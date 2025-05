Fue a ver “Destino final” al cine por su cumpleaños y se le cayó una parte del techo encima: el testimonio de la víctima

Miraba “Destino Final” en el cine y le cayó un pedazo de techo encima

El curioso hecho sucedió este lunes 19 de mayo cerca de las 21 horas. Fiamma Villaverde, de 29 años, caminaba por el centro de La Plata junto a su hija de 11 y un amigo cuando pasaron por la puerta del Cinema Ocho —ubicado sobre la calle 8 entre 51 y 53, frente a la Legislatura bonaerense— y vieron que estaban por proyectar Destino Final: lazos de sangre, la clásica saga de terror donde la muerte acecha a quienes logran escapar, por azar o por una visión, de un accidente fatal. Lo que no imaginaban era que, minutos después, vivirían un episodio traumático que parecía emular la misma lógica del filme.

“La verdad es que no teníamos planeado ir al cine -le confía Fiamma a Infobae-. Era mi cumpleaños, estábamos paseando y pasamos por el cine. Como las entradas costaban más baratas que el resto de la semana, dijimos: ‘¿Vamos?’. Entramos, compramos pochoclos y pasamos a la sala. La función recién había empezado”.

Ingresaron en una sala a oscuras y se sentaron cerca de las escalinatas. La película avanzaba ante una audiencia de aproximadamente 40 personas, cuando cerca del final de la película, entre los efectos sonoros del cine, se coló un estruendo real. “Se escuchó un ruido fuertísimo. Al principio pensamos que era parte de la peli, porque estábamos re compenetrados; pero enseguida se me cayó un cascote encima”, recuerda.

Un pedazo del cielo raso se desplomó sobre Fiamma. "No me pegó en la cabeza porque estaba inclinada sobre el apoyabrazos", dice

El pedazo de techo, según informaron medios locales más tarde, se desprendió del cielo raso de la sala 4 y golpeó a Fiamma en el hombro, la espalda, la rodilla y el tobillo. “No me pegó en la cabeza porque justo estaba un poco inclinada sobre el apoyabrazos”, explica.

Lo primero que hizo fue levantarse y dirigirse a la boletería del establecimiento. “Pedí que me devolvieran el dinero de entrada”, cuenta. Desde las oficinas del recinto llamaron a una ambulancia. “Mientras esperaba, el encargado del cine vino a hablarme. Me preguntó: ‘¿Cómo querés arreglar?’. Ahí me indigné: ‘¿Cómo quiero arreglar qué? Les voy a hacer una denuncia. ¡Mirá si le pegaba en la cabeza a mi hija! ¡Son unos irresponsables!’”.

Así quedaron las butacas y el piso tras el desplome

Aunque los médicos del SAME se ofrecieron a trasladarla y cubrir los gastos de atención, Fiamma prefirió ir al hospital de Berisso por sus propios medios y porque además está muy cerca de su domicilio. “Tenía una bronca… Me hicieron una placa. El diganóstico fue traumatismo por el golpe. Además me salieron varios moretones. En unos días tengo que volver para otra placa en la espalda”.

Pero las consecuencias no fueron solo físicas, Fiamma confesó que padece ataques de pánico y trastorno de ansiedad. “Estoy con tratamiento psiquiátricio y medicada. Me cuesta estar en lugares donde hay muchas personas. Hacía años que no iba al cine. Fui porque era mi cumpleaños, y mirá lo que me pasó”, lamenta.

"El diganóstico fue traumatismo por el golpe. Además me salieron varios moretones", cuenta Fiamma y muestra cómo le quedó la rodilla

La joven de 29 años vive en Berisso, trabaja como empleada de limpieza en un boliche y es mamá de una nena de 11 años. “Todavía no hice la denuncia, pero me contacté con un abogado. Hace días que no puedo ir a trabajar. ¿Quién se va a hacer cargo de esto?”, se pregunta con impotencia.

El episodio, que ocurrió en el Cinema 8, fue registrado por otros asistentes con sus celulares. En uno de los videos se ve el hueco en el techo y los pedazos del bloque esparcidos por el suelo, mientras las personas se retiran con temor. Según presunciones de los presentes, las intensas lluvias de los últimos días podrían haber provocado el siniestro. Desde la sala no dieron declaraciones oficiales, aunque el hecho ya circula en medios locales.

Fiamma junto a su hija de 11 años y su sobrina de 1