Volvió el frío y hay alerta amarilla por temperaturas extremas en el AMBA

El alerta abarca localidades del norte y oeste del Gran Buenos Aires.

Luego de que el ingreso de un frente frío trajera bajas temperaturas en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo en el AMBA y en el interior de la Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.

La advertencia -que se mantiene desde el miércoles- regirá hasta las 17:30 de hoy. De acuerdo al organismo, las temperaturas pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Con efecto de “leve a moderado” en la salud, las zonas afectadas son: Escobar, San Fernando, San Isidro, Pilar, Tigre y Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires, y General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, San Miguel y Tres de Febrero, al oeste.

Al interior de la provincia, también se ven incluidos en la advertencia Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Punta Indio, Tordillo y Magdalena. Le siguen: Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Lobería y Necochea.

Además, en el este de Entre Ríos, la advertencia alcanza a Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

El SMN recomienda, ante estos eventos, seguir una serie de sugerencias: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío, abrigarse con varias capas de ropa liviana, moverse, beber mucho líquido, no automedicarse, ingerir alcohol ni fumar en ambientes cerrados y prestar atención a niños, adultos mayores y pacientes de enfermedades crónicas.

Para las 8 de la mañana de hoy, las localidades más frías del país son: Puerto Madryn, Chubut, con 1 grado bajo cero; Río Grande, Tierra del Fuego, con 0 grados; Laboulaye, Córdoba; 0.2 grados; San Carlos de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, 0.5 grados, y Venado Tuerto, Santa Fe, con 1.4 grados.

Las localidades afectadas por el alerta por frío extremo (SMN)

El pronóstico de la semana

Para este jueves, el SMN anticipa una mínima de 6 grados por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores, con una máxima que alcanzará los 13 grados a lo largo de la tarde. Se espera una jornada algo nublada, aunque sin probabilidad de precipitaciones, por lo que las condiciones serán relativamente estables para las actividades al aire libre.

Mañana se prevé un leve aumento de la temperatura, con una mínima que subirá a 7 grados. Las condiciones climáticas serán similares a las del día anterior, aunque en esta ocasión se espera una jornada mayormente despejada.

El sábado continuará el aumento gradual de las temperaturas, comenzando la mañana con 9 grados de mínima. Tras unas primeras horas parcialmente nubladas, se anticipan lluvias aisladas a partir de la tarde.

El día siguiente se presentará con un cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas, y con un ambiente más cálido que días anteriores, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados durante toda la jornada.

El inicio de la semana próxima será aún más cálido en Capital Federal, con temperaturas que oscilarán entre 13 y 18 grados el lunes. Se prevé una leve probabilidad de lluvias por la tarde, aunque la mayor parte del día se mantendrá estable.

El martes se presentará con lluvias durante gran parte de la jornada, de forma constante por la mañana y aislada hacia la tarde, con valores térmicos que rondarán entre 13 y 16 grados.

Para el miércoles, el cielo estará de mayormente a parcialmente nublado, mientras que las temperaturas volverán a oscilar entre 13 y 18 grados, ofreciendo condiciones más templadas en comparación con el día anterior.