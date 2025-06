Gustavo Lazzari contó su travesía en la Autopista Buenos Aires - La Plata cortada por partidarios de CFK

Gustavo Lazzari conto su travesia para viajar por la Autopista La Plata-Buenos Aires por los cortes a favor de CFK

En medio de un lunes feriado que abrió paso a un fin de semana largo, un grupo de manifestantes cortó la Autopista La Plata-Buenos Aires en reclamo por la condena a Cristina Kirchner, a quien la Corte Suprema le ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Justamente, el columnista de Infobae En Vivo, Gustavo Lazzari, conocido también como Lacha, contó cómo fue su travesía para atravesar el camino que une dos de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires. En un furioso relato, reveló cómo fue la odisea para llegar a los estudios del streaming.

“Salí a las 4 de la tarde de mi casa, yo vivo en Villa Elisa. Dije que quería estar 5.30 acá, quería estar todo el día acá. Estaba en Disney, hasta que llegó el corte. El corte porque la señora Cristina Fernández de Kirchner decidió que el mundo sufra. Estamos todos bailando en el balcón de Cristina”, comenzó ante Jesica Bossi, Diego Iglesias y Federico Mayol, que completaban la mesa.

Y continuó: “Cristina no acepta nada. Está orquestando los paros que me joden a mi. Agarra las rutas y dice donde lo jodemos a Lacha. La policía está diseñada para sacar selfis, porque es lo único para lo que está diseñada la policía. No hay peor cosa que un policía en un piquete, es parte”.

El corte, que duró poco más de una hora, se llevó a cabo en el kilómetro 16 en sentido a La Plata, dejando sin circulación a los vehículos que, atrapados en medio del caos, intentaban reconfigurar su recorrido sin demasiadas opciones.

Corte en Autopista Bs.As. La Plata

Las alternativas que ofreció AUBASA para quienes se desplazaban hacia La Plata incluyeron la salida en el kilómetro 9, mientras que para quienes iban rumbo a CABA, las opciones fueron las salidas ubicadas en el kilómetro 27 y kilómetro 21.

Agentes de Seguridad Vial se desplegaron sobre el corredor afectado con el objetivo de ordenar los desvíos y permitir que los vehículos comiencen a evacuar la zona por caminos secundarios.

En ese marco, el columnista opinó: “Tenés que hacer el corte del otro lado, te muestra lo que es Mayra Mendoza gobernando. Quilmes es una villa, violenta. Parece Cuba. Hay cada tres cuadras una villa distinta. A esta hora, es un llamado a la solidaridad, no vayan por la Autopista”.

“Te suben al inefable al Acceso Sudeste, que está diseñado por arquitectos peronistas, porque de tres manos, te pasan a dos, te pasan a una. Está siempre taponado, de día o de noche, porque está mal diseñado. Iba a diez, era todo el tránsito que une dos ciudades grandes”, añadió.

Por último, habló sobre el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, en donde también se registraron vías colapsadas por el tráfico. “Vengo acá y me encuentro con mi amigo Jorge Macri. No podés poner retenes policiales para pescar motos, en Juan B Justo, en la 9 de Julio. Una cosa patética, en un feriado que no debería ser feriado”, comentó.

Así las cosas, el próximo miércoles se espera una jornada de intensas movilizaciones en el medio de la presentación que hará Cristina Kirchner ante los juzgados federales de Comodoro Py. La ex mandataria recibirá la respuesta del Tribunal Oral Federal N° 2 sobre el pedio de prisión domiciliaria.

Recorridos posibles

Entre los aspectos centrales que están definiendo los organizadores se destaca el recorrido que tendrá la caravana de apoyo. La intención es que durante todo el trayecto haya gente caminando junto al vehículo que transporte a la presidenta del PJ, de ida y vuelta hacia Comodoro Py.

En principio, habrá tres puntos de encuentro o concentración. Eso dependerá de itinerario que dispongan los organizadores, por eso se prevé que haya contactos con funcionarios del gobierno nacional y del porteño para garantizar la seguridad.

La primera opción que se maneja en el Consejo del Partido Justicialista es Avenida San Juan, Avenida 9 de Julio, Avenida Libertador, Retiro y confluir frente al edificio de los tribunales federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un trayecto de aproximadamente de cinco kilómetros, directo y sigue avenidas principales, lo que facilita la orientación y el tránsito.

La segunda alternativa es avanzar por la Avenida San Juan hasta las avenidas Madero y Huergo, bordeando el Paseo del Bajo. Si bien el trayecto es similar en distancia, calculando unas 48 a 52 cuadras, es una opción más panorámica y pasaría por detrás de la Casa Rosada.