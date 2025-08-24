Sociedad

Video: una familia denunció que patovicas de un salón de fiestas agredieron a su hijo adolescente

La víctima es un joven de 16 años que había ido con sus amigos a una fiesta de 15. Según su madre, el chico recibió golpes e intentos de asfixia por personal de seguridad cuando intentó volver al cumpleaños a buscar una campera que se había olvidado

Guardar
Brutal golpiza a un adolescente en el salón Desert, de Chacras.

La difusión de un video en redes sociales, donde se observa a dos guardias de seguridad sometiendo violentamente a un adolescente en un estado de indefensión total en el estacionamiento de un salón de fiestas en Chacras de Coria, generó conmoción en la provincia de Mendoza.

El incidente, ocurrido durante la madrugada en el salón de fiestas Desert Gala, dejó a Matías Brizuela Verdier, de 16 años, hospitalizado, aunque fue dado de alta a las pocas horas. No obstante, su familia exige que se investigue lo ocurrido: presentó una denuncia penal y solicitó colaboración ciudadana para aportar más pruebas sobre lo sucedido.

La madre de Brizuela, la psicóloga Virginia Verdier, relató que su hijo había asistido como invitado a un cumpleaños de 15 años junto a tres amigos, pero uno de ellos no pudo ingresar al evento debido a una descompensación por hipoglucemia en la entrada.

El grupo permaneció poco tiempo en el salón, ya que decidieron buscar dulces para el amigo afectado. Al intentar regresar al interior para recuperar una campera olvidada, Matías fue interceptado por uno de los guardias, quien, según la denuncia, lo atacó sin mediar palabra.

“El patovica no dejó que mi hijo le explicara que iba a buscar su campera. Lo redujo y Matías estuvo desmayado 20 segundos”, denunció la madre del chico.

Las imágenes captadas muestran al adolescente inmovilizado en el suelo, mientras uno de los guardias lo golpea y le presiona el cuello con la rodilla. La familia difundió el video acompañado de un mensaje: “Miren lo que le hicieron a mi hijo, Matías Brizuela los de seguridad de Desert gala. Hoy 2:00 AM 24/08/25, fiesta de 15 años”.

En el testimonio de la madre, se subraya la brutalidad del episodio: “Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron. Se desmayó y perdió conocimiento, lo arrastraron”.

La mujer enfatizó que su hijo había ingresado correctamente al evento, con documento nacional de identidad, y que al salir para irse olvidó su campera y cargador en el vestidor, identificado con el número 038. Solicitó permiso a un guardia para volver a entrar, quien lo autorizó, ya que el grupo había reservado un Cabify para retirarse.

La denuncia sostiene que, sin provocación, otro guardia lo agredió de manera violenta cuando intentaba explicar que solo buscaba su pertenencia.

La madre responsabilizó directamente al salón: “Deplorable, humanamente inaceptable. Miseria como persona y el salón Desert, responsable 100% de esto”.

La Fiscalía intervino de inmediato, solicitando al Cuerpo Médico Forense la realización de pericias para constatar las lesiones denunciadas por el joven. Paralelamente, la familia pidió a quienes hayan presenciado el hecho o dispongan de grabaciones adicionales que se contacten con la policía, con el objetivo de fortalecer la investigación y esclarecer las circunstancias de la agresión.

Una adolescente apuñalada

Días atrás, una adolescente de 15 años fue apuñalada en a la salida del colegio por otra menor de la misma edad en Mendoza. El hecho ocurrió a las 18:10 del miércoles, cuando un llamado al 911 reportó una pelea en la intersección de El Algarrobo y Alfonsín, dentro del barrio La Favorita.

Personal de la Policía de Mendoza se desplazó rápidamente y encontró a una joven tendida en el suelo, con una herida de arma blanca y sangrado abdominal.

