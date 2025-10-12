Choque múltiple en Retiro entre cinco autos y un colectivo: hay tres heridos hospitalizados

Un panorama del choque múltiple en Retiro (Polícía de la Ciudad)

El tráfico en el cruce de avenida Santa Fe y Cerrito, en pleno centro porteño, se vio completamente interrumpido esta mañana tras un choque múltiple que involucró a cinco automóviles y un colectivo de la línea 17.

El saldo del accidente incluyó tres personas con politraumatismos: un hombre de 60 años, derivado al Hospital Fernández, y una mujer de 30 y un hombre de 31, dirigidos hacia el Hospital Rivadavia. En total fueron seis las personas asistidas por el SAME.

Choque múltiple en Retiro (A24)

El conductor de uno de los automóviles quedó atrapado en el interior de su vehículo, lo que requirió la intervención inmediata de los equipos de rescate y su derivación hospitalaria. En tanto, los pasajeros del colectivo resultaron ilesos y abordaron otra unidad, según informaron las autoridades presentes.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho ocurrió cuando una camioneta Kia blanca, que circulaba por Santa Fe, embistió a un Renault Kwid, provocando un choque en cadena con otros cuatro automóviles particulares y un colectivo de la línea 17 que se encontraba en servicio con pasajeros, aunque ninguno de los cuales requirió asistencia médica.

Tras el impacto, según informó Policía de la Ciudad, la camioneta continuó su marcha en sentido contrario por Santa Fe y terminó detenida sobre Avenida 9 de Julio, donde colisionó contra el guardarraíl. Sus dos ocupantes, un hombre de 30 años y una mujer adultos, fueron demorados por personal policial.

Al conductor del vehículo le van a hacer el test de alcoholemia y el narcotest. Según uno de los damnificados del choque, en diálogo con A24, los jóvenes que iban en la camioneta que provocó el accidente “se tiraron del auto en movimiento”, antes de impactar, y habrían intentado escapar.

Choque múltiple en avenida Santa Fe y Cerrito (LN)

El conductor del Kwid, un hombre adulto, fue asistido por personal del SAME luego de quedar atrapado en el vehículo y trasladado al Hospital Fernández.

El incidente, ocurrido en la zona de Retiro, generó un corte total de la circulación, mientras el personal de tránsito de la ciudad se encargaba de reorganizar el flujo vehicular. En el lugar del siniestro trabaja personal de Bomberos, Policía de la Ciudad (Comisaría Comuna 1 Norte) y SAME, que desplegaron un operativo de emergencia para asistir a los afectados.