Condenaron a dos hombres por el cultivo y la tenencia de más de 100 kilos de marihuana en Mar Chiquita

La audiencia de homologación de los dos condenados por tener con fines de comercialización más de 100 kilos y más de 500 plantines de marihuana en un campo de Mar Chiquita (Fiscales.gob.ar)

La Justicia federal dictó condena contra dos hombres por el cultivo, almacenamiento y tenencia con fines de comercialización de estupefacientes, después del decomiso de más de 100 kilos de cogollos de marihuana y 530 plantas en un campo del partido bonaerense de Mar Chiquita.

El fallo sienta precedente, ya que se trata del primer acuerdo pleno con condena efectiva desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el Distrito Mar del Plata, en abril.

Uno de los acusados fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que el otro recibió 3 años de ejecución condicional, al ser considerado partícipe secundario en la maniobra ilegal. Ambos deberán responder además al pago de multas por 10.400.000 pesos. Los fondos, junto con vehículos y otros bienes incautados, serán destinados por la Justicia a diversos organismos públicos.

El operativo se inició en mayo, luego de una denuncia de un grupo de jóvenes que fue intimidado por un hombre armado cuando buscaba leña en un predio de Colonia Barragán, partido de Mar Chiquita. Esta situación motivó el allanamiento dispuesto por un juez provincial, que permitió el hallazgo del material. En ese contexto, el personal de la Estación Camet de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ingresó a un campo de 8,75 hectáreas donde se encontraron dos galpones y una edificación.

En uno de los galpones, las fuerzas policiales hallaron ramas de cannabis sativa secándose con ventiladores, colgadas de tendidos de alambre, con un peso total de 17,51 kilos, según informó el portal de Fiscales.gob.ar.

Otro ambiente, equipado con reflectores, albergaba 530 plantas de marihuana. A su vez, en otra de las edificaciones, los agentes incautaron 43 bolsas de consorcio, que contenían un total de 351 bolsas con cogollos de marihuana, de 97,45 kilos; cajas plásticas, con 20,236 kilos; y blísteres con semillas de cannabis. El procedimiento derivó también en el secuestro de casi 11,5 millones de pesos y 400 dólares.

Durante la formalización de la investigación —realizada en apenas 48 horas tras la intervención— se dictó la prisión preventiva para ambos detenidos, según información de la Oficina de Narcocriminalidad, que encabeza el fiscal federal Santiago Eyherabide. La investigación quedó en manos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es Daniel Adler.

El dinero secuestrado durante el allanamiento al campo de Mar de Chiquita (Fiscales.gob.ar)

El avance de la investigación permitió alcanzar un acuerdo abreviado entre la Fiscalía y las defensas, convenio que fue homologado por el juez de Garantías Santiago Inchausti en una audiencia bajo coordinación de la Oficina Judicial de Mar del Plata, liderada por Néstor Fernández de la Puente y con participación del secretario Julio Ortiz.

Según los elementos reunidos, uno de los condenados cumplía un rol protagónico en el cultivo y la producción: fue el responsable de negociar y firmar el contrato del inmueble, realizó compras para la construcción y mejoras de los inmuebles allanados, intentó gestionar registros ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y era dueño del arma y la munición secuestradas. El segundo hombre colaboraba con las tareas de cultivo, pero según la Fiscalía, “no se advertían indicadores de intervención organizativa”.

En la sentencia se dispuso el decomiso de dinero, bienes y vehículos, por estar relacionados con la comisión del delito y, en el caso del dinero, también con su ganancia ilícita.

Entre los vehículos decomisados se cuentan tres motos y una camioneta utilitaria, así como herramientas y sistemas de cultivo. Otras pertenencias recuperadas serán destinadas según las reglas fijadas por la justicia.

La forma de pago de las multas fue también especificada: uno de los condenados deberá abonar 60 unidades fijas (cuyo valor actualizado es de 104.000 pesos), y el otro, 40 unidades. El acuerdo incluyó además la imposición de condenas en suspenso para el condenado como partícipe secundario, tras valorar el grado de responsabilidad y cooperación demostrada durante el proceso.