La joven herida había salido minutos antes de un establecimiento educativo cercano, acompañada por amigas, y se dirigía a otro domicilio a buscar algunos objetos personales. En el trayecto, otra adolescente la interceptó y la agredió con un arma blanca en las costillas.

Ambas involucradas tienen la misma edad. Las autoridades tomaron testimonio a testigos y resguardaron la zona para garantizar la intervención del sistema de salud y la recolección de pruebas.

Los primeros auxilios se realizaron en el Centro de Salud 300 del mismo barrio, donde los profesionales estabilizaron a la víctima y evaluaron la gravedad de la herida. Frente al diagnóstico de lesión cortopunzante en el abdomen del lado derecho, se determinó su derivación inmediata al Hospital Humberto Notti, centro de referencia pediátrica en la capital provincial.

Una vez en el hospital, los médicos asistieron y dejaron internada a la adolescente para un seguimiento clínico estricto. La paciente permanece bajo observación y recibe contención de equipos interdisciplinarios, así como el acompañamiento familiar. De acuerdo con el último parte, su cuadro de salud es estable.

Frente a esto, la Policía de Mendoza inició una investigación judicial para determinar las motivaciones y responsabilidades en el caso. La presunta agresora fue identificada, y los equipos de Niñez y Adolescencia de la provincia tomaron intervención.

Temas Relacionados

Chacras de CoriaMendozaAdolescentePatovica

Últimas Noticias

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: qué declararon los detenidos

Los cuatro, uno de ellos hermano de una jueza, habían sido detenidos el sábado a la madrugada. Este domingo fueron indagados por el juez Gabriel Contreras de Caleta Olivia. Fabio Dante Cattani sigue crítico en terapia intensiva

Una patota de la UOCRA

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

También hay dos sospechosas de 47 años que fueron notificadas de la causa luego de tres allanamientos de la Policía de la Ciudad. La víctima falleció tras un diagnóstico erróneo

Un médico venezolano fue acusado

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Una pelea terminó con un auto arrollando a varios jóvenes, entre ellos dos motociclistas, en el barrio Villa Allende Parque. El conductor huyó y cuando llegó la Policía ya no había rastros

Hay video, pero no denuncia:

Alerta en Bariloche: voladuras de techos, cortes de luz y complicaciones en caminos por fuertes ráfagas

Barrios como El Ñireco, Hipódromo y zonas como Dina Huapi sufrieron interrupciones eléctricas y caída de árboles durante un temporal que incluyó ráfagas de hasta 115 km por hora y obligó al cierre del Parque Municipal Llao Llao

Alerta en Bariloche: voladuras de

Un jubilado se defendió a balazos y mató al ladrón que entró a robar a su casa de González Catán

El hombre de 73 años le disparó con su pistola calibre .380 dentro de la propiedad. El delincuente tenía un cuchillo. Murió al llegar al hospital

Un jubilado se defendió a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una patota de la UOCRA

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: qué declararon los detenidos

El grunge regresó a la moda: cómo las celebridades reinterpretan un clásico con esencia rockera

Un médico venezolano fue acusado por abandono de persona y estafa tras la muerte de una mujer por mala praxis

Hay video, pero no denuncia: los atropelló tras una discusión frente a un after clandestino en Córdoba

Cómo las proteínas ayudan a ganar masa muscular y las mejores formas de incorporarlas en la alimentación

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Israel: al menos

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

Las conversaciones de paz en Ucrania conducen al Donbás

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

TELESHOW
Las fotos del cumpleaños de

Las fotos del cumpleaños de Azul, la hija de Dalma Maradona: la fiesta de My Little Pony que organizó Claudia Villafañe

Anamá Ferreira redujo a un ladrón en plena calle: “Yo practico boxeo; fue todo por una cartera Chanel”

El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul y la reacción de Mauro Icardi

Luck Ra en La Peña del Morfi: la intimidad de La Voz..., mini recital de hits y un sorpresivo cover de La Vela Puerca

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”