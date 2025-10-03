Sociedad

Fuerte sismo en Santiago del Estero: tuvo una magnitud 5,8 en la escala de Richter

El epicentro se registró a 100 kilómetros de la capital de la provincia. No se registraron víctimas ni daños materiales, aunque el temblor se sintió en varias localidades

El temblor tuvo epicentro en Figueroa y fue percibido en varias localidades, según el INPRES

Un fuerte sismo de magnitud 5,8 en la escala de Richter sorprendió a los habitantes del interior de Santiago del Estero durante la tarde de este jueves. El fenómeno, que se produjo cerca de las 18:37 horas según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), tuvo como epicentro el departamento de Figueroa, situado a poco más de 100 kilómetros de la capital provincial. Pese a la magnitud registrada, las autoridades confirmaron que no se produjeron víctimas ni daños materiales, mientras los residentes de diversas localidades aseguraron que las vibraciones se percibieron tanto en hogares como en espacios públicos.

El evento generó inquietud entre los pobladores de la zona afectada, especialmente por la profundidad del hipocentro, estimada en 570 kilómetros. Las coordenadas del epicentro se ubicaron en 27,047 grados de latitud sur y 63,241 grados de longitud oeste, según la información oficial facilitada por el INPRES y validada por el diario El Liberal de Santiago del Estero. Vecinos de amplias áreas relataron que sintieron movimientos en edificaciones y una breve alteración en la rutina diaria, aunque las autoridades locales aseguraron que ningún reporte oficial indicó situaciones de riesgo directo.

El temblor fue detectado a una distancia de aproximadamente 64 kilómetros al suroeste de Campo Gallo y también pudo percibirse en localidades alejadas del departamento de Figueroa. Las primeras informaciones recogidas por la agencia Noticias Argentinas (NA) señalaron que el fenómeno no provocó consecuencias graves, pero mantuvo en alerta a los servicios de emergencia y a instituciones de monitoreo, que intensificaron el seguimiento sísmico durante todo el día para descartar posibles réplicas.

Durante la misma jornada, el INPRES informó sobre otro movimiento telúrico en la provincia de Mendoza, aunque este último resultó de menor intensidad y no generó alteraciones significativas. A lo largo del día también se identificaron episodios sísmicos más suaves en las provincias de Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca, manteniendo la atención de los especialistas en la actividad sísmica regional.

Santiago del Estero suma 38 sismos en nueve meses y mantiene nivel de peligro sísmico moderado a alto

La definición técnica de magnitud en la sismología ayuda a comprender la relevancia del evento registrado. Según el glosario elaborado por el INPRES, la magnitud cuantifica la energía liberada en un terremoto, siendo independiente de la distancia entre el hipocentro y el punto de observación. Este valor, resultado del análisis matemático de los sismogramas, utiliza índices decimales y, en el caso de la escala de Richter, representa una medición logarítmica que puede incrementarse sin límite superior o inferior. Para contextualizar, la comparación con terremotos de gran magnitud en otras regiones del mundo, como los ocurridos en Sumatra (2004, M9,1), Chile (2010, M8,8) o Japón (2011, M9,0), destaca la importancia de contar con sistemas de monitoreo eficientes, aunque el temblor registrado en Santiago del Estero no alcanzó cifras tan elevadas.

Frente a la actividad sísmica detectada, las autoridades provinciales reforzaron la vigilancia y exhortaron a la población a mantenerse serenos y a acatar las recomendaciones oficiales. Tal como informó El Liberal, las áreas correspondientes establecieron protocolos para monitorear con mayor frecuencia los síntomas de riesgo, a la vez que se recordó a los habitantes la importancia de actuar con prudencia y evitar la difusión de información no verificada.

La provincia de Santiago del Estero está categorizada por el INPRES dentro de las zonas con actividad sísmica regular, lo que implica un desafío permanente para las autoridades encargadas de la protección civil y un estímulo a promover la educación y la preparación ante emergencias.

Entre los antecedentes relevantes, el último gran terremoto de impacto nacional ocurrió el 23 de noviembre de 1977 con epicentro en la provincia de San Juan, alcanzando una magnitud de 7,4 en la escala de Richter, según consignó el INPRES en su glosario técnico.

