia de un consumidor que identificó la presencia de una piedra dentro de un envase, lo que motivó una investigación por parte del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que confirmó que tanto el número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) como el de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) no existen en los registros oficiales. El producto había sido comprado en un local de la localidad de San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la documentación de ANMAT, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL notificó los hallazgos en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA). Al constatarse la inexistencia de los registros, se concluyó que el producto carecía de certificación sanitaria tanto de establecimiento como de producto y fue catalogado como apócrifo.

Como resultado, establecieron, mediante la disposición 7769/2025, que “queda prohibida la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto identificado como ‘Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado’, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros sanitarios y por estar falsamente rotulado”.

Por su parte, a través de la disposición 7768/2025, también publicada en las primeras horas de este miércoles por ANMAT, impusieron una medida similar sobre el suplemento dietario a base de miel de la marca Honey Natural Power. Según consta en el expediente, un consumidor consultó la autenticidad del producto. De acuerdo con las verificaciones realizadas por el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del Instituto a cargo, revelaron que el suplemento carece de todo registro sanitario, tanto del establecimiento elaborador como del producto.

El análisis determinó que no puede identificarse fehacientemente la procedencia o el fabricante real, lo que transgrede lo exigido por el Código Alimentario Argentino respecto a la trazabilidad y rotulación de alimentos. Las autoridades concluyeron que “el producto se encuentra en infracción a la Ley N° 18.284, al Decreto N° 2126/71 y a los artículos 6 bis y 13 del Código Alimentario”, y, por tanto, lo declararon apócrifo.

También sacó de circulación una
También sacó de circulación una marca de pasas de uva (Freepik)

La normativa estableció “la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como ‘Suplemento dietario a base de miel, marca Honey Natural Power, RI: 20/32515313/0, RNE: 500085’, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”.

Los textos publicados en Boletín Oficial están acompañados por dos anexos en donde se detallan los productos afectados, con el fin de comunicar de manera inmediata a las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a las áreas que conforman la INAL y la Coordinación de Sumarios.

Ambas disposiciones se amparan en las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490/92, las leyes vigentes y los procedimientos del Sistema Federal de Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA), y que los controles están orientados a “proteger la salud pública frente a la aparición de productos alimenticios falsamente rotulados y sin garantía de seguridad sanitaria”.

Temas Relacionados

ANMATmielfrutosproductosdisposicionesúltimas noticias

Últimas Noticias

Conducía un auto robado en Berisso y fue detenido tras intentar asaltar a un jubilado

La detención se produjo en el terraplén costero entre las calles 32 y 3. El vehículo tenía pedido de secuestro activo desde el 15 de abril de 2021

Conducía un auto robado en

Matricidio seguido de suicidio en Jujuy: analizaron el celular del hijo para determinar si tuvo cómplices

Los investigadores aún esperan resultados cruciales para esclarecer el arma utilizada en el crimen

Matricidio seguido de suicidio en

Condenaron a los presos que tomaron como rehenes a una docente y un oficial en un penal de Mendoza

Los acusados habían amenazado a un docente y un guardia del Servicio Penitenciario, con la intención de hablar con un juez

Condenaron a los presos que

Detuvieron a una pareja en Córdoba con más de mil dosis de drogas listas para la venta

El operativo se llevó a cabo en viviendas del Camino El Quebrachal, del barrio 1° de Julio, de la capital provincial

Detuvieron a una pareja en

El acusado por el femicidio de Romina Videla en La Plata intentó desligarse del crimen en el juicio: “Soy inocente”

Héctor Carrizo de 69 años, está acusado de incendiar la vivienda donde se encontraba la mujer, que murió luego por las graves heridas sufridas. La Fiscalía pidió perpetua

El acusado por el femicidio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Matricidio seguido de suicidio en

Matricidio seguido de suicidio en Jujuy: analizaron el celular del hijo para determinar si tuvo cómplices

Condenaron a los presos que tomaron como rehenes a una docente y un oficial en un penal de Mendoza

El acusado por el femicidio de Romina Videla en La Plata intentó desligarse del crimen en el juicio: “Soy inocente”

Así fue el recorrido del apoderado de la jubilada que murió tras ser abandonada en la ruta: los videos que lo incriminan

Revelan un proceso biológico oculto bajo el hielo del Ártico que podría cambiar el futuro del océano

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump viajará a Japón

Donald Trump viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev: al menos tres muertos y cinco heridos

Zelensky viajará a Suecia para anunciar un acuerdo conjunto sobre exportaciones en materia de defensa

Las “heridas invisibles” que acechan a los veteranos israelíes de Gaza

El Gobierno de Ucrania afirmó que la integración del país en la Unión Europea “es una necesidad”

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”