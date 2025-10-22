Calor y chaparrones en el AMBA: así estará el tiempo hasta el fin de semana

El SMN indicó chaparrones para este día e inestabilidad de cara al fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y agradables, pero con lluvias. Además, rigen alertas amarillas en varias provincias argentinas.

Para esta mañana, el SMN señaló que hay chaparrones y que se extenderán en la tarde. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, pero con una muy baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 19°C y los 26°C.

El jueves será el día más caluroso, ya que tendrá 30°C de máxima y 19°C de mínima. Si bien toda la jornada estará mayormente nublada, no se esperan precipitaciones y los vientos soplarán desde el norte, que podrán alcanzar un máximo de 31 kilómetros por hora.

El clima extendido para el AMBA.

Sin embargo, el viernes volverán las precipitaciones en forma de tormentas y se aguarda una temperatura entre los 20°C y los 23°C. Para el sábado a la mañana se esperan chaparrones, mientras que a la tarde la posibilidad de lluvias será muy baja. El domingo tendrá nubosidad parcial y un marcado descenso de la temperatura, ya que la mínima se ubicará en los 12°C y la máxima en los 22°C.

“Entre el jueves, viernes y sábado se espera la etapa más activa del episodio, con tormentas que se irán desplazando progresivamente desde el centro hacia el norte del territorio nacional. Este sistema traerá consigo acumulados importantes de precipitación, ráfagas intensas y posible caída de granizo en forma localizada", señalaron desde el sitio especializado Meteored.

Y adelantaron: “Los acumulados de lluvia previstos para esta semana serán muy significativos en algunos sectores. En promedio, se esperan valoresentre 30 mm y 50 mm, aunque en forma puntual podrían superarse los 100 mm".

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, se registran tormentas en el noroeste del territorio bonaerense, mientras que al norte, sureste y este hay chaparrones; en tanto que al suroeste la nubosidad es variable. El pronóstico se extenderá durante toda la jornada.

El jueves se aguardan tormentas en casi toda la provincia desde la madrugada, que se extenderán desde el suroeste. Con excepción de la costa atlántica este, donde estará mayormente nublado. Hacia el viernes, el frente tormentoso se movilizará hacia el este, afectando a la región centro y este.

Finalmente, el fin de semana tendrá nubosidad variable, con chaparrones hacia la tarde del domingo en el suroeste y oeste.

Las alertas amarillas por tormentas y vientos para esta jornada.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas en Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. En estos casos, se recomienda no sacar la basura, retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y mantenerse lejos de playas, lagunas, ríos y/o piletas.

En tanto, la provincia de Santa Cruz mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos. Por lo cual, el SMN remarca que se debe mantener resguardo en un lugar seguro y asegurar los elementos que puedan volarse.

Para mañana se extenderán las alertas amarillas por tormentas.

Para mañana, se mantienen las alertas amarillas por tormentas en las provincias mencionadas y se sumarán Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis. Mientras que Mendoza rige una alerta amarilla por viento Zonda al sur.