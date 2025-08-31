Chocaron dos colectivos en Plaza Italia y hay cinco heridos

Chocaron dos colectivos en Plaza Italia: hay cinco pasajeros heridos

Un choque entre dos colectivos de la línea 67 sucedió esta tarde en la zona de Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo. Hay cinco pasajeros que resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros de salud por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El siniestro se produjo minutos pasadas las 17. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales a Infobae, todo ocurrió cuando uno de los colectivos circulaba por la rotonda de Plaza Italia e intentó girar hacia la calle Sarmiento, con dirección a la avenida Del Libertador.

En ese momento, por causas que aún se investigan, embistió con su lateral derecho a otro colectivo de la misma línea, que se encontraba detenido sobre la calle Sarmiento.

La colisión dejó como saldo varios pasajeros con lesiones y generó complicaciones en el tránsito de la zona, una de las más transitadas de la Ciudad aún los fines de semana y justo cuando se desarrolla una muestra de arte en La Rural.

El choque ocurrió a las 17 horas cuando un colectivo intentó girar hacia la calle Sarmiento y colisionó con otro interno detenido (Captura de Crónica TV)

Rápidamente, tres ambulancias del SAME se hicieron presentes en el lugar y comenzaron con las tareas de asistencia a los pasajeros heridos de ambas unidades. En total, fueron cinco las personas que sufrieron politraumatismos y necesitaron derivación hospitalaria.

Según confirmaron desde el SAME, los pacientes fueron trasladados a los hospitales Rivadavia y Fernández. Ninguno de ellos fue atendido en el lugar: todos fueron derivados para una evaluación médica más exhaustiva.

El parte médico oficial se detalló que los heridos son todos mayores de edad, entre los que se encuentran tres hombres y dos mujeres.

En el lugar del accidente se hicieron presentes cinco ambulancias y desde el organismo detallaron que no fue necesario el traslado aéreo de ninguno de los damnificados.

Las autoridades recomendaron circular con precaución por la zona, mientras se completaban las tareas de remoción de las unidades involucradas y se trabajaba para establecer las responsabilidades en el hecho. Las cámaras de seguridad del área ya fueron consultadas por los investigadores para esclarecer la mecánica del choque.

Noticia en desarrollo...