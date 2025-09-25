Tragedia en Mendoza: dos niñas bajaron del colectivo y murieron atropelladas por otro que circulaba en dirección contraria

El conductor del colectivo involucrado tiene 36 años y los pasajeros resultaron ilesos

Una tragedia sacudió la tarde del miércoles en El Algarrobal, Las Heras, en la provincia de Mendoza, cuando dos hermanas perdieron la vida al ser atropelladas por un colectivo de la línea 600, cerca de las 18. Las víctimas, de 7 y 10 años, regresaban de la escuela bajo la custodia de uno de sus abuelos.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, las menores -parte de una familia de once hermanos- descendieron del interno 55 de la misma línea de colectivos que es parte de la empresa El Plumerillo S.A. Al intentar cruzar la calle por detrás del micro, hacia el norte, fueron impactadas por otro ómnibus de la misma línea que circulaba en sentido contrario, el interno 120. El accidente fatal sucedió en la calle Lavalle al 10.500.

El vehículo, según medios locales, era conducido por un hombre de 36 años. En el transporte iban varios pasajeros, quienes no resultaron heridos en el siniestro.

El fatal episodio se produjo cerca de las 18.10, mientras la actividad en la zona seguía su ritmo habitual. Una vecina relató que fue de las primeras en enterarse mediante el aviso de su nieto, quien se encontraba en el colectivo que arrolló a las pequeñas. Detalló en diálogo con el Canal 7: “Ellas estaban en el asfalto. Después una vecina sacó unas sábanas para taparlas. Para mí, el micro alcanzó a arrastrarlas”.

Personal de emergencias acudió y constató la muerte de las niñas en el lugar. Equipos de Policía Vial y Policía Científica trabajaron en la recolección de pruebas y la reconstrucción del hecho. Peritos se centraron en determinar con precisión la mecánica del siniestro, tarea clave para averiguación de homicidio culposo.

Según información oficial, la Oficina Fiscal correspondiente permanece a cargo de las actuaciones y sigue con las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

De acuerdo con el relato de uno de los vecinos de la zona, las niñas residían en el callejón Rivas, a unos kilómetros del área. Agregó sobre lo sucedido: “La gente empezó a salir de las cosas. Fue una escena desgarradora”.

Murió un niño de 4 años en un choque en la Autopista Rosario-Santa Fe

Días atrás, un niño de cuatro años perdió la vida tras un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe, en las cercanías de Barrancas, luego del choque de un camión con el automóvil en que viajaba junto a su familia.

El hecho ocurrió cerca de las 17, en el kilómetro 79, cuando ambos vehículos se desplazaban en sentido sur-norte. De forma repentina, un camión Mercedes Benz embistió al Fiat Duna en el que iba la familia. Las causas de la colisión aún no se han establecido.

El equipo médico y la policía acudieron con rapidez al lugar. El menor de 4 años, identificado como C., recibió asistencia inmediata y maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron salvarle la vida. Su hermano de 13 años y sus padres sufrieron lesiones que, según el parte médico, no comprometían su salud. El conductor del camión, de 42 años, no registró heridas.

Después del impacto, equipos de rescate de Barrancas y San Lorenzo llegaron para prestar asistencia a los afectados, indicó Rosario 3. Se interrumpió completamente el tránsito sobre la autopista y los vehículos fueron desviados hacia la ruta nacional 11, por el acceso a Barrancas. Las labores para despejar y limpiar la zona del accidente se prolongaron durante horas, generando largas demoras en ambos sentidos.

La investigación para determinar las causas del siniestro está a cargo de la comisaría local, que ya tomó declaración al chofer del camión y analiza imágenes de cámaras de vigilancia vial. Se busca esclarecer si condiciones climáticas, problemas en la carretera o errores humanos influyeron en el choque, ocurrido en un sector con alta circulación de vehículos.