Sociedad

Tragedia en Santiago del Estero: una mujer internada en terapia intensiva murió al incendiar su camilla con un cigarrillo

La mujer se encontraba recuperándose de un accidente vial que había sufrido semanas atrás

Guardar
El incendio se originó cuando
El incendio se originó cuando la paciente, intubada y con asistencia mecánica, recibió un cigarrillo y un encendedor de su hermano fuera del horario permitido

Una paciente de 55 años, identificada como María Juan, murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero tras haber sufrido graves quemaduras luego de encender un cigarrillo mientras estaba internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

El deceso, producido en la noche del lunes, tomó estado público en las últimas horas. La mujer, residente de Quimilí e integrante de la comunidad romaní, pasó dos días intubada y con asistencia mecánica desde el momento del incidente hasta su fallecimiento.

El dramático episodio tuvo lugar el pasado sábado. Según los medios locales, la mujer permanecía en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva del nosocomio recuperándose de lesiones que había sufrido tras un accidente de tránsito ocurrido el 22 de agosto, mientras regresaba a su domicilio. Inicialmente, fue atendida en el Hospital Zonal y posteriormente trasladada al centro de mayor complejidad en la capital provincial.

La investigación en curso reveló que el 27 de agosto un hermano de la paciente ingresó a la sala de terapia intensiva fuera del horario permitido. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir que el hombre accedió al sector a las 10.30 y se retiró a las 10.45, lapso durante el cual le entregó a María Juan un cigarrillo y un encendedor, de acuerdo con la información de El Liberal.

Este momento es fundamental en el desarrollo del caso, pues la presencia de estos objetos en la unidad intensiva derivó en el posterior siniestro.

El incendio se desató minutos antes de las 11, el mismo sábado. Personal de enfermería advirtió que la camilla en la que se hallaba postrada la fallecida comenzó a prenderse fuego. El foco se originó cuando la paciente encendió el cigarrillo, provocando que las sábanas y la colcha ardieran y generaran llamas que cubrieron parcialmente su rostro y vías respiratorias. A raíz de esto, fue derivada de urgencia al área de Shock Room, donde recibió atención intensiva y continuó con asistencia mecánica.

Las consecuencias de las quemaduras resultaron decisivas. El parte médico difundido en la noche del lunes notificó el fallecimiento de la paciente alrededor de las 21.30.

La noticia activó un exhaustivo protocolo judicial. Intervienen tres Unidades Fiscales en la causa: la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue y solicitó pericias a la Policía Científica en el sector afectado. Además, ordenó la toma de testimonios a médicos y enfermeros presentes durante el hecho, así como a quienes socorrieron a la mujer tras el incendio.

La pesquisa también incluye el análisis de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad internas, que muestran el recorrido del hermano hasta la cama de la paciente. El médico policial revisó el cuerpo de María Juan en el hospital. Por su parte, Nicolás Heredia, fiscal de violencia institucional, junto a Eugenia Callegari, fiscal que intervino tras el accidente de tránsito protagonizado por la víctima, solicitaron toda la información vinculada a las diligencias dispuestas y las pericias desarrolladas tras el siniestro.

Se incendió un geriátrico en Junín

Un incendio en un geriátrico
Un incendio en un geriátrico de Junín dejó cuatro muertos y cinco internados en estado crítico; el asilo no tenía autorización legal para operar

Días atrás, un incendio en un geriátrico de Junín causó cuatro muertes. El siniestro se produjo en el asilo Nuevo Amanecer, donde además permanecen internadas cinco personas con estado crítico producto de las heridas sufridas.

El establecimiento, ubicado en Nahuel Payún al 300, no contaba con autorización legal para operar, lo que llevó a las autoridades a reforzar la investigación judicial por las numerosas irregularidades detectadas.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego comenzó hacia las 6.30 a raíz de una posible falla en un termotanque. Las llamas se propagaron velozmente, principalmente hacia la habitación más próxima al origen, donde dormía un grupo de residentes que resultaron gravemente afectados.

