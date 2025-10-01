Sociedad

Rescataron una especie autóctona en una fuente urbana de Neuquén y la devolvieron a su hábitat natural

Un coipo apareció en el centro de la ciudad y fue trasladado por equipos ambientales a la ribera del Limay, tras ser detectado por personal de mantenimiento y especialistas municipales

Por Alejandro Caminos

Guardar
Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano

Un ejemplar de coipo, especie típica de los humedales patagónicos, fue localizado en una fuente ornamental situada en el cruce de avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril, en el casco urbano de Neuquén. La escena se registró en la mañana del último martes, cuando los trabajadores encargados del mantenimiento del espacio detectaron la presencia inusual del animal. El hallazgo activó inmediatamente el protocolo de rescate, y finalmente el coipo fue reubicado en su hábitat natural, en la ribera del río Limay, próximo al barrio Rincón de Emilio, según informó LMNeuquén.

El operativo se desarrolló bajo la coordinación de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, cuyo titular, Francisco “Pancho” Baggio, explicó cómo se desplegó la intervención. En declaraciones recogidas a dicho medio local, Baggio relató: “Ellos, con una especie de copo para juntar hojas y limpiar la pileta, pudieron agarrarlo. Nosotros desde Ambiente llegamos con una jaula, lo metimos en la jaula y lo llevamos a la zona del río Neuquén, en el límite del barrio Rincón de Emilio, y lo liberamos en ese lugar”.

El coipo (Myocastor coypus) destaca por su adaptación a zonas húmedas, donde encuentra alimento y refugio. Según Baggio, “posee membranas interdigitales en las patas, lo que le permite desplazarse con mayor velocidad y seguridad en el agua. Su alimentación se basa en hierbas de la ribera de ríos y lagunas. Es un animal autóctono de nuestra zona y tenemos que protegerlo y cuidarlo porque forma parte de la fauna natural de nuestra ciudad, pero ubicado en las zonas de ribera”.

El episodio suscitó inquietud entre especialistas, ya que la aparición del animal en un área urbana alejada de los tradicionales humedales representó un hecho atípico.

En este punto, el funcionario advirtió: “Obviamente, la fuente de la que estamos hablando no está en ninguna zona de ribera”. Tras observar el comportamiento del coipo durante el operativo, surgieron dudas sobre su procedencia. La ductilidad que presentó el ejemplar llevaron a considerar la posibilidad de que hubiera permanecido en cautiverio, una práctica prohibida por la legislación local.

El coipo, tras ser liberado.
El coipo, tras ser liberado.

“Parecería, y lo digo en potencial, que fue un animal de cautiverio. Es bastante común que algunas personas atrapen ejemplares juveniles en la zona del río y los tengan como mascota. A eso tal vez se deba la mansedumbre o docilidad que presentaba este coipo”, precisó Baggio.

La tenencia de fauna silvestre bajo condición doméstica constituye una infracción a las normas de protección ambiental, que están amparadas y establecidas en la Ley Provincial 2539/06.

No obstante, los responsables del área ambiental no descartaron otras alternativas sobre la llegada del coipo al entorno urbano. Las características geográficas de Neuquén, recorrida por canales y cursos de agua, permiten que algunos individuos se desplacen desde sus ámbitos naturales hasta espacios insólitos. “Pudo tratarse de un animal que, de alguna manera, a través de alguno de los canales –por ejemplo, el que está a la vera de la calle 12 de septiembre– haya llegado hasta la zona de las vías y desde allí se trasladó hasta la fuente. No sabemos muy bien, son todas hipótesis”, aclaró el funcionario.

Tras el rescate, el ejemplar fue liberado en la costanera del río Limay, próximo a una de las zonas de mayor riqueza en biodiversidad dentro del ejido neuquino. Las autoridades reiteraron que la presencia de especies autóctonas en ámbitos urbanos representa una señal de alerta sobre las alteraciones ecosistémicas y recordaron la importancia de conservar los animales en sus entornos originales para proteger el equilibrio ambiental.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasRescateNeuquénFlora y FaunaNaturaleza

Últimas Noticias

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados la semana pasada, enterrados en una casa Florencio Varela. Este martes, las autoridades atraparon al principal sospechoso del crimen

Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio de Florencio Varela: la extradición de “Pequeño J” a Argentina podría tardar entre 30 y 60 días

Lo reveló el jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú. En tanto, Matías Agustín Ozorio viajaría al país en las próximas horas

Triple femicidio de Florencio Varela:

El gobierno de la Ciudad habilitó videollamadas para resolver multas de tránsito

Los porteños pueden optar por un sistema digital para gestionar sus infracciones automovilísticas, pero perderán el beneficio del descuento del 50% sobre el valor de la multa, contemplado para aquellos que realicen el pago voluntario sin mediación del controlador

El gobierno de la Ciudad

Triple femicidio narco: la foto de la supuesta mordedura en la mano del detenido en Villazón

Víctor Sotacuro fue arrestado en Bolivia, luego de escapar por un paso ilegal de La Quiaca. Es el titular del auto que habría actuado de apoyo. También tenía “irritaciones” en la nuca

Triple femicidio narco: la foto

Identificaron a la mujer encontrada muerta en el basural de Neuquén: se investiga como femicidio

La joven, de 23 años, pudo ser reconocida gracias a una cirugía reciente en la rodilla. Cómo sigue la investigación

Identificaron a la mujer encontrada
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detectan por primera vez las

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

“En Córdoba, soy Milei”, dijo Gonzalo Roca, el principal candidato libertario en la provincia

El Club Político Argentino le pidió al Gobierno firmeza en la lucha contra las bandas narco que “operan casi libremente en el país”

Receta de soufflé de zanahorias, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Cómo “Abaporu” fue esencial para

Cómo “Abaporu” fue esencial para construir la identidad nacional de Brasil

Cierran una mega muestra de Dalí en Italia: eran obras falsas

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

TELESHOW
Contestó mal una pregunta sobre

Contestó mal una pregunta sobre Emilia Mernes y quiso abandonar el estudio: “¿Pero sabés quién es?

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez