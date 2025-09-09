Sociedad

Misiones: un hombre intentó retirar dinero de un cajero, no pudo sacar los billetes y lo rompió con una piedra

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. La policía lo detuvo en el banco después del aviso de un vecino que vio cuando el hombre comenzó a destruir el aparato

Un hombre quiso retirar dinero de un cajero, no le dio porque no tenía y lo rompió de un piedrazo en Misiones

Un hombre de 26 años fue detenido este martes tras provocar daños en un cajero automático del Banco Macro, ubicado en la intersección de avenida Uruguay y calle Noruega, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

El incidente se desató por la mañana, cerca de las 6:15, momento en que el Centro Integral de Operaciones 911 recibió la alerta de un vecino que lo había observado arrojando una piedra de gran tamaño contra uno de los dispositivos, causando daños materiales en la sucursal de la entidad bancaria.

Las cámaras de videovigilancia registraron las imágenes del presunto involucrado mientras violentaba el cajero automático, lo que contribuyó a que los agentes del Comando Táctico Especial pudieran implementar un operativo cerrojo en la zona.

El atacante fue identificado gracias
El atacante fue identificado gracias a cámaras de seguridad y permanece bajo custodia policial

Un móvil se acercó al banco correspondiente tras recibir la alerta de un vecino de la zona. Allí el sospechoso fue localizado y aprehendido cuando intentaba escapar del lugar, según indicaron fuentes oficiales. El hombre fue identificado como L.T. y, posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Tercera UR-I, donde todavía permanece bajo custodia y a disposición judicial.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron piedras que, de acuerdo con la pesquisa inicial, habrían sido utilizadas en la comisión del acto delictivo.

En su declaración ante las autoridades, L. T. señaló que su reacción se produjo luego de que el cajero no le entregara el dinero solicitado. De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, el hombre no tenía dinero en la cuenta, por eso no lo recibió. Ante la situación, se enojó y decidió romperlo.

La piedra con la que
La piedra con la que el hombre rompió el cajero automático

Personal policial efectuó los trabajos de rigor en el banco, recabando elementos que puedan aportar al esclarecimiento del hecho.

Un hombre atacó la oficina de una empresa proveedora de energía

Semanas atrás, un episodio de violencia sorprendió a la localidad santafesina de San Jorge cuando un hombre irrumpió en la oficina local de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) armado con un pico de obra y comenzó a destruir las instalaciones, un hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

La situación se desencadenó alrededor de las 10 en la esquina de San Luis y Rivadavia, donde funcionan las oficinas de EPE.

Un individuo, cuya identidad no fue divulgada, alteró la rutina ingresando con una herramienta tipo pico y, sin mediar palabra, golpeó distintos objetos dentro de las dependencias, según muestran las grabaciones.

Testigos presenciales, entre personal y clientes de la empresa, optaron por resguardarse mientras el atacante dirigía su furia contra escritorios y equipos electrónicos. Dos personas escaparon del lugar por temor, mientras que otro hombre intentó entablar diálogo con el agresor, quien persistió en su actitud destructiva sin responder.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia: el hombre asestó golpes a los escritorios, rompió computadoras y finalmente destrozó la vidriera que mira a la calle San Luis. La sucesión de golpes provocó pánico y asombro, aunque ninguna persona resultó herida. El registro del incidente circuló con rapidez entre las autoridades y permitió identificar al autor.

Ataque de furia en Santa Fe: un hombre destrozó con un pico la oficina de la empresa proveedora de energía

Personal policial de Santa Fe llegó rápidamente tras lo ocurrido, resguardó el edificio y tomó declaraciones a los presentes, indicó Uno Santa Fe. El análisis de las imágenes de las cámaras posibilitó individualizar al acusado y avanzar con su ubicación.

De acuerdo con los datos preliminares, el agresor fue detenido horas después y quedó a disposición de la Justicia para su identificación y para seguir con los procedimientos judiciales pertinentes.

La Fiscalía de San Jorge, bajo la dirección del fiscal Diego Rodríguez y Barros, se ocupó del caso desde el inicio y abrió una investigación orientada a esclarecer los motivos detrás del ataque.

