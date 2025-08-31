Sociedad

Chocaron dos colectivos en Plaza Italia y hay cinco heridos

Una unidad de la línea 67 embistió a otra de la misma empresa que estaba detenida sobre la calle Sarmiento. El SAME asistió a los pasajeros

Guardar
Chocaron dos colectivos en Plaza Italia: hay cinco pasajeros heridos

Un choque entre dos colectivos de la línea 67 sucedió esta tarde en la zona de Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo. Hay cinco pasajeros que resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros de salud por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El siniestro se produjo minutos pasadas las 17. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió cuando uno de los colectivos circulaba por la rotonda de Plaza Italia e intentó girar hacia la calle Sarmiento, con dirección a la avenida Del Libertador.

En ese momento, por causas que aún se investigan, embistió con su lateral derecho a otro colectivo de la misma línea, que se encontraba detenido sobre la calle Sarmiento.

La colisión dejó como saldo varios pasajeros con lesiones y generó complicaciones en el tránsito de la zona, una de las más transitadas de la Ciudad aún los fines de semana y justo cuando se desarrolla una muestra de arte en La Rural.

El choque ocurrió a las
El choque ocurrió a las 17 horas cuando un colectivo intentó girar hacia la calle Sarmiento y colisionó con otro interno detenido (Captura de Crónica TV)

Rápidamente, tres ambulancias del SAME se hicieron presentes en el lugar y comenzaron con las tareas de asistencia a los pasajeros heridos de ambas unidades. En total, fueron cinco las personas que sufrieron politraumatismos y necesitaron derivación hospitalaria.

Según confirmaron desde el SAME, los pacientes fueron trasladados a los hospitales Rivadavia y Fernández. Ninguno de ellos fue atendido en el lugar: todos fueron derivados para una evaluación médica más exhaustiva.

El parte médico oficial se detalló que los heridos son todos mayores de edad, entre los que se encuentran tres hombres y dos mujeres.

En el lugar del accidente se hicieron presentes cinco ambulancias y desde el organismo detallaron que no fue necesario el traslado aéreo de ninguno de los damnificados.

Las autoridades recomendaron circular con precaución por la zona, mientras se completaban las tareas de remoción de las unidades involucradas y se trabajaba para establecer las responsabilidades en el hecho. Las cámaras de seguridad del área ya fueron consultadas por los investigadores para esclarecer la mecánica del choque.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Plaza ItaliaPalermoÚltimas noticiasaccidentes de tránsitosiniestro vialLínea 67

Últimas Noticias

Continúan con la búsqueda de Fernando y Caleb, los primos desaparecidos en el río Paraná

De 23 años y oriundos de Bella Vista, Corrientes, salieron a pescar hace 17 días en la zona de Isla Baibiene, cerca de Cruz de los Milagros, y desde entonces nada se sabe ellos

Continúan con la búsqueda de

Volvía de trabajar y un hombre borracho la agarró de los pelos y abusó de ella en un baldío de Mariano Acosta

El violador es buscado intensamente por la Policía. La víctima tiene 26 años. El video previo al ataque y clave en la causa

Volvía de trabajar y un

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

Se hicieron 19 allanamientos que culminaron con la detención de 10 sospechosos, entre los que está el primero y segundo de una de las organizaciones criminales

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra

Por 50 balas: investigan por contrabando a un ex diputado neuquino en Chile

Se trata de Edgardo Daniel Della Gaspera, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y allegado al ex gobernador Omar Gutiérrez. Los carabineros lo descubrieron en el complejo fronterizo Pino Hachado

Por 50 balas: investigan por

El misterioso posteo del acusado del crimen de la chofer en La Matanza y una inquietante hipótesis

Rodrigo López se habría pegado un tiro con la misma arma con la que mató a Candela Santa María en González Catán. Fue cuando la Policía estaba por detenerlo

El misterioso posteo del acusado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un camionero quiso coimear a

Un camionero quiso coimear a un policía: “Sé que estoy en falta, le doy unos $300.000 para que me deje ir”

Cristina Kirchner volvió a criticar a Milei y advirtió: “El fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía”

Continúan con la búsqueda de Fernando y Caleb, los primos desaparecidos en el río Paraná

La Reina Máxima y su look total white: el estilo que marcó el pulso del glamour en el Gran Premio de Fórmula 1

Los dueños de la Suizo Argentina pidieron la nulidad de la causa en la se investiga el supuesto pago de coimas

INFOBAE AMÉRICA
Los jueces verdugos y sicarios

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

6 hábitos diarios pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo

Las nuevas baterías nucleares prometen alimentar sensores, robots y dispositivos médicos durante décadas

La ciencia identifica indicadores clave para anticipar brotes virales persistentes con apoyo de nuevas tecnologías

El misterio detrás de las orugas peludas que invaden pueblos y desaparecen sin dejar rastro

TELESHOW
L-Gante se refirió al misterioso

L-Gante se refirió al misterioso incendio en su casa: “¿Si me hicieron una macumba? Todo puede ser"

La respuesta de Silvina Escudero tras la aparición de su hermana Vanina en el programa de Mirtha Legrand

Virginia Gallardo votó en las elecciones de Corrientes 2025: el buzo patriótico que eligió

Las increíbles fotos de las vacaciones de Jimena Monteverde y su marido en Italia

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”