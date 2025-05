Ordenaron que la dueña de un dogo que atacó a una nena en Neuquén cumpla con una probation

La dueña de un dogo que atacó a una nena en Neuquén fue imputada por lesiones graves culposas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una niña sufrió graves heridas tras ser atacada por un perro de raza dogo argentino en un comercio del barrio Progreso, en Cutral Co, provincia de Neuquén, el pasado 8 de enero. Ahora, la Justicia falló contra la dueña del animal, quien deberá cumplir con una probation.

El incidente, que dejó a la menor con lesiones en el rostro y el cuerpo, derivó en una intervención quirúrgica de emergencia y en un proceso judicial que culminó con la imputación de la propietaria del animal por lesiones graves culposas, según informó el portal Alerta Digital.

El caso llegó a la Justicia, donde la jueza de Garantías, Alina Macedo Font, decidió suspender el juicio a prueba por un año, permitiendo a la imputada evitar una condena si cumple con las medidas impuestas.

De esta manera, resolvieron que deberá cumplir una probation de un año, que incluye la donación de 10.000 pesos a una institución de bien público y controles bimestrales por parte de la dirección de Zoonosis del municipio.

El ataque ocurrió cuando la niña ingresó al comercio acompañada por su madre y un primo. Según el relato de la madre, mientras realizaban una compra, el perro salió de una puerta que conecta el local con la vivienda de la propietaria y atacó a la menor.

La situación se tornó desesperante cuando intentaron contener al animal sin éxito. “No lo podíamos sacar, estaba yo arriba de él, mi cuñada y con la señora también, y no podíamos sacarla de ahí, agarrándole el cuello, apretándole para que no respirara y ahí salió”, relató la madre.

Las heridas sufridas por la niña fueron de tal gravedad que requirieron una intervención quirúrgica urgente días después del ataque. La operación, que se extendió por tres horas, contó con la asistencia de un profesional que viajó desde Córdoba debido a la complejidad del caso. Según explicó la abuela de la menor, “acá no se animaban porque era muy chiquitita y era muy riesgoso, porque tuvieron que abrirle todo y limpiarle completo”.

La familia expresó su indignación por la falta de apoyo de la propietaria del perro tras el ataque. “Ni la familia, ni la señora, ni el hombre se han acercado a ver a mi nieta que me la destrozaron y no han venido nadie a preguntar por mi nieta, cómo está”, reclamó la abuela. Además, hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas preventivas: “Hoy fue mi nieta, mañana puede ser otro niño peor, porque el perro no puede estar en un negocio”.

Un bebé de nueve meses fue atacado por un pitbull

En un incidente similar ocurrido en Córdoba a finales de abril, un bebé de nueve meses fue hospitalizado en estado crítico tras ser atacado por un perro de raza pitbull, que era la mascota de la familia. Según informó ElDoce.tv, el ataque se produjo mientras el menor dormía junto a su madre en su hogar, ubicado en la calle Guillermo Hudson al 4200, en el barrio Liceo Segunda Sección. El perro mordió al bebé en la cabeza, causándole lesiones graves en el cráneo.

Tras el incidente, el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital Infantil, donde los médicos confirmaron que presentaba heridas compatibles con un traumatismo de cráneo. A pesar de la gravedad de las lesiones, el personal médico indicó que el niño se encontraba en estado estable y bajo observación, requiriendo suturas para tratar las heridas.

Este caso se suma a otro trágico suceso ocurrido recientemente en Mar del Plata, donde una bebé de un año y ocho meses perdió la vida tras ser atacada por un pitbull. El ataque ocurrió el 7 de abril en una vivienda del barrio Libertad, cuando la pequeña fue mordida en el cuello por una de las mascotas de la casa. A pesar de los esfuerzos de los familiares y vecinos por rescatarla, la niña fue trasladada al Centro de Atención Primaria de Salud sin signos vitales debido a la pérdida de sangre.