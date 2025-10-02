Sociedad

Entre Ríos: rescataron a un mono carayá que tenían enjaulado en una casa

Integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Paraná, junto al Escuadrón 56 Gualeguaychú, realizaron un operativo en General Galarza donde hallaron al ejemplar dentro de una jaula y lo trasladaron a una reserva de San Benito

Guardar
El operativo fue realizado en
El operativo fue realizado en una finca de la localidad entrerriana de General Galarza

Un procedimiento realizado en la localidad de General Galarza, provincia de Entre Ríos, terminó con el rescate de un mono carayá que permanecía en cautiverio dentro de una vivienda particular. La medida fue ejecutada por integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paraná”, con apoyo del Escuadrón 56 “Gualeguaychú”, en el marco de una causa que quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Victoria.

La investigación se había puesto en marcha en mayo, cuando trascendió en redes sociales el paradero del ejemplar. A partir de esa información, los funcionarios judiciales ordenaron verificar la situación y desplegar un operativo en la finca señalada.

Al arribar al domicilio, los uniformados pidieron al responsable de la vivienda la entrega del primate. Según confirmaron fuentes del procedimiento, el animal se encontraba dentro de una jaula. Con la intervención de personal de la Dirección Provincial de Fiscalización y Recursos Naturales, el ejemplar fue retirado del lugar y posteriormente trasladado hacia una reserva ubicada en la localidad de San Benito, donde quedará bajo resguardo.

El mono carayá pertenece al género Alouatta y es reconocido en distintos países de América como mono aullador. En Argentina habitan dos especies: el carayá negro y dorado (Alouatta caraya) y el carayá rojo (Alouatta guariba). Su distribución geográfica abarca desde el sur de México hasta el norte de Argentina y Uruguay. En el territorio nacional se lo encuentra especialmente en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

El ejemplar fue trasladado hasta
El ejemplar fue trasladado hasta una reserva ubicada en la localidad de San Benito

Estos primates viven en selvas tropicales y subtropicales, sobre todo en áreas cercanas a ríos y arroyos. Su dieta se compone principalmente de hojas, flores y frutos, y suelen organizarse en grupos de seis a quince individuos con jerarquías definidas por un macho dominante.

Una de sus características más llamativas es el aullido que producen gracias a un hueso hioides muy desarrollado. Ese sonido, que puede oírse a varios kilómetros, cumple funciones de defensa territorial y de comunicación entre tropas. En el caso del Alouatta caraya, los machos adultos presentan un pelaje negro, mientras que las hembras y los ejemplares juveniles muestran tonos dorados o amarillentos.

Las especies que habitan en Argentina se encuentran en distintas categorías de conservación. El carayá rojo (Alouatta guariba) figura como vulnerable, mientras que el carayá negro y dorado (Alouatta caraya) está considerado de menor preocupación. Sin embargo, ambos enfrentan amenazas vinculadas a la deforestación, al tráfico ilegal y a enfermedades como la fiebre amarilla, que en algunos casos provocaron importantes pérdidas de población en provincias del nordeste.

El operativo en General Galarza concluyó con el traslado del ejemplar a la reserva de San Benito, en un procedimiento que contó con la intervención de las autoridades federales y provinciales.

Murió “Coco”, el mono carayá que fue rescatado de una casa de Belgrano R donde hacían fiestas electrónicas

Coco, el mono carayá que en 2021 fue encontrado dentro de un ropero en una mansión del barrio porteño de Belgrano R, murió en el pasado 14 de agosto en el santuario donde había sido alojado tras su rescate. La Fundación Zorba, que lo albergó durante más de tres años, confirmó su fallecimiento mediante un posteo en redes sociales. “Gracias, gracias por el infinito amor”, escribieron desde la organización liderada por la periodista y activista Isabel de Estrada.

La historia de Coco comenzó a hacerse pública a fines de 2021, luego de un allanamiento ordenado por el fiscal Maximiliano Vence y autorizado por el Juzgado N°24 a cargo de la jueza María Alejandra Doti. El operativo fue solicitado tras reiteradas denuncias de los vecinos de la calle La Pampa al 3100, quienes alertaban sobre fiestas electrónicas clandestinas, ruidos molestos y música a alto volumen durante toda la cuarentena. La intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, junto a la Agencia Gubernamental de Control, la División Investigaciones Delictivas y la Comisaría Vecinal 13 C, derivó en una serie de imputaciones por contravenciones, infracción a la ley de drogas y tenencia de fauna silvestre.

Durante el procedimiento, además de encontrar envoltorios con presuntos estupefacientes y a 37 personas dentro del inmueble —incluido un DJ y un recepcionista—, los investigadores hallaron a un mono encerrado en condiciones de abandono. Estaba oculto dentro de un armario, sin ventilación, luz ni acceso a agua.

El animal, luego identificado como Coco, presentaba signos visibles de deterioro físico. Tenía tetraparesia, una severa atrofia muscular en las cuatro extremidades que le dificultaba caminar y alimentarse, y le faltaban varias piezas dentales, incluidos los colmillos, fundamentales para su especie.

Temas Relacionados

Mono CarayaAnimales en cautiverioGeneral GalarzaEntre RíosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

La víctima, de 36 años, fue encontrada este jueves en uno de los dos allanamientos que llevó a cabo la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal

Rescataron a una mujer que

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Si bien la investigación sigue en pie, se detectó que en la edificación no había fuentes de energía que podrían causar el foco ígneo

Qué revelaron las pericias sobre

Triple femicidio narco: expulsaron al ladero de “Pequeño J” de Perú y esta noche llegará a Buenos Aires

Un grupo de policías de la Federal y de la Bonaense llegaron poco después de las 16.30 a Lima en un avión de la Fuerza Aérea. Matías Agustín Ozorio será indagado este viernes por el fiscal

Triple femicidio narco: expulsaron al

Triple femicidio narco, en vivo: “Pequeño J” quedará preso en un penal a la espera de la extradición

Tony Janzen Valverde Victoriano, apuntado como el autor intelectual de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fue detenido en Lima como su mano derecha, Matías Ozorio, que fue expulsado del país

Triple femicidio narco, en vivo:

Un empleado infiel y una cita fallida: así fue el robo de la camioneta usada en el triple femicidio de Florencio Varela

Un trabajador de una firma en zona norte está vinculado a la Chevrolet Tracker que terminó en manos de una banda narco y se convirtió en una pieza clave para esclarecer los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Un empleado infiel y una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por YPF: al menos

Juicio por YPF: al menos 7 países más se sumaron al pedido de que Argentina no tenga que entregar las acciones de la petrolera

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

INFOBAE AMÉRICA
Informe climático para los últimos

Informe climático para los últimos meses de 2025: anticipan días más cálidos que lo habitual en el centro del país

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

TELESHOW
Camilota contó cómo evoluciona Thiago

Camilota contó cómo evoluciona Thiago Medina: “Me preguntó por las bebas y me pidió un beso”

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”