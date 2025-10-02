Tragedia en Santiago del Estero: una mujer internada en terapia intensiva murió al incendiar su camilla con un cigarrillo

El incendio se originó cuando la paciente, intubada y con asistencia mecánica, recibió un cigarrillo y un encendedor de su hermano fuera del horario permitido

Una paciente de 55 años, identificada como María Juan, murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero tras haber sufrido graves quemaduras luego de encender un cigarrillo mientras estaba internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

El deceso, producido en la noche del lunes, tomó estado público en las últimas horas. La mujer, residente de Quimilí e integrante de la comunidad romaní, pasó dos días intubada y con asistencia mecánica desde el momento del incidente hasta su fallecimiento.

El dramático episodio tuvo lugar el pasado sábado. Según los medios locales, la mujer permanecía en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva del nosocomio recuperándose de lesiones que había sufrido tras un accidente de tránsito ocurrido el 22 de agosto, mientras regresaba a su domicilio. Inicialmente, fue atendida en el Hospital Zonal y posteriormente trasladada al centro de mayor complejidad en la capital provincial.

La investigación en curso reveló que el 27 de agosto un hermano de la paciente ingresó a la sala de terapia intensiva fuera del horario permitido. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir que el hombre accedió al sector a las 10.30 y se retiró a las 10.45, lapso durante el cual le entregó a María Juan un cigarrillo y un encendedor, de acuerdo con la información de El Liberal.

Este momento es fundamental en el desarrollo del caso, pues la presencia de estos objetos en la unidad intensiva derivó en el posterior siniestro.

El incendio se desató minutos antes de las 11, el mismo sábado. Personal de enfermería advirtió que la camilla en la que se hallaba postrada la fallecida comenzó a prenderse fuego. El foco se originó cuando la paciente encendió el cigarrillo, provocando que las sábanas y la colcha ardieran y generaran llamas que cubrieron parcialmente su rostro y vías respiratorias. A raíz de esto, fue derivada de urgencia al área de Shock Room, donde recibió atención intensiva y continuó con asistencia mecánica.

Las consecuencias de las quemaduras resultaron decisivas. El parte médico difundido en la noche del lunes notificó el fallecimiento de la paciente alrededor de las 21.30.

La noticia activó un exhaustivo protocolo judicial. Intervienen tres Unidades Fiscales en la causa: la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue y solicitó pericias a la Policía Científica en el sector afectado. Además, ordenó la toma de testimonios a médicos y enfermeros presentes durante el hecho, así como a quienes socorrieron a la mujer tras el incendio.

La pesquisa también incluye el análisis de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad internas, que muestran el recorrido del hermano hasta la cama de la paciente. El médico policial revisó el cuerpo de María Juan en el hospital. Por su parte, Nicolás Heredia, fiscal de violencia institucional, junto a Eugenia Callegari, fiscal que intervino tras el accidente de tránsito protagonizado por la víctima, solicitaron toda la información vinculada a las diligencias dispuestas y las pericias desarrolladas tras el siniestro.

Se incendió un geriátrico en Junín

Un incendio en un geriátrico de Junín dejó cuatro muertos y cinco internados en estado crítico; el asilo no tenía autorización legal para operar

Días atrás, un incendio en un geriátrico de Junín causó cuatro muertes. El siniestro se produjo en el asilo Nuevo Amanecer, donde además permanecen internadas cinco personas con estado crítico producto de las heridas sufridas.

El establecimiento, ubicado en Nahuel Payún al 300, no contaba con autorización legal para operar, lo que llevó a las autoridades a reforzar la investigación judicial por las numerosas irregularidades detectadas.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego comenzó hacia las 6.30 a raíz de una posible falla en un termotanque. Las llamas se propagaron velozmente, principalmente hacia la habitación más próxima al origen, donde dormía un grupo de residentes que resultaron gravemente afectados.

La primera víctima identificada fue Darío Crespo, vecino de Junín de 91 años. Más tarde, ese mismo viernes, otros dos pacientes murieron debido a la gravedad de sus lesiones mientras permanecían hospitalizados en clínicas privadas de la ciudad: Luis Oscar Barri (87 años) perdió la vida en la Clínica La Pequeña Familia y Edgar Oviedo (82) falleció en la Clínica Centro. Ambos eran conocidos entre los residentes locales.

Durante la noche del domingo, se confirmó el fallecimiento de un cuarto hombre, Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado por un operativo aéreo, según comunicó el portal Junín Digital.

Frente a la gravedad del hecho, el Ministerio de Salud bonaerense implementó un protocolo de emergencia, con el despliegue de 10 ambulancias y equipos de traslado sanitario por vía aérea para responder a la evolución de los pacientes.

La causa judicial quedó bajo la denominación de ‘Homicidio culposo’ y es dirigida por el Dr. Martín Laius en la UFI 8.