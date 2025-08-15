Incendio en Caballito: un galpón ferroviario quedó envuelto en llamas que alcanzaron los cuatro metros

Se incendió un galpón ferroviario en Caballito

Cerca del mediodía de este viernes, una densa columna de humo negro comenzó a elevarse sobre el barrio porteño de Caballito, lo que despertó inquietud entre los vecinos y quienes transitaban la zona. Incluso hubo personas de otros barrios que manifestaron su sorpresa en redes sociales ante la humareda.

Minutos después, se confirmó que el origen del fuego estaba en un galpón ferroviario situado en avenida Avellaneda al 1300, entre las calles Nicasio Oroño y Fragata Presidente Sarmiento. El lugar, rápidamente, quedó envuelto en llamas. A las 13 los Bomberos de la Ciudad se trasladaron al lugar tras ser alertados, de acuerdo con la información oficial.

El incendio se concentró en un área de aproximadamente 10 por 5 metros dentro del predio. Las llamas alcanzaron cerca de los cuatro metros de altura y la magnitud del siniestro hizo que la columna de humo fuera visible desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La intensidad del fuego generó preocupación entre los vecinos.

Bomberos de la Ciudad controlaron el fuego en el galpón y evitaron la propagación a edificios linderos

En el lugar trabajaron los Bomberos, que intervinieron para frenar el avance del fuego. El despliegue incluyó dos líneas de mangueras de 38 milímetros, con las que se lanzó el agua para enfriar la estructura y así impedir que las llamas se propagaran a los edificios linderos o a otros sectores del galpón.

Hasta el momento, las causas que provocaron el incendio no fueron determinadas. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer el origen del siniestro.

De acuerdo con la información oficial, aunque el fuego principal fue controlado alrededor de las 14, los Bomberos de la Ciudad permanecieron en el lugar para extinguir pequeños focos que persistían y realizar tareas de enfriamiento en zonas específicas.

El incendio en un galpón ferroviario de Caballito generó una densa columna de humo visible en varios barrios de Buenos Aires

Murió una mujer en otro incendio en CABA

Una mujer de 91 años perdió la vida a principios de mes tras un incendio en un edificio de departamentos situado en la esquina de Yatay y Avenida Rivadavia, en el barrio de Almagro. Más de 30 residentes del mismo inmueble requirieron asistencia médica de emergencia.

Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), informó: “Lamentablemente, es una mujer mayor, de aproximadamente 91 años, fallecida en el primer piso”.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el fuego comenzó en el primer piso del edificio de 16 niveles, precisamente en el departamento donde residía la víctima. Las llamas surgieron en un dormitorio de unos dos metros por dos metros.

Al ingresar los Bomberos de la Ciudad, hallaron a la mujer ya sin vida. Según Crescenti, la víctima se hallaba “calcinada”.

Además de la víctima mortal, otros 32 habitantes del edificio necesitaron atención. Dentro de ese grupo había al menos dos menores de edad.

Otro incendio en Almagro dejó una mujer de 91 años fallecida y más de 30 vecinos asistidos por SAME

De los afectados, 23 recibieron atención del SAME en el propio lugar, mientras los otros fueron derivados a distintos hospitales porteños: cuatro al Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, tres al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, uno al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía y otro al Hospital Donación Francisco Santojanni.

El foco ígneo fue extinguido por los bomberos, quienes también se encargaron de ventilar, evacuar y colaborar en el resto de los pisos del edificio. El SAME movilizó 17 ambulancias para asistir la emergencia.

Crescenti explicó en diálogo con TN: “Pensamos que había prendido el quinto, pero aparentemente es en el primero, en donde está la mujer fallecida. Y recién cuando bomberos nos dio zona segura pudimos ir a constatar el fallecimiento de esta mujer”. El titular del SAME añadió que varios vecinos fueron asistidos por inhalación de humo.

La circulación sobre avenida Rivadavia permaneció restringida desde avenida La Plata hasta Treinta y Tres Orientales por el operativo de los bomberos.