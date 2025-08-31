Sociedad

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires estarán bajo alerta amarilla por tormentas durante el lunes

Guardar
El SMN emitió alertas por
El SMN emitió alertas por tormentas y viento para varias provincias durante la llegada de la Tormenta de Santa Rosa (Maximiliano Luna)

La denominada Tormenta de Santa Rosa llegó al país acompañada de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectaron a buena parte del centro y norte argentino durante el último día de agosto y que persistirán en el inicio de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento que abarcan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta el norte de Misiones, con impacto en varias provincias del Litoral y el norte del país.

Según el reporte oficial vigente desde las 18:00 del domingo, las provincias bajo alerta por tormentas fueron: Buenos Aires, CABA, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y Chaco.

En paralelo, se emitieron alertas por vientos para otras jurisdicciones, incluyendo Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán.

Qué pasará en las provincias que se encuentran bajo alerta

Lluvias intensas, ráfagas y actividad
Lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica marcarán el inicio de septiembre en varias regiones del país, donde rigen alertas por tormentas y viento

Durante la jornada del lunes, los fenómenos más importantes se registrarán en las provincias del Litoral. En Posadas, capital de Misiones, las lluvias comenzarán en la madrugada y se extenderán durante todo el día, con probabilidad de precipitaciones que alcanzó el 100% durante la tarde. El pronóstico prevé una mejora progresiva a partir del martes, con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso, alcanzando los 29°C por la tarde.

En Formosa, la situación será similar: el lunes habrá tormentas, lluvia persistente y una temperatura máxima de 21°C. El parte oficial del SMN indicó tormentas por la mañana, y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Para el martes se espera una jornada cálida, con máximas que podrían llegar a los 32°C, sin probabilidad de lluvias.

En Resistencia, capital del Chaco, también se registrarán tormentas entre la madrugada y la tarde del lunes. La temperatura se mantendrá por debajo de los 20°C durante gran parte del día. El martes, en cambio, se prevé una jornada sin precipitaciones, con cielo mayormente nublado y una máxima cercana a los 27°C.

En el caso de Corrientes, la actividad eléctrica se hará presente con lluvias intensas durante la madrugada y la mañana, extendiéndose de manera intermitente hacia la tarde. La capital provincial se mantiene bajo alerta meteorológica hasta la noche del lunes. A partir del martes, el panorama cambia: el SMN anticipa cielo mayormente despejado, aunque con probabilidad de algunas lloviznas aisladas hacia la noche.

La tormenta de Santa Rosa
La tormenta de Santa Rosa afectó durante el domingo a las provincias del centro del país

Más al sur, Santa Fe comenzará el lunes con tormentas desde la madrugada. Según el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones alcanza hasta el 100% en horas de la mañana. No obstante, el frente de tormenta avanzó rápidamente y permitió una mejora hacia la tarde. Para el martes se espera tiempo estable y máximas cercanas a los 18°C.

En Entre Ríos, el mal tiempo se hará notar desde la madrugada. El lunes amanecerá con lluvias fuertes, que se extenderán hasta pasado el mediodía. El SMN mantiene el nivel de alerta amarilla durante casi toda la jornada, aunque anticipa una mejora a partir del martes, con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas.

El panorama de alertas también incluye a varias provincias del norte y centro del país, aunque en estos casos, por vientos. Según el parte emitido, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán se encuentran bajo alerta amarilla por viento zonda, fenómeno que podría generar reducción de visibilidad, ascenso brusco de temperaturas y condiciones secas.

Cuándo se terminarán las lluvias en el AMBA

El AMBA tendrá lluvias durante
El AMBA tendrá lluvias durante la madrugada del lunes con mejoras hacia la tarde y descenso de temperatura

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la tormenta se sentirá especialmente durante la madrugada y la primera parte de la mañana del lunes. Con una temperatura máxima de apenas 16°C, las lluvias se concentrarán entre las 2 y las 10 de la mañana, momento en que comenzó a despejarse.

El martes, el cielo continuará cubierto pero sin precipitaciones, con temperaturas entre 10°C y 17°C.

Hacia el miércoles, se espera un ascenso de temperatura, con máximas de hasta 21°C y cielo parcialmente nublado. El jueves será más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 14°C.

Para el viernes y el sábado, el SMN anticipa jornadas estables, sin lluvias, y con mínimas cercanas a los 5°C, bajo un cielo despejado o algo nublado.

La Tormenta de Santa Rosa, que año tras año marca el cambio de estación y genera expectativas en torno a sus efectos, se hizo presente esta vez con lluvias generalizadas, caída de agua intensa, descargas eléctricas y ráfagas que complicaron la jornada del lunes. Sin embargo, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el frente de mal tiempo comenzará a disiparse y dará paso a una semana más estable en todo el país.

Temas Relacionados

TormentasLluviasServicio Meteorológico NacionalTormenta de Santa RosaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un camionero quiso coimear a un policía: “Sé que estoy en falta, le doy unos $300.000 para que me deje ir”

Ocurrió en la ciudad chubutense de Rawson. Una jueza imputó al chofer por el delito de cohecho

Un camionero quiso coimear a

Chocaron dos colectivos en Plaza Italia y hay cinco heridos

Una unidad de la línea 67 embistió a otra de la misma empresa que estaba detenida sobre la calle Sarmiento. El SAME asistió a los pasajeros

Chocaron dos colectivos en Plaza

Continúan con la búsqueda de Fernando y Caleb, los primos desaparecidos en el río Paraná

De 23 años y oriundos de Bella Vista, Corrientes, salieron a pescar hace 17 días en la zona de Isla Baibiene, cerca de Cruz de los Milagros, y desde entonces nada se sabe ellos

Continúan con la búsqueda de

Volvía de trabajar y un hombre borracho la agarró de los pelos y abusó de ella en un baldío de Mariano Acosta

El violador es buscado intensamente por la Policía. La víctima tiene 26 años. El video previo al ataque y clave en la causa

Volvía de trabajar y un

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

Se hicieron 19 allanamientos que culminaron con la detención de 10 sospechosos, entre los que está el primero y segundo de una de las organizaciones criminales

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta BRICS: ante los aranceles

Alerta BRICS: ante los aranceles de Trump, Brasil aumentó sus ventas de carne a China y podría desplazar a la Argentina

Cuántos dólares de exportación puede aportar el agro en lo que queda del año

Por qué el Banco Central llevó los encajes bancarios al nivel más alto en 32 años

Sergio Massa compartió un spot de campaña con Axel Kicillof y Cristina Kirchner a una semana de las elecciones bonaerenses

Un camionero quiso coimear a un policía: “Sé que estoy en falta, le doy unos $300.000 para que me deje ir”

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky anunció el arresto de

Zelensky anunció el arresto de un sospechoso del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

6 hábitos diarios pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo

Las nuevas baterías nucleares prometen alimentar sensores, robots y dispositivos médicos durante décadas

La ciencia identifica indicadores clave para anticipar brotes virales persistentes con apoyo de nuevas tecnologías

TELESHOW
Guillermo Coppola abrió las puertas

Guillermo Coppola abrió las puertas de su exclusiva propiedad en Palermo: el famoso jarrón, costosas bebidas y productos de belleza

El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”

Ayelén Paleo defendió a su madre, acusada de ser parte de una red de explotación sexual: “Es inocente”

L-Gante se refirió al misterioso incendio en su casa: “¿Si me hicieron una macumba? Todo puede ser"

La respuesta de Silvina Escudero tras la aparición de su hermana Vanina en el programa de Mirtha Legrand