Tragedia en Lanús: discutió con un trapito que lo hostigaba, sufrió un infarto y murió

Francisco Baran falleció el sábado tras discutir con un cuidacoches porque no quería que le levaran su camioneta. Comerciantes de la zona denuncian agresiones desde hace años

Francisco tenía una óptica en
Francisco tenía una óptica en la ciudad de Lanús (Facebook)

Un nuevo episodio de violencia vinculado a los trapitos. Un comerciante de una galería céntrica de Lanús falleció el fin de semana durante una discusión con un cuidacoches, luego de negarse a que le lavara la camioneta.

El episodio ocurrió el sábado pasado en la Galería Central ubicada sobre la Avenida 9 de Julio al 1200, a una cuadra de la estación de tren.

Según pudo reconstruir Infobae, Francisco Carlos Baran —un hombre de 47 años, dueño de una óptica— se negó ese día a que el “trapito” le lavara la camioneta. Cerca del mediodía, el agresor decidió “vengarse” arrojándole un vaso de agua en la cara e insultándolo.

“Entonces, sale y nosotros nos quedamos en la galería, sin pensar que él se había ido a encararlo”, comenzó relatando Daniel Brianthe, amigo de la víctima y dueño de un estudio de tatuajes en el mismo paseo comercial.

La galería en donde ocurrió
La galería en donde ocurrió el episodio.

Lo siguiente que recuerda el tatuador es a su esposa corriendo hacia él para avisarle que Francisco estaba tirado en el suelo, sobre la calle Margarita Weild.

Al llegar al lugar, el trapito seguía allí; levantó la mano y dijo: “Yo no hice nada”. En ese momento, el hombre ya no tenía pulso. Sus seres queridos creen que pudo haber sufrido un pico de estrés.

De acuerdo con Brianthe, otro comerciante le hizo RCP a Baran durante 40 minutos, hasta que llegó una ambulancia y lo llevó al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’: “Para cuando lo suben, ya estaba violeta”. Una vez en el centro de salud, confirmaron la muerte.

“Era sabido que iba a pasar algo, porque el trapito... Dios y Madre Santísima tienen problemas con ese chabón. Y sigue trabajando como si nada”, lamentó el tatuador, quien al momento de la nota se dirigía al velorio de Baran.

Antes de este episodio, Brianthe ya había denunciado al cuidacoches en la comisaría, tras recibir una amenaza de que le prendería fuego el auto por negarse a que se lo lavara. Según indicó, la policía nunca se acercó al local para investigar, ni siquiera después del incidente con Baran.

La esposa de Baran le
La esposa de Baran le dedicó una emotiva publicación (Facebook)

Respecto al comportamiento del agresor -conocido en la zona como “Cachito”- detalló: “Pasa por la galería donde trabajamos gritando, amenazando... Y si te tiene que romper la vidriera, te la rompe. No tiene ningún problema. ¿Qué tenés que hacer? ¿Abandonar el trabajo? Nadie hace nada".

De acuerdo con los comerciantes, suele involucrarse en peleas y llevar cuchillos, palos o botellas. También señalan que tiene problemas con el alcohol.

“Nosotros hay días que podemos colaborar y hay días que no podemos, porque es como todo en Argentina. Hay días que se trabaja y días que no se trabaja. Y el día que uno le dice que no o que ‘más tarde’, nos hace la vida imposible”, lamentó.

Y cerró: “Van a ser dos años que trabajo en la galería y hace dos años que todos los días tengo problemas. Imaginate los que hace catorce o quince años que están ahí”, agregó.

El vecino era reconocido por haber fundado la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab), una organización dedicada a promover los derechos de las personas con esta condición.

Baran era comerciante y padre
Baran era comerciante y padre de familia.

El Centro Comercial e Industrial de Lanús emitió un comunicado lamentando el fallecimiento del comerciante: “Con profundo pesar comunicamos que el día 27/09/25 falleció nuestro colega y amigo, quien sufrió un infarto tras una fuerte discusión con un cuidacoches que lo venía hostigando desde hacía tiempo”.

En la publicación, agregaron: “Este lamentable suceso refleja una problemática que comerciantes y clientes padecemos a diario. Al mismo tiempo, queremos destacar que las autoridades municipales se pusieron en contacto de inmediato para brindar su apoyo, gesto que valoramos y que esperamos se traduzca en medidas concretas”.

En tanto, la organización propuso una “mesa de trabajo conjunta” con comerciantes, autoridades y fuerzas de seguridad, para “garantizar la tranquilidad y seguridad”.

