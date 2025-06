Una trabajadora sexual denunció por estafa a un cliente que no quiso pagar por su servicio

La mujer radicó la denuncia por estafa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conflicto entre una trabajadora sexual y un hombre, en el barrio Martín Fierro de Salta, terminó con un llamado al 911 y una denuncia por estafa. De acuerdo con el relato de la mujer, había pautado con el cliente una suma de dinero a cambio de sus servicios, pero se negó a pagar.

La discusión ocurrió cerca de las 3:30 de la madrugada del jueves y demandó intervención policial ante la sospecha de un posible caso de violencia familiar. Al acudir al domicilio, una mujer de 36 años recibió a los agentes en la puerta e inmediatamente aclaró que no estaba ante una pelea doméstica. “Soy trabajadora sexual, y este hombre no me quiere pagar lo acordado”, acusó.

Según su explicación y lo relatado con el portal El Tribuno, había sido contratada por el propietario de la vivienda, un hombre de la misma edad, y que, tras cumplir con su parte, este último se negó a pagarle los 25 mil pesos que, según indicó, ambas partes habían acordado previamente.

Los efectivos intentaron mediar, buscando llegar a un acuerdo a través del diálogo. Sin embargo, el hombre se mantuvo firme en su postura y continuó negándose a realizar el pago. La mujer entonces fue acompañada a la comisaría, donde formalizó la denuncia correspondiente. El hecho fue caratulado judicialmente como estafa y la causa quedó en manos de la Justicia salteña.

Desde la fuerza policial explicaron que, más allá de lo inusual de la situación y el contexto, su accionar se ciñó a la normativa vigente.

Un policía detenido por el femicidio de una trabajadora sexual

Un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue detenido en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, tras el hallazgo del cadáver de una joven trabajadora sexual en la pileta de su domicilio. El caso se conoció luego de que la madre de la víctima, identificada como Antonella Acuña, de 22 años, denunciara su desaparición.

Esto motivó una investigación a cargo de la Fiscalía de la UFI Nº 1 de Morón, que comenzó a reconstruir los últimos movimientos de la joven.

La última vez que se supo de Antonella, se dirigía a la casa de un cliente para brindar sus servicios. Antes de partir, la joven le compartió a una amiga el número telefónico del hombre con el que había acordado el encuentro. Según se estableció durante la investigación, la chica perdió contacto con su entorno poco después de avisar a esa amiga que había llegado a destino, y el celular se apagó. La amiga fue clave al aportar esos datos, lo que facilitó que las autoridades pudieran identificar el domicilio y al presunto agresor.

La Comisaría 6ª de Merlo, en Mariano Acosta

El detenido, de 24 años e integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación que opera en San Martín, se encontraba en tratamiento de rehabilitación por consumo de sustancias. Durante la indagatoria, el acusado alegó que la joven abandonó la vivienda por no llegar a un acuerdo respecto al pago de sus servicios sexuales. Sin embargo, sus dichos presentaron inconsistencias, lo que incrementó las sospechas.

Dada la situación, la fiscal María Silvana Bonini solicitó un allanamiento urgente en la propiedad del policía ubicada en la calle Las Lilas al 1500. El procedimiento derivó en el hallazgo del cuerpo de Acuña, sumergido en la pileta del patio.

Llevaba puesta su ropa, tenía una sola zapatilla y sus pies estaban sujetos con una cadena robusta provista de ganchos en las puntas. Según el informe policial, esta cadena fue la que hizo que el cuerpo permaneciera en el fondo de la pileta.

El examen médico inicial realizado en el lugar determinó la presencia de hematomas en el cuello y las manos de la víctima. Además, se observaron heridas en el rostro, lo que sugiere que intentó defenderse antes de fallecer.

El detenido continúa alojado en una dependencia policial mientras avanza la causa.