Ciclogénesis, lluvias y fuertes vientos: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que existen diversas alertas amarillas en las provincias argentinas por tormentas y fuertes vientos y lluvias

El SMN puntualizó grandes lluvias
El SMN puntualizó grandes lluvias para el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, en esta nueva semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá días completamente nublados, con presencia de lluvias y fuertes vientos, pero con una marcada mejoría hacia el fin de semana. A su vez, rigen distintas alertas en el resto de las provincias del país por tormentas, lluvias fuertes, vientos y viento Zonda.

Para esta mañana, el SMN estableció que el cielo estará completamente nublado, con una mínima de 12°C. Luego, la temperatura aumentará hacia los 17°C en la tarde, con lluvias aisladas que se replicarán durante la noche (15°C y ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora). Vientos del este.

Sin embargo, este martes será el día de mayores precipitaciones, ya que a la madrugada se advierte la presencia de tormentas aisladas, mientras que a la mañana se pronostican tormentas fuertes y lluvias fuertes a la tarde. A su vez, habrá ráfagas de vientos fuertes que irán desde los 42 hasta los 50 kilómetros por hora, que a la noche aumentarán su velocidad hasta alcanzar los 59 kilómetros por hora y con lluvias. Máxima de 16°C y mínima de 13°C.

En tanto, el miércoles será la jornada más ventosa, ya que contará con ráfagas de viento que irán desde los 51 a los 59 kilómetros por hora en la tarde. Por la mañana, será el último momento con precipitaciones, ya que están pronosticadas lluvias aisladas. Además, el viento cambiará de sentido, ya que soplará desde el oeste.

El jueves será el día con la mínima más fresca por sus 9°C en la mañana, mientras que a la tarde subirá marcadamente hasta los 19°C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Por su parte, el viernes aumenta mínimamente la chance de precipitaciones al 10%, con el firmamento mayormente nublado y una temperatura que oscilará entre los 12°C y los 18°C.

El sábado y el domingo se presentarán con cielos algo nublados, por lo cual se podrá disfrutar del sol, luego de una semana cargada de nubes y precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 7° de mínima y 15°C de máxima.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para esta mañana de lunes, hay lluvias en gran parte del territorio bonaerense, con excepción del suroeste, donde está completamente nublado. Luego, en el norte se intensificarán las precipitaciones, ya que tendrá tormentas aisladas en la tarde y tormentas en la noche.

Para mañana y durante la madrugada, dicho sector concentrará la mayor parte de la ciclogénesis anunciada por la presencia de tormentas fuertes en localidades como San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Pergamino, Zárate, San Antonio de Areco, Chacabuco y Junín. También se pronostican lluvias en algunas ciudades del centro y oeste. Desde la mañana y hacia la tarde, el frente tormentoso se trasladará hacia el este y dejará lluvias fuertes en el norte y centro bonaerense. En la noche, las lluvias fuertes se trasladarán al sector costero, desde Necochea hasta Punta Indio.

El miércoles estará marcado por la presencia de fuertes vientos que soplarán desde el oeste y afectarán durante la mañana al oeste, suroeste y noroeste, mientras que la otra mitad de la provincia de Buenos Aires tendrá lluvias. En la tarde, el frente ventoso se trasladará directamente a toda la provincia de Buenos Aires.

Del jueves al sábado, la nubosidad será variable, con presencia de algunas lluvias al sur (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso). Del viernes hacia el domingo habrá una marcada mejoría, ya que el cielo estará algo nublado en toda la provincia.

La ciclogénesis, como explican desde el portal Meteored, se trata de un sistema de baja presión profundo que se desplaza desde el Litoral hacia el este de Buenos Aires. Este tipo de formación suele generar un notable aumento en la intensidad de lluvias y vientos, así como cambios abruptos en las condiciones del tiempo.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por vientos en la zona cordillerana que comprende Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse. A su vez, existe una alerta amarilla por viento Zonda en Salta, Catamarca y Tucumán, por lo cual, además de los cuidados mencionados, también se pide mantenerse alejado de los árboles y cerrar el hogar de la manera más hermética posible.

Por tormentas, las provincias implicadas por alerta amarilla son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja y Santiago del Estero. Por lo cual, se pide no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, mantenerse a resguardo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento ante la posible caída de granizo.

Para el martes, la alerta amarilla por fuertes vientos se mantendrá sólo al oeste de Salta, Jujuy (que también tendrán viento Zonda) y Catamarca. Y se suman San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

Ese mismo día también hay alerta amarilla por tormentas, que afectará a toda la región mesopotámica y a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Mientras que también hay alerta amarilla por lluvias en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

