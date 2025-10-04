Se esperan tormentas y temperaturas cálidas en el AMBA durante este fin de semana

Las lluvias llegarán al AMBA durante la noche del sábado

Tras un viernes soleado y con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un fin de semana inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque el ambiente cálido persistirá, advirtieron que cinco provincias se verán afectadas por las alertas por tormentas.

Para el sábado, en el AMBA se esperan cielos nublados, con una temperatura mínima de 19 grados durante la mañana y una máxima de 28 grados en horas de la tarde. No obstante, informaron que habrá una probabilidad de entre el 10 y el 40% de que se produzcan tormentas aisladas por la noche.

En paralelo, gran parte de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, San Luis, Córdoba y el sur de Santa Fe estarán bajo alerta por tormentas. En la mayoría del territorio el nivel será de color amarillo, es decir, de riesgo menor, aunque las zonas más complicadas confluirán en el centro de la región pampeana.

De hecho, en el punto en el que se conectan los territorios bonaerenses, cordobés y santafesinos regirá una alerta naranja, por lo que se esperarían fenómenos de mayor intensidad. Según el organismo, estos podrían ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las zonas que se verán afectadas por las tormentas este sábado

Por este motivo, emitieron una serie de recomendaciones para los habitantes del noroeste de Buenos Aires y de los departamentos de Melincue y Casilda (Santa Fe). En el caso de Córdoba, se verán afectados los municipios de Villa Huidobro, Laboulaye, Marcos Juárez, Bell Ville y Villa María.

Entre ellas, aconsejaron permanecer en espacios cerrados y evitar el contacto con elementos eléctricos, ya que el riesgo de accidentes aumentaría considerablemente durante episodios de lluvias fuertes y descargas eléctricas. Además, el resguardo en estos espacios reduciría la probabilidad de sufrir lesiones por rayos o vientos intensos.

Para quienes se encuentren en tránsito, indicaron que la mejor manera de protegerse sería dentro del vehículo. En este sentido, explicaron que los automóviles ofrecen una barrera segura frente a las descargas eléctricas externas.

La circulación por calles inundadas o afectadas por el temporal también debe evitarse, ya que estas condiciones pueden provocar accidentes, arrastre de vehículos o caídas en zonas donde el agua ha socavado el terreno. Asimismo, si existiese la posibilidad de que el agua ingrese en la vivienda, se recomienda interrumpir el suministro eléctrico para prevenir cortocircuitos o incendios.

Un total de cuatro provincias estarán bajo alerta por tormentas el domingo

En situaciones en las que una persona resulte afectada por el fenómeno meteorológico, es imprescindible contactar a los organismos de emergencias locales para recibir asistencia. Se recomienda tener preparada una mochila de emergencias que contenga linterna, radio, documentos y teléfono, lo que facilita la respuesta ante eventuales evacuaciones o cortes de servicios.

Por otro lado, las autoridades afirmaron que las condiciones meteorológicas empeorarían el domingo, debido a que la alerta por tormentas se expandirá hacia la zona este del país. Asimismo, la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 21 grados.

De esta manera, se espera que los fenómenos se produzcan en el sur de Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires -incluido el AMBA y la Costa Atlántica-, Entre Ríos y el sector este de Corrientes.

En sintonía con el desplazamiento, la alerta naranja por tormentas también copiará el movimiento. En este sentido, las áreas más afectadas serían el AMBA, la Costa Atlántica, el noreste bonaerense, el sur entrerriano y los departamentos santafesinos de Constitución, Rosario, San Lorenzo e Iriondo.

Aunque las tormentas alcanzarían su pico de intensidad durante la madrugada, los especialistas del SMN indicaron que el resto de la jornada seguirán las lluvias. No obstante, las mismas variarán en cantidad y fuerza al punto de mermar con la llegada de la noche.

El resto de las alertas que estarán vigentes el sábado

En paralelo con las tormentas, el sector oeste del país estará bajo alerta amarilla por vientos y viento zonda. De acuerdo con el organismo meteorológico, el fenómeno alcanzará a un total de siete provincias. Además, Chubut estará bajo alerta amarilla por lluvias.

En el caso de Neuquén y Río Negro, la advertencia será por vientos que llegarán a velocidades de entre 40 y 60 km/h. No obstante, no se descartaría la presencia de ráfagas de hasta 90 km/h. Por este motivo, recomendaron evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos de exterior que pudieran volarse.

De la misma manera, en el oeste de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y el sur del departamento de San Carlos, en la provincia de Salta, regirá la alerta amarilla por viento zonda. Para esta región, además de reforzar los objetos de exterior, aconsejaron alejarse de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar sus ramas.

También pidieron no estacionar vehículos debajo de árboles y/o cerca de postes de luz ante una potencial caída. Finalmente, solicitaron mantener cerradas las puertas y ventanas de las casas.