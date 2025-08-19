Sociedad

La línea D del subte tendrá un “Vagón de lectores” este sábado: de qué se trata la actividad

La iniciativa invita a los pasajeros a compartir lecturas y participar de una suelta de ejemplares de reconocidos autores

Guardar
El Subte de Buenos Aires
El Subte de Buenos Aires se convierte en un espacio de lectura colectiva con la iniciativa "Vagón de lectores"

El próximo sábado 23 de agosto, el Subte de Buenos Aires tendrá una propuesta cultural que busca acercar a los usuarios a la lectura. En el marco del Día del Lector tendrá lugar la iniciativa llamada “Vagón de lectores”, organizada en conjunto con la booktuber Cecilia Bona.

El plan comenzará a las 15 horas. En ese momento, los participantes están invitados a reunirse en la estación Catedral de la Línea D con un libro en mano. Durante el viaje, se los invita a leer y, si lo desean, a intercambiar ejemplares con otros pasajeros.

La experiencia concluirá en la estación Congreso de Tucumán, donde se dispondrá de un espacio especialmente ambientado para realizar una puesta en común de las lecturas, indicaron desde la empresa Subterráneos de Buenos Aires.

La coordinación de esa actividad estará a cargo de Cecilia Bona, creadora de la cuenta @porqueleerok, quien es una activa difusora cultural a través de reseñas y promotora de actividades vinculadas a la literatura.

“Sí, un vagón lleno de personas leyendo. ¿Estás?”, convocó la propia Bona en su cuenta de Instagram, al tiempo que arengó: “¡Llenemos el subte!”. “Lo hacemos para revocar el mito de que leer es una acción solitaria, ¡creemos que es un acto colectivo!”, explicó.

Según indicaron desde la organización, el encuentro no solo será un viaje compartido en silencio lector. Al finalizar, se realizará una suelta de libros provistos por la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los ejemplares, distribuidos en distintos sectores del subte -asientos, molinetes y escaleras-, incluirán obras de autores como Mario Vargas Llosa, José Saramago, Virginia Woolf, Mario Benedetti, Julio Verne, Agatha Christie, Alfonsina Storni y J. M. Coetzee, entre otros.

El presidente de SBASE, Javier Ibañez, expresó: “Sabemos que el subte no es solamente un medio de transporte. Es un espacio que conecta a la gente con sus familias, sus amigos, sus espacios recreativos, y muchos lo aprovechan para leer, así que nos enorgullece organizar este tipo de actividades en las que puedan reunirse personas con los mismos intereses y, de paso, llevarse un libro”. Sus palabras dejan en claro la intención de esta iniciativa: convertir el transporte público en un ámbito cultural y participativo.

La propuesta se inscribe dentro del ciclo Jornadas Borges, una programación organizada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad para conmemorar el nacimiento de Jorge Luis Borges el 24 de agosto.

La propuesta cultural invita a
La propuesta cultural invita a los usuarios a leer e intercambiar libros durante un viaje especial en la Línea D

Además de la acción planificada para este sábado en el subte, las actividades incluyen visitas guiadas, talleres de lectura, cine debate, narración oral y poesía. En ese marco también se entregará el Premio Joven Lector, una distinción anual destinada a promover la participación de nuevos públicos en el universo literario.

Por otro lado, la iniciativa se suma a las acciones que viene desarrollando SBASE para enriquecer la experiencia de los usuarios. Entre ellas, se destacan las bibliotecas virtuales disponibles en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán de la Línea D, así como en la Galería Obelisco Norte.

Allí, los pasajeros pueden acceder de manera gratuita a un catálogo de más de 200 títulos para descargar en sus dispositivos móviles, lo que extiende la lectura más allá del papel y la convierte en una posibilidad inmediata durante el viaje.

De esta manera, el subte se transformará por una tarde en un espacio colectivo de lectura, intercambio y encuentro. La convocatoria no requiere inscripción previa y se presenta como una alternativa abierta para quienes transiten ese día la Línea D, con la oportunidad de sumar un libro nuevo a su biblioteca personal o simplemente de compartir el gusto por leer en un vagón en movimiento.

Temas Relacionados

SubteSubte de Buenos AiresDía del LectorSBASECecilia BonaLínea DÚltimas noticias

Últimas Noticias

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

El accidente ocurrió cerca de las 18.45 en el kilómetro 1098 de la Ruta 9. La mujer perdió el control de su vehículo, dio varios tumbos y terminó destruido a pocos metros de una zona montuosa en el departamento Silípica

Santiago del Estero: una rectora

Una familia presa por narcomenudeo en el Barrio Zavaleta

Uno de los sospechosos tiene antecedentes penales. Operaban dentro del asentamiento de Barracas

Una familia presa por narcomenudeo

Calles inundadas y autos varados: las imágenes del temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Lluvias y vientos azotaron la región centro y el interior del país, lo que provocó anegamientos y cortes de energía

Calles inundadas y autos varados:

La trama detrás de las estafas de un financista de Rosario que ya acumula una veintena de víctimas

Fue detenido en allanamientos realizados por la Policía Federal por pedido del fiscal provincial Sebastián Narvaja. Este jueves lo acusará por haber perjudicado a inversores que habían colocado fondos bajo la promesa de buenos rendimientos

La trama detrás de las

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos detenidos

El oficial Maximiliano Joaquín Gargiulo tenía 33 años y era integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local. Agonizó por 26 días. Dos hermanos fueron arrestados la semana pasada en Florencio Varela

Murió el policía baleado en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El frente Unión y Libertad

El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

Ignoró una mancha en la nariz y resultó ser cáncer de piel: “La gente no se da cuenta”

Polémica por los dichos de una senadora: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados”

Alertan que el cigarrillo electrónico podría ser la puerta de entrada al tabaquismo en jóvenes

INFOBAE AMÉRICA
Diplomáticos de Israel y Siria

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

TELESHOW
El apoyo de las famosas

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA