Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

La víctima era rectora del Instituto de Formación Docente San Cura Brochero de Loreto (Foto: El Liberal Santiago del Estero)

Un accidente fatal sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Símbol, en el departamento Silípica, sacudió a la comunidad educativa de Loreto y a gran parte del ámbito docente de Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Ayelén Noemí Sayago, rectora del Instituto de Formación Docente San Cura Brochero, quien perdió la vida este lunes cerca de las 18.45 mientras regresaba a su casa tras cumplir con sus funciones académicas.

La docente circulaba de sur a norte a bordo de una camioneta Ford EcoSport cuando, por razones que todavía se intentan establecer, perdió el control del vehículo al llegar al kilómetro 1.098 de la traza nacional.

Como consecuencia de la maniobra, la camioneta se despistó, dio varios tumbos y terminó sobre la banquina, muy cerca de una zona montuosa. Todo ocurrió en cuestión de segundos.

Efectivos de la Comisaría 37 de Árraga fueron los primeros en llegar al lugar del hecho. Al arribar, encontraron el vehículo completamente dañado sobre la cuneta del lado derecho de la ruta, y a escasos metros del rodado, el cuerpo de la mujer, ya sin signos vitales. De acuerdo con las primeras pericias, Sayago habría sido expulsada del habitáculo durante los vuelcos, lo que podría haber causado su muerte de manera instantánea.

El accidente ocurrió en el kilómetro 1098 de la Ruta Nacional 9 en el departamento Silípica

Según informaron desde el medio local, El Liberal, una ambulancia del hospital local acudió al sitio minutos después del llamado de emergencia. Los paramédicos constataron el deceso y dieron aviso inmediato al fiscal de turno, Ángel Belluomini, quien ordenó que se realizaran las pericias correspondientes.

La escena quedó a cargo del personal de Criminalística y de la División Científica de la Departamental 9, que trabajó junto a efectivos de seguridad vial.

Además del análisis técnico, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia, y ordenó un relevamiento en la zona en busca de cámaras de seguridad.

El objetivo es determinar si, en el momento del accidente, otro vehículo pudo haber estado circulando por la misma vía. Hasta el cierre de esta edición, los investigadores no encontraron señales que indicaran la participación de un segundo rodado en el hecho.

Quién era la víctima

Ayelén Sayago vivía en el barrio San Fernando de La Banda y viajaba a diario para trabajar

Ayelén Noemí Sayago, oriunda del barrio San Fernando de La Banda, se trasladaba a diario hasta Loreto para cumplir con sus responsabilidades como rectora. Su muerte generó una rápida reacción entre colegas, estudiantes y autoridades educativas, que expresaron su consternación a través de redes sociales y mensajes compartidos en grupos de WhatsApp.

En el perfil oficial de Facebook del IES San Cura Brochero, institución que dirigía Sayago, se modificó la imagen principal y se colocó un lazo negro sobre la figura del santo patrono del instituto, en señal de luto. La publicación fue acompañada por cientos de comentarios de despedida y muestras de afecto. “Hasta siempre querida Rectora, gracias por tanto”, escribió una de sus alumnas. Otro mensaje decía: “Siempre en mi corazón y en cada uno de los que tuvimos la dicha de conocerte”. La mayoría de los posteos se hicieron eco del impacto que dejó su repentina muerte en la comunidad educativa.

El hecho también causó repercusión en La Banda, ciudad natal de la docente, donde distintas instituciones compartieron palabras de reconocimiento por su labor y su vínculo con los estudiantes. La noticia se diseminó rápidamente, impulsada por los mensajes de dolor que circularon en distintos espacios vinculados al sector docente y en redes sociales.

La camioneta involucrada en el siniestro fue remolcada por personal de seguridad vial hasta la Comisaría 37, donde quedó bajo custodia para su análisis. La causa judicial se encuentra en plena etapa de instrucción, a la espera del resultado de la autopsia y del informe final de los peritos, que será clave para reconstruir con mayor precisión los instantes previos al vuelco.