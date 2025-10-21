Continúa la alerta en Córdoba por los incendios forestales en Guasapampa: ya es el segundo foco más grande del mes

Las condiciones meteorológicas adversas, con vientos fuertes y baja humedad, complican el combate del fuego en Córdoba (La Voz)

En Guasapampa, una localidad rural al oeste de la provincia de Córdoba, los equipos de emergencia enfrentan un desafío persistente a raíz de un incendio forestal de difícil acceso cuya propagación se ve impulsada por vientos del norte.

El escenario se complicó durante la jornada de este martes debido a una alerta meteorológica que, según consignó Cadena 3, podría intensificarse con ráfagas prolongadas durante todo el día. Desde el domingo, el foco ígneo se ha desplazado hacia el sur, alentado por las condiciones atmosféricas adversas.

El secretario de Gestión de Riesgo provincial, Roberto Schreiner, describió para Cadena 3 la dificultad que conlleva la ubicación del siniestro: “Está llegando el helicóptero y los bomberos, para poder combatir ese incendio. Desde el domingo que empezó, se va desplazando hacia el sur por el viento norte, pero están las condiciones meteorológicas totalmente adversas para poder combatir ese foco”.

La geografía del sector afecta la llegada de las dotaciones e impone un esfuerzo logístico adicional al operativo desplegado.

La provincia de Córdoba mantiene la alerta extrema por riesgo de incendios forestales y prohíbe encender fuego en todo su territorio

En la misma línea, Schreiner puntualizó que la región atraviesa una alerta extrema por riesgo de incendios forestales, circunstancia que se agrava por factores climáticos predominantes. “Si le sumamos el viento que vamos a tener hoy hasta la noche, seguramente, más la temperatura alta, vamos a llegar hoy a los 30 grados con una humedad muy baja. Estamos con las condiciones perfectas para el desarrollo de incendios forestales”, relató el funcionario ante el medio local.

Mientras tanto, la respuesta sigue en marcha sobre el terreno a través del uso de helicópteros y la movilización de brigadistas forestales con el propósito de contener las llamas y proteger comunidades rurales cercanas. El incendio permanece en una zona de acceso limitado que exige maniobras aéreas y una coordinación reforzada, de acuerdo con el reporte de Cadena 3.

La preocupación oficial también se refleja en las recomendaciones para la ciudadanía. Schreiner recordó la prohibición de encender fuego en todo el territorio cordobés y reiteró la importancia de actuar de inmediato ante la presencia de humo.

“Recordar a la gente que está prohibido prender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba y que si llegan a ver una columna de humo, que por favor llamen rápido al 0800-888-FUEGO”, solicitó el funcionario en la misma entrevista. Esta política de prevención reviste la meta de minimizar nuevos focos en un contexto donde las condiciones climáticas no ceden.

Mientras persisten los trabajos en Guasapampa, la provincia monitorea otras zonas críticas. En el caso de la localidad de La Población, en el departamento de San Javier, se implementó una guardia de cenizas para asegurar que el incendio allí registrado no se reactive.

Schreiner explicó: “Ese incendio no fue grande, pero fue importante porque hubo viviendas cerca. Trabajaron 100 bomberos en muy poco tiempo, pero fue porque había viviendas cerca”. Las tareas se concentran en mantener el perímetro refrigerado, impidiendo cualquier reinicio del fuego.

El foco de Guasapampa ya es el segundo en superficie quemada en Córdoba, solo superado por el de Quebrada del Condorito

La falta de precipitaciones en cordones serranos acrecienta la inquietud de las autoridades. Schreiner observó que las lluvias recientes superaron las estadísticas del año anterior en algunos meses, aunque no alcanzaron los niveles normales esperados para la temporada de riesgo.

“Las lluvias que hemos tenido este año fueron más que las del año pasado, en meses que no se esperaba lluvia. Y ahora que tendríamos que tener una lluvia dentro de lo habitual, cerca de 80 milímetros, pero no ha llegado a llover en algunos sectores. Fundamentalmente en las sierras”, advirtió.

En cuanto al balance anual, el secretario de Gestión de Riesgo de Córdoba indicó que los incendios registrados hasta la fecha representan menos del 10% de los ocurridos el año pasado, con un total acumulado que asciende a 4.050 hectáreas afectadas, principalmente en la jurisdicción del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

En el Parque Nacional, el fuego consumió cerca de 6.000 hectáreas en tan solo seis días, una extensión considerablemente mayor a la afectada durante los nueve meses anteriores.

Mientras tanto, en cuanto al fuego en la zona de Guasapampa, se estima que el foco ya ocupa el segundo lugar en superficie quemada, únicamente detrás del episodio en Quebrada del Condorito, y continúa expandiéndose sin éxito en los esfuerzos de extinción al momento de la información, de acuerdo con la información de La Voz.

El impacto ambiental resulta especialmente grave en esta localidad debido a la presencia de extensos bosques nativos aún de pie. La propagación ocurre a través de quebradas y terrenos poco accesibles, lo que dificulta el combate directo.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advierte que Córdoba seguirá en riesgo alto de incendios en los próximos días

A pesar de la participación de varios aviones hidrantes, un helicóptero y el accionar conjunto de bomberos y agentes de Etac desde el domingo, la contención todavía no se ha logrado.

Las autoridades insisten en la necesidad de lluvias regulares para reducir el índice de peligrosidad. Schreiner subrayó: “Estamos necesitando seguramente un nivel de precipitación importante como para que ya comencemos a ver bien verde en las sierras y baje ese nivel de alerta por los incendios”.

A su vez, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, indica que Córdoba será una de las provincias con riesgo alto en los próximos días. Sobre todo en la parte norte.

En los mapas, compartidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se puede ver con rojo las partes en donde se cree que hay un peligro extremo de incendio. Incluso en el mejor escenario para la provincia, que sería el viernes 24, el norte de la provincia se mantiene en rojo.