Córdoba: más de 200 bomberos luchan por quinto día consecutivo con el fuego en la Quebrada del Condorito

Más de 220 personas y tecnología avanzada combaten el fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

El incendio forestal que desde hace cinco días afecta el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en las Sierras Grandes de Córdoba, persiste tras un despliegue sin precedentes de recursos y personal que lucha por contener las llamas en medio de condiciones adversas.

Al menos 220 personas, entre bomberos voluntarios de distintos cuarteles, integrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, equipos de Parques Nacionales y miembros del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac), trabajan en la zona suroeste de este parque nacional, cuya topografía compleja y difícil acceso representa uno de los principales obstáculos para sofocar el avance del fuego.

El origen del incendio se remonta al viernes pasado, cuando un vehículo se prendió fuego. Las llamas se expandieron rápidamente, alcanzaron otros automóviles y tomaron el parque, generando una emergencia que, hasta el momento, ya consumió más de 4.500 hectáreas, principalmente de pastizales altos y sectores con valiosos bosques de tabaquillos y otras especies nativas.

El incendio en Quebrada del Condorito lleva cinco días activo y ya arrasó más de 4.500 hectáreas en Córdoba

Guillermo Díaz Cornejo, jefe de Gabinete de la Administración de Parques Nacionales (APN), confirmó a La Voz que la denuncia sobre el inicio del fuego fue presentada ante la Policía Federal y que la investigación, a cargo de la fiscalía federal liderada por Maximiliano Hairabedian, busca determinar si el origen fue fortuito o responde a otras causas. Hasta ahora, 20 vehículos han sido dañados total o parcialmente en el parque.

“Tenemos la obligación de judicializar. Los peritos tendrán que peritar para que la Justicia Federal investigue de si se trató de un hecho fortuito o no”, explicó al medio cordobés.

El operativo desplegado en la zona incluye siete aviones hidrantes, tanto provinciales como nacionales, y tres helicópteros. Se puso en funcionamiento un refuerzo tecnológico con la incorporación de las motobombas “Wick 375” de alta presión, capaces de extraer agua de arroyos o ríos a través de mangueras de 25 metros y alimentadas por mochilas especiales que los bomberos portan en plena acción.

Roberto Schreiner, de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia, explicó que estas bombas pueden dividir las líneas de agua en varias direcciones, permitiendo atacar el fuego desde diferentes puntos y reforzando las labores de guardia de cenizas. Además, los bomberos que operan este equipo han recibido capacitación en mecánica ligera para conectar y operar las mangueras en cuestión de segundos.

A pesar del recambio de personal, Schreiner aseguró que muchas personas optan por permanecer y dormir dentro del parque, listas para continuar con el combate al día siguiente, según La Voz.

El parque permanece cerrado y se declaró alerta máxima por riesgo extremo de incendios en la región

Este compromiso se complementa con la llegada constante de más cuarteles, mientras los equipos recurren a técnicas de ataque indirecto, como eliminar vegetación por delante del fuego para evitar que avance.

Las condiciones meteorológicas aumentan la dificultad de cada acción. Las ráfagas de viento alcanzaban los 50 km/h y la humedad relativa descendía hasta el 20%. El calor intenso y la sequedad complican la tarea, al tiempo que el pronóstico para el miércoles anticipa temperaturas que podrían subir hasta los 40 grados en algunas zonas del interior provincial.

Según el parte de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba, levantado por El Doce TV, se declaró el estado de alerta máxima por riesgo extremo de incendios, con vientos provenientes del norte que podrían alcanzar ráfagas de hasta 75 km/h y visibilidad reducida por el polvo en suspensión.

Las condiciones meteorológicas extremas dificultan el control del incendio en las Sierras Grandes de Córdoba

A su vez, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a través del Servicio Meteorológico Nacional, compartió los índices de peligro de incendio en el país para los próximos días y Córdoba se encuentra entre las zonas más afectadas hasta el jueves 16.

Todo el parque permanece cerrado al público, y la Policía solicitó transitar con precaución en el camino de las Altas Cumbres. El área más comprometida continúa siendo la del sector oeste, donde permanecen activos los focos principales, mientras que los sectores norte y este se consideran contenidos. Al sur, persisten puntos calientes que requieren atención constante.

Las autoridades enfatizan la prohibición total de encender fuego o realizar cualquier actividad que pueda desencadenar un foco ígneo. Además, recuerdan a la población la importancia de reportar cualquier indicio de incendio a los canales habilitados, como el 0800-888-FUEGO (38346), el 911 o el 100 (Bomberos Voluntarios).