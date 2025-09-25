Crece la preocupación en un barrio de Córdoba por dos dogos acusados de matar a una jubilada

Los animales habrían sido abandonados por su dueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que abrieran una investigación por la muerte de una jubilada de 82 años, los vecinos de la ciudad de Río Ceballos, ubicada en la provincia de Córdoba, denunciaron que los dos perros de raza dogo argentino que habrían sido acusados de haberla atacado habrían sido abandonados. “Son un peligro”, dijo uno de los vecinos.

El hecho se dio a conocer el pasado 21 de septiembre, cuando la mujer fue encontraba muerta en el interior de su casa, situada en la calle Chubut al 100, en el barrio Loza. Aparentemente, su hijo la encontró sin vida al regresar a la propiedad.

La Justicia habría descartado que se tratara de una muerte súbita o natural, debido a que la víctima presentaba varias lesiones en el rostro y el cuero cabelludo. A raíz de esto, la Policía de Córdoba trabajaría en el análisis de las heridas, que creerían que podrían ser mordeduras de los animales.

Mientras la investigación avanza, la situación de los animales y la respuesta de las autoridades generan inquietud y malestar en el barrio. “Nadie ha venido a retirarlos, el dueño no volvió más a la vivienda. Están solos y la custodia policial que teníamos por los perros se fue cuando la fiscal indicó que ya estaba liberada la zona”, denunció Carolina, una de las mujeres que vive en el barrio.

Todavía no se confirmó si las heridas fueron causadas por los animales

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la presencia de los perros en la casa, sin atención ni alimento, incrementó la preocupación entre los residentes. “Siguen siendo un peligro para todos los vecinos. El temor es que se escapen. Las tapias son muy bajas”, advirtió la mujer, tras indicar que en ocasiones anteriores los animales ya intentaron salir del patio donde permanecen encerrados.

La intervención de las autoridades tampoco ha traído alivio, debido a que Carolina relató que los efectivos de Patrulla Ambiental acudieron al domicilio, pero optaron por no retirar a los dogos. “Decidieron dejar a los dogos en la casa al ver que faltaba el pedido de secuestro”, explicó.

El historial de ataques de los perros a la víctima añadiría gravedad al caso. En este sentido, la vecina afirmó que la mujer fallecida ya había sufrido agresiones previas: “En diciembre le tuvieron que hacer una reconstrucción de un brazo y en marzo la hirieron en la cabeza”. Asimismo, todavía estarían pendientes los resultados de las pericias ordenadas por la fiscal.

Una bebé de un año murió luego de que fuera atacada por un perro

Hace unas semanas, la trágica muerte de una bebé de un año en la provincia de Córdoba conmocionó a la comunidad, luego de que fuera atacada por un perro de raza ovejero alemán que pertenecía a su propia familia.

El perro que atacó a la bebé era parte de la familia

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el incidente ocurrió el 19 de julio a las 13:55 horas en el barrio Plaza San Francisco, de la ciudad homónima. Aunque no trascendieron detalles de cómo fue el ataque, se constató que el animal le causó “múltiples heridas mortales en el cuello”.

El padre de la menor, un hombre de 37 años identificado como F. O. M., fue quien la llevó de urgencia en su vehículo particular hasta el Hospital Regional José Bernardo Iturraspe. Allí, una pediatra intentó reanimarla, pero “no lograron salvarla”.

De acuerdo con medios locales, el ovejero alemán formaba parte del entorno familiar de la víctima. Tras el ataque, la Justicia ordenó el secuestro del animal y dispuso que quedara “bajo la custodia provisoria de un veterinario de la zona para resguardarlo”.

Asimismo, se supo que las autoridades evaluarían la posibilidad de reubicar al perro en un espacio seguro, en donde pudiera estar bajo la supervisión de “especialistas en comportamiento animal”.