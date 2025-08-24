Video: una familia denunció que patovicas de un salón de fiestas agredieron a su hijo adolescente

Brutal golpiza a un adolescente en el salón Desert, de Chacras.

La difusión de un video en redes sociales, donde se observa a dos guardias de seguridad sometiendo violentamente a un adolescente en un estado de indefensión total en el estacionamiento de un salón de fiestas en Chacras de Coria, generó conmoción en la provincia de Mendoza.

El incidente, ocurrido durante la madrugada en el salón de fiestas Desert Gala, dejó a Matías Brizuela Verdier, de 16 años, hospitalizado, aunque fue dado de alta a las pocas horas. No obstante, su familia exige que se investigue lo ocurrido: presentó una denuncia penal y solicitó colaboración ciudadana para aportar más pruebas sobre lo sucedido.

La madre de Brizuela, la psicóloga Virginia Verdier, relató que su hijo había asistido como invitado a un cumpleaños de 15 años junto a tres amigos, pero uno de ellos no pudo ingresar al evento debido a una descompensación por hipoglucemia en la entrada.

El grupo permaneció poco tiempo en el salón, ya que decidieron buscar dulces para el amigo afectado. Al intentar regresar al interior para recuperar una campera olvidada, Matías fue interceptado por uno de los guardias, quien, según la denuncia, lo atacó sin mediar palabra.

“El patovica no dejó que mi hijo le explicara que iba a buscar su campera. Lo redujo y Matías estuvo desmayado 20 segundos”, denunció la madre del chico.

Las imágenes captadas muestran al adolescente inmovilizado en el suelo, mientras uno de los guardias lo golpea y le presiona el cuello con la rodilla. La familia difundió el video acompañado de un mensaje: “Miren lo que le hicieron a mi hijo, Matías Brizuela los de seguridad de Desert gala. Hoy 2:00 AM 24/08/25, fiesta de 15 años”.

En el testimonio de la madre, se subraya la brutalidad del episodio: “Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron. Se desmayó y perdió conocimiento, lo arrastraron”.

La mujer enfatizó que su hijo había ingresado correctamente al evento, con documento nacional de identidad, y que al salir para irse olvidó su campera y cargador en el vestidor, identificado con el número 038. Solicitó permiso a un guardia para volver a entrar, quien lo autorizó, ya que el grupo había reservado un Cabify para retirarse.

La denuncia sostiene que, sin provocación, otro guardia lo agredió de manera violenta cuando intentaba explicar que solo buscaba su pertenencia.

La madre responsabilizó directamente al salón: “Deplorable, humanamente inaceptable. Miseria como persona y el salón Desert, responsable 100% de esto”.

La Fiscalía intervino de inmediato, solicitando al Cuerpo Médico Forense la realización de pericias para constatar las lesiones denunciadas por el joven. Paralelamente, la familia pidió a quienes hayan presenciado el hecho o dispongan de grabaciones adicionales que se contacten con la policía, con el objetivo de fortalecer la investigación y esclarecer las circunstancias de la agresión.

Una adolescente apuñalada

Días atrás, una adolescente de 15 años fue apuñalada en a la salida del colegio por otra menor de la misma edad en Mendoza. El hecho ocurrió a las 18:10 del miércoles, cuando un llamado al 911 reportó una pelea en la intersección de El Algarrobo y Alfonsín, dentro del barrio La Favorita.

Personal de la Policía de Mendoza se desplazó rápidamente y encontró a una joven tendida en el suelo, con una herida de arma blanca y sangrado abdominal.

La joven herida había salido minutos antes de un establecimiento educativo cercano, acompañada por amigas, y se dirigía a otro domicilio a buscar algunos objetos personales. En el trayecto, otra adolescente la interceptó y la agredió con un arma blanca en las costillas.

Ambas involucradas tienen la misma edad. Las autoridades tomaron testimonio a testigos y resguardaron la zona para garantizar la intervención del sistema de salud y la recolección de pruebas.

Los primeros auxilios se realizaron en el Centro de Salud 300 del mismo barrio, donde los profesionales estabilizaron a la víctima y evaluaron la gravedad de la herida. Frente al diagnóstico de lesión cortopunzante en el abdomen del lado derecho, se determinó su derivación inmediata al Hospital Humberto Notti, centro de referencia pediátrica en la capital provincial.

Una vez en el hospital, los médicos asistieron y dejaron internada a la adolescente para un seguimiento clínico estricto. La paciente permanece bajo observación y recibe contención de equipos interdisciplinarios, así como el acompañamiento familiar. De acuerdo con el último parte, su cuadro de salud es estable.

Frente a esto, la Policía de Mendoza inició una investigación judicial para determinar las motivaciones y responsabilidades en el caso. La presunta agresora fue identificada, y los equipos de Niñez y Adolescencia de la provincia tomaron intervención.