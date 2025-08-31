Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

El SMN emitió alertas por tormentas y viento para varias provincias durante la llegada de la Tormenta de Santa Rosa (Maximiliano Luna)

La denominada Tormenta de Santa Rosa llegó al país acompañada de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que afectaron a buena parte del centro y norte argentino durante el último día de agosto y que persistirán en el inicio de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y viento que abarcan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta el norte de Misiones, con impacto en varias provincias del Litoral y el norte del país.

Según el reporte oficial vigente desde las 18:00 del domingo, las provincias bajo alerta por tormentas fueron: Buenos Aires, CABA, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y Chaco.

En paralelo, se emitieron alertas por vientos para otras jurisdicciones, incluyendo Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán.

Qué pasará en las provincias que se encuentran bajo alerta

Lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica marcarán el inicio de septiembre en varias regiones del país, donde rigen alertas por tormentas y viento

Durante la jornada del lunes, los fenómenos más importantes se registrarán en las provincias del Litoral. En Posadas, capital de Misiones, las lluvias comenzarán en la madrugada y se extenderán durante todo el día, con probabilidad de precipitaciones que alcanzó el 100% durante la tarde. El pronóstico prevé una mejora progresiva a partir del martes, con cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso, alcanzando los 29°C por la tarde.

En Formosa, la situación será similar: el lunes habrá tormentas, lluvia persistente y una temperatura máxima de 21°C. El parte oficial del SMN indicó tormentas por la mañana, y lluvias aisladas hacia la tarde y la noche. Para el martes se espera una jornada cálida, con máximas que podrían llegar a los 32°C, sin probabilidad de lluvias.

En Resistencia, capital del Chaco, también se registrarán tormentas entre la madrugada y la tarde del lunes. La temperatura se mantendrá por debajo de los 20°C durante gran parte del día. El martes, en cambio, se prevé una jornada sin precipitaciones, con cielo mayormente nublado y una máxima cercana a los 27°C.

En el caso de Corrientes, la actividad eléctrica se hará presente con lluvias intensas durante la madrugada y la mañana, extendiéndose de manera intermitente hacia la tarde. La capital provincial se mantiene bajo alerta meteorológica hasta la noche del lunes. A partir del martes, el panorama cambia: el SMN anticipa cielo mayormente despejado, aunque con probabilidad de algunas lloviznas aisladas hacia la noche.

La tormenta de Santa Rosa afectó durante el domingo a las provincias del centro del país

Más al sur, Santa Fe comenzará el lunes con tormentas desde la madrugada. Según el pronóstico oficial, la probabilidad de precipitaciones alcanza hasta el 100% en horas de la mañana. No obstante, el frente de tormenta avanzó rápidamente y permitió una mejora hacia la tarde. Para el martes se espera tiempo estable y máximas cercanas a los 18°C.

En Entre Ríos, el mal tiempo se hará notar desde la madrugada. El lunes amanecerá con lluvias fuertes, que se extenderán hasta pasado el mediodía. El SMN mantiene el nivel de alerta amarilla durante casi toda la jornada, aunque anticipa una mejora a partir del martes, con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas.

El panorama de alertas también incluye a varias provincias del norte y centro del país, aunque en estos casos, por vientos. Según el parte emitido, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta y Tucumán se encuentran bajo alerta amarilla por viento zonda, fenómeno que podría generar reducción de visibilidad, ascenso brusco de temperaturas y condiciones secas.

Cuándo se terminarán las lluvias en el AMBA

El AMBA tendrá lluvias durante la madrugada del lunes con mejoras hacia la tarde y descenso de temperatura

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la tormenta se sentirá especialmente durante la madrugada y la primera parte de la mañana del lunes. Con una temperatura máxima de apenas 16°C, las lluvias se concentrarán entre las 2 y las 10 de la mañana, momento en que comenzó a despejarse.

El martes, el cielo continuará cubierto pero sin precipitaciones, con temperaturas entre 10°C y 17°C.

Hacia el miércoles, se espera un ascenso de temperatura, con máximas de hasta 21°C y cielo parcialmente nublado. El jueves será más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y los 14°C.

Para el viernes y el sábado, el SMN anticipa jornadas estables, sin lluvias, y con mínimas cercanas a los 5°C, bajo un cielo despejado o algo nublado.

La Tormenta de Santa Rosa, que año tras año marca el cambio de estación y genera expectativas en torno a sus efectos, se hizo presente esta vez con lluvias generalizadas, caída de agua intensa, descargas eléctricas y ráfagas que complicaron la jornada del lunes. Sin embargo, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el frente de mal tiempo comenzará a disiparse y dará paso a una semana más estable en todo el país.