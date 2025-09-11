Sociedad

15 frases para enviar por Whatsapp el Día del Maestro 2025

Ideas originales para expresar gratitud y reconocimiento a quienes dedican su vida a la enseñanza

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El 11 de septiembre se
El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina en homenaje a Sarmiento - (Imagen ilustrativa Infobae)

Disfrutar un mensaje de agradecimiento puede marcar la diferencia en la jornada de cualquier docente. Cada 11 de septiembre, el Día del Maestro se convierte en la oportunidad ideal para enviar un saludo especial a quienes dejan su huella en la educación.

Whatsapp y otras aplicaciones permiten acercar palabras sinceras que reconocen la dedicación, el esfuerzo y la capacidad de inspirar. Esta fecha invita a alumnos y familias a poner en valor el trabajo de los maestros, quienes cada día siembran conocimientos y acompañan el crecimiento personal y académico de sus estudiantes.

Domingo Faustino Sarmiento impulsó la
Domingo Faustino Sarmiento impulsó la educación pública y la formación docente en el siglo XIX

¿Por qué se celebra el Día del Maestro?

El 11 de septiembre es el Día del Maestro en Argentina, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien murió ese día en 1888. Sarmiento encabezó una profunda transformación educativa durante el siglo XIX: impulsó la creación de cientos de escuelas, amplió la matrícula estudiantil primaria y promovió la formación docente como pilar para el progreso social.

Además, afianzó la gratuidad, la inclusión y la obligatoriedad en la educación pública argentina, consolidando el acceso escolar a miles de niños. La fecha busca reconocer el compromiso, la vocación y el legado de los docentes en cada rincón del país, valores que continúan vigentes y fundamentales en la actualidad.

¿Quiénes no tienen clase en el Día del Maestro?

Como es habitual, los alumnos y docentes de nivel primario tendrán la jornada libre. Se trata de un asueto escolar oficial para todas las escuelas primarias de Argentina, otorgado para que la comunidad educativa pueda participar en actos conmemorativos y homenajes.

Los estudiantes de nivel secundario y universitario, en cambio, suelen asistir a clases normalmente, salvo que la institución disponga actividades especiales relacionadas con la efeméride. El asueto del 11 de septiembre está previsto exclusivamente para el nivel primario y no equivale a un feriado nacional.

El asueto escolar por el
El asueto escolar por el Día del Maestro aplica solo a nivel primario en Argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

15 frases para enviar por Whatsapp en el Día del Maestro

Un saludo sencillo puede generar una sonrisa o fortalecer el vínculo con esos docentes que acompañan, guían y motivan. Aquí una selección de frases para compartir en el Día del Maestro:

  1. Gracias por enseñar con el corazón y por tu dedicación cotidiana.
  2. Tus palabras dejan huella en cada uno de tus estudiantes.
  3. Hoy se festeja tu vocación de servicio y tu pasión por educar.
  4. Ser maestro es inspirar, acompañar y transformar.
  5. Feliz Día del Maestro a quienes nos ayudan a crecer cada día.
  6. Tu paciencia y entrega son ejemplos para todos.
  7. Maestro, tu labor nunca pasa desapercibida.
  8. El aprendizaje más valioso es el que se transmite con empatía.
  9. Gracias por despertar la curiosidad y la pasión por aprender.
  10. Un buen maestro ilumina los caminos del conocimiento.
  11. Gracias por confiar en cada alumno y animarlo a superarse.
  12. Tu compromiso y entusiasmo contagian ganas de aprender.
  13. Enseñar es dejar huellas que el tiempo no podrá borrar.
  14. Celebramos a quienes inspiran sueños y acompañan logros.
  15. Ser docente es sembrar futuro con cada lección compartida.

Estas frases están pensadas para enviarse por mensaje, en una tarjeta virtual o incluso en un audio, y así reconocer el trabajo docente en su día.

El Día del Estudiante en
El Día del Estudiante en Argentina se celebra el 21 de septiembre con actividades especiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se celebra el Día del Estudiante?

El Día del Estudiante en Argentina se festeja el 21 de septiembre, coincidiendo con el comienzo de la primavera. Ese día se resalta la importancia de los jóvenes en la vida escolar y su rol como protagonistas del presente y el futuro.

Colegios y universidades suelen organizar actividades recreativas y jornadas especiales como parte de la celebración. La fecha representa, además, una ocasión para compartir encuentros al aire libre y fortalecer los lazos entre compañeros.

Temas Relacionados

Día del MaestroWhatsappEfemérideEducaciónNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó un hombre que estuvo dos años prófugo por un intento de homicidio en Almirante Brown

El sospechoso, de 46 años, contaba con un amplio historial de antecedentes penales. Desde robos hasta denuncias por violencia de género

Cayó un hombre que estuvo

Trabajaban en un supermercado de La Plata, daban su propio alias al momento de cobrar y se robaron $7 millones

Todo sucedió en un autoservicio, ubicado en la calle 72 entre 11 y 12

Trabajaban en un supermercado de

Descartó su tobillera electrónica para poder vender droga en Constitución y terminó condenada junto a otras dos mujeres

Una de las imputadas incumplía una medida restrictiva previa, permaneciendo fuera de la zona de exclusión establecida. El dispositivo fue hallado en la calle junto a su cargador

Descartó su tobillera electrónica para

Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata e investigan las circunstancias de la muerte

Fue visto por vecinos que caminaban por la costa a la altura de la avenida Félix Camet y Fray Luis Beltrán. No pudo ser identificada

Encontraron el cuerpo de una

Recapturaron a un preso que se fugó tras destrozar la tobillera electrónica durante una salida transitoria

Estaba alojado en la cárcel de Batán en Mar del Plata. Había sido beneficiado por cumplir la mitad de su condena

Recapturaron a un preso que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó un hombre que estuvo

Cayó un hombre que estuvo dos años prófugo por un intento de homicidio en Almirante Brown

Cayó un hombre que participó de tres robos en un mismo día, pero se escapó cuando balearon a su cómplice

Descartó su tobillera electrónica para poder vender droga en Constitución y terminó condenada junto a otras dos mujeres

Patricia Bullrich habló sobre la alianza LLA-PRO tras la derrota electoral: “Sería bueno hablar con Mauricio Macri”

Designaron al nuevo secretario de Desregulación luego de aceptar la renuncia de un funcionario clave

INFOBAE AMÉRICA
Polonia restringió su espacio aéreo

Polonia restringió su espacio aéreo en la frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania tras la incursión de drones rusos

Filipinas rechazó el plan del régimen chino de crear una reserva natural en aguas disputadas del mar Meridional

Cómo las bacterias del intestino pueden afectar la calidad del sueño

Ucrania atacó un buque multipropósito de la flota rusa del Mar Negro: “El sistema de inteligencia quedó destruido”

Nueva amenaza de Diosdado Cabello a Estados Unidos: “Estamos preparados para cualquier guerra prolongada”

TELESHOW
#VivaLaFamilia con Virginia Demo y

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”