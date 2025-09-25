Fuertes vientos y tiempo inestable para el inicio del fin de semana en el AMBA

Hacia el fin de semana, el SMN señaló que comenzará un aumento de la nubosidad (Shutterstock).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un aumento de la nubosidad y de la inestabilidad. Además, once provincias cuentan con alertas amarillas.

Para esta mañana, el SMN señaló que estará algo nublado durante todo el día, con una temperatura que oscilará entre los 10°C y los 18°C y vientos moderados del noreste. Por la noche, estará despejado y también habrá ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

“A partir del jueves se espera una componente de viento del noreste bien definida, en fuerte intensificación con el correr del día,destacando la probabilidad de ráfagas superiores a 40 km/h. Será una jornada ventosa en el AMBA, pero con persistencia de cielo mayormente despejado. Las temperaturas irán en lento ascenso y las máximas podrían alcanzar valores de 18 a 19 °C“, amplió el sitio Meteored.

Para el viernes, el clima comenzará a tener una marcada desmejora. Si bien a la madrugada se espera un cielo ligeramente nublado, con el pasar de las horas aumentará la nubosidad. Por la mañana se aguarda un firmamento parcialmente nublado y, por la tarde y noche, directamente la nubosidad será mayoritaria. A su vez, la temperatura se ubicará entre los 12°C y los 22°C, continuarán las ráfagas de viento y existe una mínima probabilidad del 10% de precipitaciones para el final de la jornada.

El sábado se esperan tormentas aisladas durante la mañana, con ráfagas entre los 42 y los 50 kilómetros por hora, mientras que a la tarde y noche se pronostican lluvias aisladas en el AMBA. Mínima de 14°C y máxima de 18°C.

En este sentido, Meteored explicó: "El horario de inicio de la actividad en el AMBA sería con mayor probabilidad ya entrada la madrugada del sábado, si bien en la noche del viernes no se descarta que pueda observarse a lo lejos la actividad eléctrica asociada al frente de tormentas que irá ingresando. Lluvias remanentes podrían quedar en parte de la tarde del sábado, pero con promesa de que el tiempo mejorará hacia la noche, con un cambio notorio de vientos al sudoeste tras la formación y alejamiento del sistema de baja presión“.

El SMN puntualizó en jornadas ventosas, previo a lluvias previstas para el sábado.

El domingo comenzará un proceso de mejora y estabilidad en el tiempo, ya que las posibilidades de precipitaciones volverán a cero. Además de que se estima un cielo algo nublado para la mañana y directamente despejado en la tarde, con 12°C de mínima y 22°C de máxima.

“La ciudad y los alrededores irán de un sábado tormentoso a un domingo muy soleado, sin dudas el día indicado para actividades recreativas y deportivas al aire libre de este fin de semana. Si bien podría sentirse algo ventosa la jornada, las temperaturas volverán a ser muy agradables por las tardes, con máximas estimada en 21 a 23 °C“, puntualizaron desde Meteored.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, hay bancos de niebla al este, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. Mientras, en el resto de la provincia la nubosidad es variable. Por la tarde se despejará el frente de niebla y se mantendrá los distintos tipos de nubosidad en todo el territorio.

El viernes verá cómo aumenta la nubosidad en el oeste, sur y este, donde estará mayormente nublado. Sin embargo, desde la tarde habrá un frente ventoso en el este y precipitaciones de variada intensidad en toda la provincia, con mayor presencia en el suroeste y oeste. En la noche, las lluvias aumentarán su caudal en dicho sector, como también al noroeste.

Para el sábado continuarán las lluvias en toda la provincia, con presencia de tormentas en el norte. Por la tarde, el frente tormentoso se trasladará hacia el noreste. Y el domingo, como en el AMBA, también tendrá su proceso de estabilidad y mejora, con cielo despejado en el oeste y nubosidad variable en el resto de las localidades, con nubosidades ligeras y parciales.

El SMN advirtió que rigen alertas amarillas por fuertes vientos.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que once provincias cuentan con alerta amarilla por fuertes vientos. Las que están implicadas son Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar cualquier tipo de elemento que pueda volarse.

Para el viernes, las alertas amarillas por vientos se extenderán también a las Islas Malvinas y Santiago del Estero. Por viento Zonda, el sur de Mendoza estará afectada, por lo que se pide, además de los recaudos por fuertes vientos, que no se estacionen vehículos bajo los árboles y cerrar el hogar de la manera más hermética posible.

El SMN indicó que mañana habrá alertas por vientos fuertes, lluvias y tormentas.

Por lluvias rige alerta amarilla en la zona comprendida por el sur de Buenos Aires y La Pampa, este y noreste de Río Negro y noreste de Chubut. Mientras que por tormentas estará afectado el centro del país (Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba y La Rioja).

Por lo cual se solicita no sacar la basura, retirar los objetos que impidan el normal escurrimiento del agua, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Y estar atento a la posible caída de granizo.