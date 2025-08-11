Fatal accidente cerca de Bahía Blanca: dos personas murieron y otras dos sufrieron heridas de gravedad

En la camioneta viajaban las dos personas que murieron (Foto @SassoGerman)

Un grave siniestro vial ocurrido este domingo sobre la Ruta 3 Sur, cerca de la ciudad de Bahía Blanca, dejó como saldo dos personas adultas fallecidas y otras dos con heridas de gravedad. En siniestro ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban las víctimas, embistió a un auto por detrás.

El hecho se registró en las proximidades de un puesto fitosanitario y se estuvieron involucrados una Toyota Hilux blanca y un Renault Sandero del mismo color. Según el informe brindado por la Policía de Seguridad Vial, el móvil de la fuerza llegó al lugar, a la altura del kilómetro 706, y encontró la camioneta volcada en un descampado. Dos de los ocupantes del auto de mayor porte, de 68 años y 64 años, perdieron la vida en el acto.

En el mismo vehículo viajaba un hombre de 76 años y otra persona cuyos datos aún no fueron confirmados, ambos trasladados en estado crítico bajo código rojo al Hospital Municipal de la ciudad. En el interior del Sandero se trasladaban cuatro personas, incluidos dos menores de edad, quienes lograron salir ilesos del impacto, según indicó el portal La Nueva.com.

Las personas que viajaban en el otro vehículo no sufrieron graves daños (Google Maps)

De acuerdo con las primeras pericias, la camioneta chocó por la parte trasera al otro vehículo y, como consecuencia de la maniobra, se habría producido el vuelco de la camioneta.

Tanto personal de la Policía Científica como los investigadores trabajaron en el lugar para recolectar pruebas e intentar determinar la mecánica exacta del accidente y si existieron factores adicionales que influyeron en el desenlace fatal.

Otro siniestro fatal ocurrido en la provincia de Córdoba durante el fin de semana, se cobró la vida de una persona y dejó varios lesionados.

Se trataba de una joven de 22 años, que falleció en el acto, y cuatro personas que resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este domingo. El escenario tuvo lugar sobre la Ruta Provincial E-86, cerca de la localidad de Bulnes, en el departamento Río Cuarto, Córdoba.

El siniestro se registró alrededor de las 6:45, cuando una camioneta Chevrolet S10 en la que viajaban los cinco ocupantes salió de la calzada y volcó, por razones que se encuentran bajo investigación.

Vuelco en Ruta 86, Córdoba

La víctima fatal, oriunda de Coronel Moldes, viajaba como acompañante y falleció en el lugar del hecho, según informaron fuentes policiales. Los otros cuatro ocupantes —tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad— sufrieron distintas lesiones y fueron derivados a centros de salud de la zona. Al conductor de la camioneta lo trasladaron con heridas de consideración al Nuevo Hospital de Río Cuarto, mientras que los demás pasajeros recibieron atención médica en dispensarios y centros de salud cercanos a la zona.

En el lugar del accidente trabajaron los equipos de emergencias, efectivos de la Policía de Córdoba y personal de la Policía Judicial, quienes llevaron adelante tareas de asistencia y las pericias correspondientes. La investigación se centra en determinar las circunstancias exactas que provocaron el vuelco y cómo el vehículo perdió el control, quedando fuera de la ruta en un tramo comprendido entre las localidades de Sampacho y Coronel Moldes.

Ambas localidades se encuentran a 30 kilómetros de distancia una de la otra sobre un corredor vial que desde 2014 se encuentra totalmente asfaltada y recorre más de 80 kilómetros. Se trata de una vía intensamente transitada, dado que conecta Achiras con la Ruta Nacional 35, atravesando diversas localidades del sur de Córdoba.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el estado clínico en el que se encuentra el resto de los pasajeros. Las autoridades locales continúan recabando datos e indicios que permitan esclarecer cómo se produjo el fatal desenlace.