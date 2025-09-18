Tras los disturbios en Independiente, una banda argentina recibió amenazas de muerte y canceló su gira en Chile

El comunicado de la banda tributo a Nirvana (Instagram)

Una banda argentina canceló su gira en Chile, en donde tenía previstos tres shows tributo a Nirvana, tras recibir amenazas de muerte vinculadas a los violentos incidentes entre hinchas de Universidad e Independiente de agosto.

Afirmaron que se trata de un episodio de “violencia xenófoba”, motivado únicamente por su nacionalidad argentina.

Según explicaron los integrantes de Seattle Supersonics, las amenazas no solo estuvieron dirigidas al grupo, sino también a parte del equipo de producción local en Chile. Incluso algunos habrían recibido fotos y nombres de familiares directos.

Para el grupo, se trata de un acto de "violencia xenófoba" (Florencia Bravo)

Aunque en un principio se adujo que los recitales previstos para los últimos días de septiembre se cancelaban por motivos de “fuerza mayor”, en las últimas horas el grupo difundió un comunicado en el que detalló las verdaderas razones.

“Lo que ha pasado es que ‘ganaron los malos’. Hemos recibido amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local. Amenazas de muerte y de boicoteo (de ir a dar los shows), por el solo motivo de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron el el estadio del Club Atlético Independiente”, aseguraron en una publicación de Instagram.

Los shows estaban programados para el 25 de septiembre en Quilpué, el 26 en Talcahuano y el 27 en Santiago.

Seattle Supersonics aseguró que repudia los hechos de violencia ocurridos en agosto (Florencia Bravo)

En el posteo, la banda -que toca desde 2010- aseguró que repudia los hechos de violencia ocurridos el mes pasado, que derivaron en la descalificación del equipo argentino y en la imposición de sanciones para ambos clubes: “Claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”.

Además, explicaron que, si bien ellos desestimaron las amenazas por su “lejanía total” con el conflicto deportivo, la producción local —que recibió mensajes con fotos y nombres de familiares directos— sí se mostró preocupada.

Finalmente, “llegaron a la conclusión de que nadie en Chile podría asegurar tanto nuestra seguridad como así también de otras personas involucradas”, siguió el comunicado.

"Ya ganaremos los buenos", lamentaron (Florencia Bravo)

“Solo por ser argentinos. La verdad, pensamos mucho en cómo anunciar esto, pero creemos que no tenemos ningún motivo por el cual debamos decir algo que no es”, agregaron.

Anteriormente, el grupo ya se había presentado en Uruguay, Paraguay, Brasil, México, Estados Unidos, Europa y Japón.

Tras agradecer a los fans chilenos, el tributo a Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl detalló que las entradas serían devueltas automáticamente por el medio con el que fueron adquiridas: “Ya ganaremos los buenos. Esta vez, ganaron los malos. Repudiamos todo tipo de violencia, aguante Nirvana”.

Federico Argüello cayó intentando ir a la cancha

Detuvieron a uno de los barras de Independiente prófugo por los incidentes frente a la U de Chile

Federico Argüello, uno de los barras de Independiente que estaban prófugos desde 20 días atrás tras el salvaje ataque a los hinchas de la Universidad de Chile en el Libertadores de América tras la suspensión del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana,cayó el pasado martes cuando intentaba ingresar al estadio de Berazategui para ver el partido entre el equipo local y Muñiz por el torneo de Primera C.

En un trabajo conjunto entre la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), a cargo del doctor Guillermo Cimadevilla, y el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación que lleva adelante Franco Berlín, se instalaron los teléfonos inteligentes para chequear la identidad de quienes ingresaban, porque tenían el dato de que Argüello iba también a la tribuna del equipo Naranja. Y cuando quiso entrar, lo detuvieron y lo llevaron a la Departamental de la zona a la espera de su indagatoria.

El barra de Independiente detenido.

Argüello, miembro de la primera línea de Los Dueños de Avellaneda, la facción oficial que domina la tribuna de Independiente, está imputado por lesiones graves agravadas por su comisión en espectáculos deportivos que tiene pena de prisión efectiva. Y como estaba en calidad de prófugo, aunque pida su excarcelación parece imposible que el juez de garantías, José Luis Arabito, se la conceda. Así será el primer preso de la barra de Independiente por lo sucedido aquella noche de terror.

La imagen que lo delató en la parte alta de la tribuna Sur del Libertadores de América recorrió el mundo. Argüello está pegándole a un hincha de Universidad de Chile que, ya ensangrentado y desnudo, abre los brazos pidiendo clemencia. Además, la ropa de ese simpatizante, como código tumbero, fue colgada de los parantes de la bandeja superior de la tribuna Pavoni como señal de victoria. Toda una señal de qué tipo de delincuentes eran los que habían ido a copar la parada, después de los graves incidentes que habían comenzado los barras chilenos desde antes que comenzara el encuentro, que fue suspendido cuando estaba empatado uno a uno y que en una insólita decisión la Conmebol se lo dio por perdido solamente a Independiente en su carácter de organizador y dejó que el equipo trasandino clasifique a cuartos de final donde enfrentará este jueves a Alianza Lima. En otra de las imágenes que la Aprevide aportó a la causa judicial, Argüello aparece junto a otro barra agrediendo también a otro simpatizante visitante que también termina ensangrentado y con diferentes traumatismos en su cuerpo.