La primera víctima identificada fue Darío Crespo, vecino de Junín de 91 años. Más tarde, ese mismo viernes, otros dos pacientes murieron debido a la gravedad de sus lesiones mientras permanecían hospitalizados en clínicas privadas de la ciudad: Luis Oscar Barri (87 años) perdió la vida en la Clínica La Pequeña Familia y Edgar Oviedo (82) falleció en la Clínica Centro. Ambos eran conocidos entre los residentes locales.

Durante la noche del domingo, se confirmó el fallecimiento de un cuarto hombre, Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado por un operativo aéreo, según comunicó el portal Junín Digital.

Frente a la gravedad del hecho, el Ministerio de Salud bonaerense implementó un protocolo de emergencia, con el despliegue de 10 ambulancias y equipos de traslado sanitario por vía aérea para responder a la evolución de los pacientes.

La causa judicial quedó bajo la denominación de ‘Homicidio culposo’ y es dirigida por el Dr. Martín Laius en la UFI 8.

Temas Relacionados

Santiago del EsteroCigarrilloÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajaron a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

Tony Janzen Valverde Victoriano, apuntado como el autor intelectual de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y Matías Ozorio, su mano derecha, fueron detenidos en Lima. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados hace una semana, enterrados en una casa de Florencio Varela

Triple femicidio narco, en vivo:

Analizarán los protocolos de la policía por la muerte del hermano del famoso bailarín en Vicente López: buscan establecer si hubo excesos

La Justicia ya solicitó los informes a las autoridades para verificar que los agentes hayan actuado según las normas. La otra pericia que aguardan y cómo sigue la causa

Analizarán los protocolos de la

Mapuches apelarán el fallo que ordenó restituir un predio de 13 hectáreas a “Manu” Ginóbili y aseguran que no se irán del lugar

La Justicia neuquina ordenó la restitución de un predio al ex basquetbolista. La defensa de los acusados cuestionó el argumento judicial y buscará que se revierta

Mapuches apelarán el fallo que

Juicio por el crimen de Bastián: la acusación pidió penas de 35 a 25 años de prisión para el ex policía

La fiscal solicitó una condena severa y habló de falta de empatía; y los particulares damnificados, por su parte, remarcaron cómo destrozó también a toda la familia y que el imputado actuó con desprecio. El veredicto se conocerá el próximo miércoles

Juicio por el crimen de

Cómo será la peregrinación a Luján 2025: “En esa caminata no hay diferencias sociales, ideológicas ni políticas”

La edición número 51 de la marcha religiosa será este sábado 4 de octubre. Lo que hay que saber

Cómo será la peregrinación a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajaron a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

Analizarán los protocolos de la policía por la muerte del hermano del famoso bailarín en Vicente López: buscan establecer si hubo excesos

Sólo 14 unidades los separan y es feroz la pelea por el podio: qué auto se quedará con el primer puesto en ventas en 2025

El consumo de huevo alcanzó un nivel récord y se posiciona como sustituto de la carne

Caputo y su equipo viajarán mañana a Washington para reunirse con Bessent

INFOBAE AMÉRICA
Huelga general en Francia: 85.000

Huelga general en Francia: 85.000 personas se manifestaron en contra del plan presupuestario del primer ministro Lecornu

El Gobierno de Marruecos promete diálogo tras las protestas violentas, pero los jóvenes convocaron nuevas manifestaciones

Alemania dictó prisión preventiva contra los tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

TELESHOW
Susana Giménez redobló la apuesta

Susana Giménez redobló la apuesta contra Verónica Lozano luego de los Martín Fierro: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

Javier Belgeri, el actor de Brigada Cola, entre la caída y la recuperación: “La droga me dejó detenido en el tiempo”

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica

Entre lujo y estilo, la China Suárez impuso su look en Turquía: saco negro, botas y un touch de color