Detuvieron al antisemita que había atacado a una influencer y a su bebé en el barrio de Palermo

Grave denuncia por antisemitismo

El antisemita acusado de atacar a la empresaria e influencer Michelle Iman Schmukler y a su bebé de ocho meses en el barrio porteño de Palermo fue detenido este jueves por tentativa de homicidio en el marco de la causa a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

El agresor es el vecino de la mujer, Carlos Andrés Corera, identificado como quien le arrojó un fierro a la joven en su propia casa mientras la insultaba por ser judía.

“Cuando se pelea por las cosas, se consiguen. Gran trabajo del fiscal Stornelli en este caso: el agresor, preso por tentativa de homicidio. El que las hace, las paga”, expresó al respecto la ministra Patricia Bullrich, quien se involucró en el caso.

La pareja denunciante junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la diputada Sabrina Ajmechet

El hecho ocurrió el fin de semana y se hizo publicó a partir de un video de la denunciante, quien contó el violento episodio que sufrió cuando se encontraba en el patio del departamento en el que vive junto a su esposo Idán.

Según relató la influencer, la agresión tuvo lugar cerca del mediodía del sábado, cuando se encontraba con su bebé en su casa de Palermo. En ese momento, un vecino del mismo edificio gritó repetidas veces insultos antisemitas, refiriéndose a la religión de Michelle y a su hijo.

“Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, expresó Michelle en el video divulgado a través de su cuenta de Instagram, donde contó que hizo la denuncia formal.

La agresión escaló a otro nivel. “Me tiró un fierro por la ventana”, detalló Michelle. Luego del incidente, su esposo Idán buscó la intervención policial y logró el encuentro con el agresor, quien reconoció el ataque, pero redobló su actitud al lamentar que no tuvo puntería.

Michelle Iman Schmukler, junto a su esposo Idán, realizó una grave denuncia por antisemitismo a través de sus redes sociales.

La respuesta institucional es uno de los aspectos que más cuestionaron las víctimas en ese momento. Idán señaló que el agresor vive en el departamento que se ubica por encima del suyo, e indicó que, a pesar de haber formalizado la denuncia en la comisaría, la reacción fue limitada.

En el video, Michelle pidió a las autoridades: “Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención”.

Tras la viralización de la grabación, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó con la pareja y avanzó con la investigación que hoy derivó en la detención del hombre.

La respuesta de Bullrich

El video tuvo una amplia repercusión y generó el apoyo y los comentarios de muchos usuarios. Entre ellos la de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien le solicitó un teléfono para contactarla de manera privada.

Más tarde, la joven publicó otro video en el que agradecía a la funcionaria, a la DAIA y a la Policía de la Ciudad por haberse puesto a disposición ante lo sufrido.

Michelle Iman Schmukler agradeció a la DAIA, a Bullrich y a Policía de la Ciudad

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron a Infobae que, luego de acudir al lugar y en consulta con la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 05, le tomaron declaración a la víctima y le entregaron una nota para retirar el botón antipánico.

A su vez, y con respecto a los dichos sobre la actuación policial, señalaron que se derivaron las actuaciones a la oficina de Asuntos Internos “para deslindar las responsabilidades del caso”.

Asimismo, confirmaron que hay una consigna policial en el domicilio.