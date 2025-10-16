Sociedad

Le robaron una caja de herramientas en plena congestión de la General Paz, corrió al ladrón y salió en vivo por televisión

El delincuente aprovechó que el tránsito estaba detenido en una bajada y tomó una destornilladora de la parte de atrás de un camión. “Cuando lo manoteé, soltó la máquina”, dijo la víctima

Le robaron a un automovilista en plena General Paz, corrió al ladrón y recuperó sus pertenencias

Un hecho insólito sorprendió a los automovilistas y a los televidentes durante este jueves en la Avenida General Paz, donde todavía había largas demoras y un congestionamiento inusual luego de que un camión se accidentó y derrumbó un puente peatonal. En medio del tráfico, un hombre sufrió el robo de una de sus herramientas de trabajo mientras se encontraba detenido por el tránsito y todo fue transmitido en vivo.

El episodio tuvo lugar durante la tarde de este jueves mientras se realizaba la cobertura de la brutal congestión. El hecho quedó registrado por las cámaras en vivo del canal TN, cuyas imágenes captaron el momento exacto del hurto y la reacción inmediata de la víctima.

Mientras la señal de noticias cubría el caos vial desde el lugar, un individuo se desplazaba discretamente entre los autos detenidos y observando qué había dentro de cada vehículo. Cerca del camión siniestrado, el ladrón aprovechó la distracción de sus ocupantes, sustrajo una herramienta perteneciente a Martín, el conductor del vehículo, y su compañero de trabajo.

El conductor corrió al ladrón,
El conductor corrió al ladrón, mientras que su compañero permaneció en el camión

Apenas se dio cuenta de la situación, Martín descendió rápidamente del camión y emprendió una breve persecución tras el autor del robo, en busca de recuperar sus pertenencias laborales.

El compañero presente en el camión relató ante las cámaras: “Nos afanaron la destornilladora. No nos dimos cuenta”.

En ese momento, cuando parecía que la situación se alargaría, se vio cómo a lo lejos llegaba el hombre con la herramienta. “Ahí lo agarró (mientras señala), la recuperó. Ahí viene caminando”, dijo el cronista.

Durante esos tensos, pero pocos minutos, la policía no llegó al lugar y la multitud no intervino. El episodio fue breve. El clima de incertidumbre fue palpable hasta que se vio nuevamente a Martín acercarse al vehículo con la herramienta recuperada, visiblemente agitado por la experiencia.

Estaba ahí, lo vimos caminando, pero no pensamos que estaba robando, sino que estaba con los coches”, agregó el acompañante, en tono de resignación y sorpresa.

Por su parte, Martín expresó que lo interceptó tras el episodio: “Lo encontré, lo iba a matar. Si lo agarro, lo mato. Lo vi que manoteó de la caja las herramientas. No doy más”.

Agitado por la corrida y conmovido todavía por el susto, relató los segundos de tensión: “Si lo llego a agarrar todavía le estoy pegando. No lo agarré, casi lo agarro. Cuando lo manoteé, soltó la máquina”.

Toda la escena quedó registrada en las cámaras de TN. Más allá de los incidentes, los afectados decidieron volver a subirse al camión y seguir su camino con su herramienta recuperada. No dieron ninguna alerta a las autoridades.

En cuanto al accidente que está generando demoras en la General Paz, el impactante hecho alteró la rutina en el barrio porteño de Villa Lugano cuando, en pleno mediodía, un camión con pluma impactó contra un puente peatonal metálico que atraviesa la avenida General Paz y lo derrumbó.

El incidente generó alarma y una rápida movilización de servicios de emergencia, aunque, según indicaron a Infobae, no se registraron víctimas fatales ni lesionados.

La estructura metálica del puente cayó sobre la calzada en sentido hacia el Riachuelo

Desde la altura de la calle Madariaga, el escenario quedó dominado por la presencia de personal de la Comisaría Vecinal 8C, que coordinó el operativo junto a agentes de la autopista, varias ambulancias del SAME y efectivos del Cuerpo de Bomberos.

La estructura metálica del puente sufrió un colapso parcial: parte cayó sobre la calzada en el sentido hacia el Riachuelo, provocando así la interrupción total del tránsito en la avenida General Paz, hasta la conexión con la avenida 27 de Febrero. Los distintos equipos desplegados realizaron tareas para asegurar la zona y prevenir incidentes adicionales.

En las imágenes captadas en el lugar, a las que tuvo acceso Infobae, se puede observar el momento en el que parte de la estructura colapsa y se precipita sobre la importante arteria. La magnitud del desprendimiento se hizo evidente ante la mirada de vecinos y conductores, quienes advirtieron la caída en tiempo real.

