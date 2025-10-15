Sociedad

Condenaron a dos hombres por el cultivo y la tenencia de más de 100 kilos de marihuana en Mar Chiquita

Uno de ellos recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión, el otro, 3 años de ejecución condicional como partícipe secundario

Guardar
La audiencia de homologación de
La audiencia de homologación de los dos condenados por tener con fines de comercialización más de 100 kilos y más de 500 plantines de marihuana en un campo de Mar Chiquita (Fiscales.gob.ar)

La Justicia federal dictó condena contra dos hombres por el cultivo, almacenamiento y tenencia con fines de comercialización de estupefacientes, después del decomiso de más de 100 kilos de cogollos de marihuana y 530 plantas en un campo del partido bonaerense de Mar Chiquita.

El fallo sienta precedente, ya que se trata del primer acuerdo pleno con condena efectiva desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el Distrito Mar del Plata, en abril.

Uno de los acusados fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que el otro recibió 3 años de ejecución condicional, al ser considerado partícipe secundario en la maniobra ilegal. Ambos deberán responder además al pago de multas por 10.400.000 pesos. Los fondos, junto con vehículos y otros bienes incautados, serán destinados por la Justicia a diversos organismos públicos.

El operativo se inició en mayo, luego de una denuncia de un grupo de jóvenes que fue intimidado por un hombre armado cuando buscaba leña en un predio de Colonia Barragán, partido de Mar Chiquita. Esta situación motivó el allanamiento dispuesto por un juez provincial, que permitió el hallazgo del material. En ese contexto, el personal de la Estación Camet de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ingresó a un campo de 8,75 hectáreas donde se encontraron dos galpones y una edificación.

En uno de los galpones, las fuerzas policiales hallaron ramas de cannabis sativa secándose con ventiladores, colgadas de tendidos de alambre, con un peso total de 17,51 kilos, según informó el portal de Fiscales.gob.ar.

Otro ambiente, equipado con reflectores, albergaba 530 plantas de marihuana. A su vez, en otra de las edificaciones, los agentes incautaron 43 bolsas de consorcio, que contenían un total de 351 bolsas con cogollos de marihuana, de 97,45 kilos; cajas plásticas, con 20,236 kilos; y blísteres con semillas de cannabis. El procedimiento derivó también en el secuestro de casi 11,5 millones de pesos y 400 dólares.

Durante la formalización de la investigación —realizada en apenas 48 horas tras la intervención— se dictó la prisión preventiva para ambos detenidos, según información de la Oficina de Narcocriminalidad, que encabeza el fiscal federal Santiago Eyherabide. La investigación quedó en manos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es Daniel Adler.

El dinero secuestrado durante el
El dinero secuestrado durante el allanamiento al campo de Mar de Chiquita (Fiscales.gob.ar)

El avance de la investigación permitió alcanzar un acuerdo abreviado entre la Fiscalía y las defensas, convenio que fue homologado por el juez de Garantías Santiago Inchausti en una audiencia bajo coordinación de la Oficina Judicial de Mar del Plata, liderada por Néstor Fernández de la Puente y con participación del secretario Julio Ortiz.

Según los elementos reunidos, uno de los condenados cumplía un rol protagónico en el cultivo y la producción: fue el responsable de negociar y firmar el contrato del inmueble, realizó compras para la construcción y mejoras de los inmuebles allanados, intentó gestionar registros ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y era dueño del arma y la munición secuestradas. El segundo hombre colaboraba con las tareas de cultivo, pero según la Fiscalía, “no se advertían indicadores de intervención organizativa”.

En la sentencia se dispuso el decomiso de dinero, bienes y vehículos, por estar relacionados con la comisión del delito y, en el caso del dinero, también con su ganancia ilícita.

Entre los vehículos decomisados se cuentan tres motos y una camioneta utilitaria, así como herramientas y sistemas de cultivo. Otras pertenencias recuperadas serán destinadas según las reglas fijadas por la justicia.

La forma de pago de las multas fue también especificada: uno de los condenados deberá abonar 60 unidades fijas (cuyo valor actualizado es de 104.000 pesos), y el otro, 40 unidades. El acuerdo incluyó además la imposición de condenas en suspenso para el condenado como partícipe secundario, tras valorar el grado de responsabilidad y cooperación demostrada durante el proceso.

Temas Relacionados

condenahombrecultivotenenciamarihuanacampoCórdoba

Últimas Noticias

Detuvieron a otro miembro de la banda narco liderada por un comerciante y una ex reina de belleza

Se trata del hombre que iba al volante de uno de los vehículos que usaba la banda para transportar droga. Tras haber estado cinco meses prófugo, las autoridades apuntaron que se había escapado en otros procedimientos previos

Detuvieron a otro miembro de

Detuvieron en Mendoza al joven que intentó asesinar a tres jóvenes desde una bicicleta

Su arresto se dio en un control vehicular en la localidad de Las Heras. Estaba prófugo desde el 3 de octubre pasado

Detuvieron en Mendoza al joven

La ANMAT prohibió la venta de una conocida golosina y una serie de productos keto

La autoridad sanitaria nacional dispuso el retiro de los productos tras comprobar que carecen de autorización y presentan información apócrifa en sus envases, lo que representa un riesgo para la salud pública

La ANMAT prohibió la venta

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko

El último contacto que los familiares y amigos tuvieron con la mujer fue el 25 de septiembre. La señal de su celular se registró por última vez en la intersección de Chocón y Paimún

Encontraron un cadáver envuelto en

Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

Quien era titular de la Jefatura Departamental marplatense había sido detenido a principios de este año, tras investigarse la existencia de una presunta estructura ilícita conformada entre agentes y civiles

Elevaron a juicio la causa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a otro miembro de

Detuvieron a otro miembro de la banda narco liderada por un comerciante y una ex reina de belleza

La ANMAT prohibió la venta de una conocida golosina y una serie de productos keto

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko

Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén y consideraron que fue en legítima defensa

INFOBAE AMÉRICA
Benjamin Netanyahu advirtió que si

Benjamin Netanyahu advirtió que si el grupo terrorista Hamas no acepta desarmarse “se desatará el infierno”

El General Mosaico: Teniente general Calvert Worth y la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Caribe

Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos de rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas

Israel reabrirá el cruce fronterizo de Rafah para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza y canceló las sanciones previstas para Hamas

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona