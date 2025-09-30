Día Internacional de la Traducción: de El Principito a Don Quijote, los libros más traducidos del mundo

El Día Internacional de la Traducción destaca el rol esencial de traductores en la difusión cultural (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Internacional de la Traducción, la atención mundial se dirige a la importancia de quienes hacen posible que los textos literarios trasciendan fronteras. La traducción se consolida como una herramienta vital para la difusión de obras y autores de distintas culturas, ya que sin la labor de traductores y traductoras las piezas más influyentes de la literatura universal no alcanzarían a lectores de otros idiomas. Un estudio reciente de la plataforma de idiomas Preply, presentado en mayo de este año, relevó cuáles son los cinco libros más traducidos a nivel mundial.

El informe ubica a la Biblia, junto al Nuevo y Viejo Testamento, en el primer lugar. El libro fue traducido a 689 idiomas. Esta obra representa la historia de Occidente. En según lugar se encuentra El principito de Antoine de Saint-Exupéry, al superar las 382 traducciones.

La Biblia es el libro más traducido del mundo, con versiones en 689 idiomas REUTERS/Thomas Peter

Otras obras universales que integran el podio provienen de Italia, Reino Unido, Dinamarca y Ucrania. El relato de Pinocchio, creado por Carlo Collodi en 1881, es uno de ellos. La historia aborda un aspecto esencial en la vida de las personas: el peso de las mentiras. Esta novela, reconocida mundialmente, fue traducida a numerosos idiomas y trascendió su formato original con adaptaciones tanto cinematográficas como teatrales.

Por su parte, el Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse y escrito hacia el siglo VI a.C., consta de 81 breves capítulos en verso que recogen la sabiduría del Tao (el Camino) y se reconoce como un pilar esencial de la filosofía y la religión taoísta. La obra fue traducida en distintos idiomas. En la última posición figura El Manifiesto Comunista, redactado por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848, un documento político que fue traducido a más de 200 lenguas.

El estudio también arrojó datos específicos sobre el campo literario argentino, un país que cuenta con su propio referente: El Aleph de Jorge Luis Borges fue traducido a más de 25 idiomas, lo que lo convierte en la obra nacional con mayor proyección internacional, por encima de textos de Augusto Roa Bastos o Mario Vargas Llosa. De acuerdo con Preply, Borges consolidó así su lugar en el mapa mundial de la literatura traducida.

El Aleph de Borges es la obra argentina más traducida, con presencia en más de 25 idiomas (Composición fotográfica)

La especialista en lenguas y asesora de Preply, Yolanda del Peso, afirmó que la lectura constituye “una de las mejores maneras de enriquecer el vocabulario cuando uno aprende un idioma nuevo”. Además, explicó que los profesores generalmente aconsejan sumergirse en la literatura del idioma objeto de estudio, ya que no consiste solo en memorizar palabras, sino en “entrar en una historia y una visión del mundo”, lo que aporta un sentido trascendente al aprendizaje.

En el mismo informe, Yolanda del Peso remarcó la existencia de dos categorías de libros en relación con la demanda de traducciones: los títulos que responden a inquietudes concretas de la sociedad y los llamados longsellers, cuyas temáticas captan interés a lo largo del tiempo. El Aleph se ubica en este último grupo por la vigencia de sus relatos, reconocibles aún décadas después de su publicación.

Preply identificó, además, que en América Latina Cien años de soledad de Gabriel García Márquez representa el libro colombiano más traducido, con presencia en más de 49 idiomas.

Cien años de soledad de García Márquez está disponible en al menos 49 lenguas y 265 ediciones (Composición fotográfica)

Libros en español más traducidos

De acuerdo con el análisis de 2023 publicado por el Instituto Cervantes y el Mapa Mundial de la Traducción, el universo de libros traducidos sigue dominado por las novelas y los ensayos, aunque en el caso de la literatura en español, los dos grandes clásicos siguen siendo Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, y la mencionada Cien años de soledad.

La base de datos internacional OCLC World Cat Library permite a las organizaciones acceder a información de 195 países y registrar casi 520 millones de obras en 483 lenguas, lo que brinda una mirada amplia sobre el fenómeno. Los datos consolidados revelan que Don Quijote fue traducido a más de 140 idiomas y editado más de 1.140 veces desde 1950, mientras que la novela de García Márquez superó las 265 ediciones y se encuentra disponible en al menos 49 lenguas.

Don Quijote , de Cervantes: 1.140

Cien años de soledad , de García Márquez: 265.

El amor en los tiempos del cólera , de García Márquez: 158.

Camino, de Josemaría Escrivá de Balaguer: 142.

Oráculo, manual y arte de la prudencia , de Baltasar Gracián: 116.

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España , de Bernal Díaz del Castillo: 114.

Novelas ejemplares , de Cervantes: 103.

La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca: 102.

La sombra del viento , de Carlos Ruiz Zafón: 101.

La celestina , de Fernando de Rojas: 98.

La casa de los espíritus , de Isabel Allende: 97

Cuentos de Eva Luna , de Isabel Alende: 93.

Brevísima relación de destrucción de las Indias , de Bartolomé de las Casas: 82.

El otoño del patriarca , de García Márquez: 81.

Ficciones , de Jorge Luis Borges: 80.

Crónica de una muerte anunciada , de García Márquez: 78.

Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez: 76.

Pasajes de la guerra revolucionaria , de Ernesto Che Guevara: 70.

La tía Julia y el escribidor , de Mario Vargas llosa: 64.

Como agua para chocolate, de Laura Esquivel: 64.

Don Quijote de la Mancha lidera las traducciones de libros en español, con más de 140 idiomas (Composición fotográfica)

El mismo informe señala que, aunque predomina la novela, también existen traducciones destacadas de ensayos, crónicas, cuentos, teatro y poesía. La lista de los veinte libros en español más traducidos está encabezada por títulos contemporáneos y clásicos, entre ellos varias novelas de Gabriel García Márquez e Isabel Allende. Cervantes, García Márquez y Shakespeare aparecen como los autores más difundidos fuera de su lengua de origen.

En cuanto a la traducción, el documento del Instituto Cervantes resalta la relevancia de especialistas como Rosa Zubizarreta, Chris Andrews, Katherine Silver, Elisa Amado y Jean-Marie Saint-Lu, cuyas trayectorias reflejan el peso del factor humano en la circulación de libros por el mundo. El trabajo cotidiano de los traductores es esencial para preservar el sentido, el valor literario y el estilo propio de cada obra.

Un factor subrayado tanto en Preply como en el Instituto Cervantes es la importancia del multilingüismo. En el plano institucional, la Organización de las Naciones Unidas trabaja con cientos de profesionales en la traducción de documentos oficiales a sus seis idiomas principales, además de traducir algunos textos relevantes al alemán. Este esfuerzo permite la circulación armónica de ideas y la construcción efectiva de un espacio multilateral.

Isabel Allende se encuentra entre las escritoras más traducidas (Composición fotográfica)

Los estudios coinciden en que desde 2005 se observa una leve disminución en el número de traducciones, aunque la tendencia no pone en riesgo la diversidad cultural ni el posicionamiento de los principales grupos editoriales. La novela sigue como el género dominante, pero se amplía el rango de temáticas y estilos.

El Día Internacional de la Traducción: historia, importancia y desafíos

El 30 de septiembre de cada año, la comunidad global celebra el Día Internacional de la Traducción. Esta fecha rinde homenaje a quienes facilitan el entendimiento entre culturas y países mediante la transferencia precisa de significados, sentimientos y matices de una lengua a otra. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el trabajo de traductores, intérpretes y terminólogos resulta indispensable para reforzar la paz, garantizar el desarrollo y promover el diálogo internacional.

El origen de la celebración se remonta a la figura de San Jerónimo, patrón de los traductores, quien finalizó su obra más influyente —la traducción de la Biblia al latín— durante el siglo V. La Asamblea General de la ONU instituyó en 2017 el Día Internacional de la Traducción al reconocer la función de los profesionales lingüísticos en la construcción de puentes entre pueblos y en la consolidación de sociedades inclusivas.

Desde 2005, el número de traducciones disminuye levemente, pero la diversidad cultural se mantiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la labor de traducción profesional abarca todos los géneros y áreas del conocimiento. Los traductores y traductoras contribuyen de manera activa a la preservación de la herencia cultural, la circulación del saber y el reconocimiento de la diversidad.