Sociedad

Rescate en Mendoza: un hombre se cayó del caballo en una montaña y lo auxiliaron en helicóptero

La Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña desplegó un operativo en el Puesto Quebrada del Toro en Potrerillos. El herido, de 57 años, fue estabilizado en el lugar y trasladado hacia el Hospital Central

La víctima fue estabilizada con
La víctima fue estabilizada con maniobras de inmovilización antes del vuelo

Un operativo de la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM), con apoyo aéreo del helicóptero Halcón 2, permitió asistir a un hombre de 57 años que sufrió un accidente a caballo en Potrerillos, en la zona del Puesto Quebrada del Toro, en la provincia de Mendoza.

De acuerdo la información a la que accedió Infobae, el episodio ocurrió cerca de las 10:30 de este miércoles, cuando el animal que montaba perdió estabilidad y cayó sobre él. El impacto le provocó diversas lesiones que lo dejaron sin reacción por algunos instantes. Sus familiares, testigos de lo sucedido, fueron quienes dieron aviso inmediato a la Policía para que se enviara ayuda.

Al conocerse la ubicación del siniestro, un equipo de rescate se trasladó a la zona en conjunto con la aeronave de apoyo. La complejidad del terreno motivó la utilización del helicóptero para garantizar la evacuación rápida y segura del herido.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en el patio del puesto, sobre un colchón, después de que allegados lo hubieran movido unos 300 metros desde el sitio original del accidente.

El hombre ingresó al Hospital
El hombre ingresó al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos moderados

El personal de la UPRAM le practicó maniobras de inmovilización en cuello y extremidades, lo colocó en un plano rígido y le brindó los primeros auxilios. Una vez estabilizado, fue subido a la aeronave para iniciar el traslado aéreo hacia la capital provincial.

El Hospital Central de Mendoza confirmó que el paciente ingresó con un diagnóstico de politraumatismos moderados. Según informó el medio Los Andes, el hombre permanece bajo observación médica.

El operativo se activó gracias a la rápida comunicación de la familia, mientras que fuentes policiales remarcaron que el helicóptero Halcón 2 se dirigió al Puesto Quebrada del Toro para efectuar el rescate con personal especializado.

La secuencia, que comenzó con la caída del caballo y continuó con la intervención de rescatistas en altura, derivó en un despliegue coordinado que permitió que el hombre recibiera asistencia y fuera trasladado a un centro de salud.

Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

El temporal en Mendoza dejó
El temporal en Mendoza dejó una víctima fatal tras la caída de un árbol sobre un auto en Maipú

Una jornada marcada por las intensas ráfagas de viento y tormentas eléctricas provocó incidentes y alteraciones en la rutina de Mendoza. La consecuencia más grave del temporal: una mujer perdió la vida al ser aplastada por un árbol que cayó sobre su vehículo en la intersección de Rawson y Juan B. Justo, en el departamento de Maipú.

El suceso interrumpió completamente el tránsito en la zona, frente al conocido Torreón, ya que el árbol colapsado ocupó ambos carriles, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia al lugar.

Medios locales precisaron que la mujer conducía un Fiat Uno rojo en el momento del accidente y, según trascendió, no llevaba acompañantes. El impacto fue fulminante y el rodado quedó totalmente aplastado bajo el tronco y las ramas. Ocurrió alrededor de las 17.40.

Cuando pudo acceder el personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), constató que la mujer aún seguía con signos vitales. Sin embargo, falleció en el sitio a los pocos minutos.

La violencia del viento, que superó los pronósticos iniciales, se sintió con igual intensidad en otros puntos del Gran Mendoza y sus alrededores, lo que generó preocupación entre vecinos y autoridades.

En la localidad de Tupungato, otro árbol cayó sobre un vehículo. En este caso se trató de una camioneta blanca, aunque se desconoce si alguna persona resultó herida.

A lo largo de la tarde, los departamentos ubicados en el oeste de la provincia, como San Rafael y el Valle de Uco, registraron abundante caída de granizo y precipitaciones acompañadas por fuertes ráfagas. En la localidad de Altamira, en San Carlos, el granizo también se hizo presente, aunque de pequeño tamaño, junto con precipitaciones y vientos intensos que obligaron a los pobladores a resguardarse.

