Sociedad

¿Llueve en CABA?: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó alerta amarilla por fuertes vientos para ocho provincias

El SMN indicó una baja
El SMN indicó una baja probabilidad de lluvias para esta tarde (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá días cálidos y primaverales, con presencia de algunas nubes. Además, rigen distintas alertas para el suroeste del país.

Para esta mañana, el SMN confirmó que el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 14°C. Sin embargo, por la tarde hay una probabilidad baja entre el 10% y el 40% de chaparrones. Además, también se pronostican ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora y un ascenso de la temperatura a los 24°C. Hacia la noche, el firmamento volverá a estar parcialmente nublado, con 18°C.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA.

“El miércoles un frente frío avanzará desde la provincia de Buenos Aires hacia el noreste. Con su llegada, en el AMBA se intensificará el viento del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 45 km/h. Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, serán superiores a las del martes, generando un ambiente típicamente primaveral", indicó el sitio especializado Meteored.

También indicaron que, hacia la tarde-noche, “el frente alcanzará la región produciendo un cambio de viento al sur. Existe una baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas en la ciudad y alrededores, aunque no serían fenómenos significativos".

El jueves podrá disfrutarse del sol, ya que se estima que esté despejado durante casi toda la jornada, con muy pocas nubes en la noche. La temperatura oscilará entre los 12°C de mínima y los 23°C de máxima y sin lluvias previstas.

Para el viernes, el cielo pasará de parcial a algo nublado, con una mínima de 11°C y una máxima de 20°C. Mientras que el fin de semana, continuarán las temperaturas agradables, ya que la máxima será de 20°C y la mínima, de 11°C, con mayor densidad de nubes para el domingo.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de miércoles, hay lluvias en el sector suroeste y oeste, desde Trenque Lauquen hasta Necochea. En la tarde, las lluvias se trasladarán al este, afectando a la zona costera (desde Necochea hasta Punta Indio) y algunas localidades del centro, mientras el oeste se presentará ventoso. Hacia la noche, el cielo se mantendrá entre parcialmente a algo nublado.

El jueves se presentará soleado, con presencias de nubes en el suroeste. En la tarde, el sol continuará brillando en el sector norte y noreste, mientras que en el resto de la provincia habrá nubosidad variable. Y que se extenderá hacia la noche.

Alertas por fuertes vientos en
Alertas por fuertes vientos en Argentina.

Para el viernes, la nubosidad continuará variable, pero con menor presencia de nubes en el este. El fin de semana se presentará nublado, pero sin precipitaciones previstas.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que hoy rige una alerta amarilla por vientos en Chubut, Río Negro, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Además, en Mendoza y San Juan también hay alerta amarilla por viento Zonda.

En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar cualquier elemento que pueda volarse, mantenerse alejado de los árboles y no estacionar vehículos debajo de ellos. Y mantener cerrado el hogar de la manera más hermética posible.

