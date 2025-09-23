Sociedad

Comenzó el paro en el Hospital Garrahan pese al anuncio del bono que otorgará el Gobierno

La medida se llevará a cabo por 48 horas. Desde el gremio ATE Garrahan aseguran que la decisión no resuelve el problema

Trabajadores del Hospital Garrahan llevan
Trabajadores del Hospital Garrahan llevan a cabo una nueva medida de fuerza por 48 horas (Foto: Silvana Safenreiter)

Tal como lo habían adelantado la semana pasada, los trabajadores del hospital Garrahan iniciaron este martes una medida de fuerza que será por 48 horas, a pesar del anuncio del Gobierno nacional sobre el bono destinado a los profesionales, los trabajadores insistieron con la medida de fuerza.

Al respecto, el secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, se refirió a la decisión del directorio de la Institución médica como “una evidente conquista de la lucha del Garrahan, una primera conquista que no resuelve todo el problema”. A su vez, ratificó el paro que se extenderá hasta el jueves, como parte de un plan de lucha más amplio, y valoró que el bono representa “un cambio” respecto de posturas pasadas, ya que hasta el momento se había rechazado la entrega de sumas extraordinarias por cuestiones administrativas. El avance de la protesta se da unos días antes de que el Senado trate el veto que anulaba la ley de Emergencia Pediátrica, luego de que Diputados rechazara la decisión del Gobierno.

No vamos a esperar el tratamiento en el Senado (el próximo 2 de octubre) porque la urgencia ya se ha descubierto”, aseguró días atrás el secretario.

“La concesión es fruto de una movilización firme, no del diálogo entre la dirigencia sindical y las autoridades. Cuando el diálogo no fue acompañado de lucha, las paritarias se acordaron por uno por ciento anual. Ahora, una lucha extendida logra estas sumas extras que para las categorías más bajas representan un alivio, aunque transitorio”, expuso dirigente, quien advirtió que debido al carácter no remunerativo de la suma se genera una incertidumbre respecto del mes de enero. “El problema que sea transitorio y que no vaya al básico es fundamental”, añadió.

El comunicado de ATE Garrahan
El comunicado de ATE Garrahan

La implementación real de la ley sería una solución mucho más profunda, ya que aumenta los salarios básicos. No es suma por algunos meses. Eso depende también del Gobierno, que ha nombrado a estos funcionarios”, insistió respecto a la plena aplicación de la ley de Emergencia en Pediatría como única solución estructural.

El anuncio sobre los montos fue comunicado este lunes por la tarde por el Consejo de Administración del hospital, que remarcó el objetivo de priorizar al personal médico y administrativo en medio del escenario inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo.

De acuerdo con la información oficial, el bono será entregado durante septiembre y alcanzará los 450.000 pesos para el personal asistencial, un grupo conformado por médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, radiólogos, ecógrafos, nutricionistas, kinesiólogos y otros profesionales vinculados al funcionamiento diario de la institución pediátrica. El personal administrativo, en tanto, percibirá un bono de 350.000 pesos.

El comunicado que compartieron las
El comunicado que compartieron las autoridades del Garrahan (X @HospGarrahan)

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, también resaltó la medida a través de sus redes sociales en donde sostuvo: “Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.

“Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde. Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes“, escribió Lugones en su cuenta de X bajo el título: “Logramos aumentos para el personal del Garrahan”.

“Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino”, completó.

