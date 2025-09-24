Sociedad

Pocas nubes y alertas por fuertes vientos: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó algunas nubes para hoy, pero sin riesgos de lluvias. Y estableció una alerta amarilla por vientos en seis provincias

El SMN puntualizó que hoy
El SMN puntualizó que hoy y mañana el cielo estará algo nublado en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para lo que queda de la semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con un aumento en la nubosidad y en fuerza de vientos hacia el fin de semana. Además, seis provincias cuentan con alertas amarillas.

Para esta mañana, el SMN señaló que la jornada estará entre parcial a algo nublada. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 17°C, con vientos moderados del este.

El jueves podrá disfrutarse del sol por momentos, ya que estará algo nublado, con una mínima de 10°C y una máxima de 19°C y vientos moderados. Sin embargo, en la noche habrá ráfagas que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido, según el
El pronóstico extendido, según el SMN.

El viernes comenzará un proceso de inestabilidad, ya que el firmamento se observará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, mientras que a la noche estará mayormente cubierto. Y las ráfagas de viento seguirán toda la jornada. Máxima de 23°C y mínima de 12°C.

El sábado se pronostica una posibilidad media entre el 40% y el 70% de chaparrones en la mañana y posibles lluvias aisladas en la tarde. La temperatura se ubicará entre los 14°C y los 18°C.

Para el domingo, las probabilidades de precipitaciones volverán a cero, con un cielo parcialmente nublado en la mañana y despejado en la tarde, con una máxima de 22°C y una mínima de 12°C.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, la nubosidad será variable durante toda la jornada, con mayor presencia de nubes en el oeste y este.

La madrugada del jueves tendrá bancos de niebla en el este, y que se mantendrán durante la mañana, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. Por la tarde y en la noche, la nubosidad será parcial en casi toda la provincia, con menos densidad en el norte.

Como en el AMBA, el viernes también iniciará un proceso de inestabilidad en territorio bonaerense, ya que estará mayormente nublado en el sur, oeste y este, mientras que la nubosidad será parcial al norte. En la tarde y hacia la noche, se esperan tormentas aisladas en el oeste y sur, desde General Villegas y San Carlos Bolívar hasta Monte Hermoso. Además de chaparrones al sur y lluvias aisladas al norte.

El SMN puntualizó que rigen
El SMN puntualizó que rigen alertas amarillas por vientos fuertes en el centro del país.

Hacia el fin de semana, directamente lloverá en toda la provincia de Buenos Aires, con mayor intensidad por la mañana en el este, norte y algunas localidades del centro por tormentas. A la tarde, las precipitaciones continuarán, pero con menor intensidad.

Desde el portal Meteored, especificaron: “El sistema tendrá un desplazamiento muy rápido, y para la primera mitad del sábado 27 afectará en mayor medida las provincias de Córdoba y Buenos Aires, en donde podrían reportarse tormentas de magnitud con lluvias localmente superiores a 50 mm en pocas horas".

Para el domingo, el clima mejorará con cielos despejados en el oeste y que se trasladarán de a poco hacia el este.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por vientos en el centro del país (La Pampa, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca).

La alerta amarilla por fuertes
La alerta amarilla por fuertes vientos se extenderá mañana hacia nuevas provincias.

Para mañana, la alerta amarilla no solo se mantendrán en dichas provincias, sino que también abarcarán a la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz. En estos casos, se recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar cualquier tipo de elemento que pueda volarse.

