Líderes de todas las religiones participarán de una misa en la Catedral para despedir a Francisco

Foto de archivo: el Papa Francisco abraza al rabino Abraham Skorka y al líder musulmán Omar Abboud en Jerusalén, el 26 de mayo de 2014 (EFE/Osservatore Romano)

Una misa con líderes de diversos credos se realizará este martes a las 16 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para despedir al Papa Francisco, fallecido ayer en Roma a los 88 años.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que la Catedral permanecerá abierta durante toda la jornada y que la ceremonia principal será una celebración interreligiosa.

En declaraciones a la prensa frente al templo, ubicado en las cercanías de Plaza de Mayo, García Cuerva expresó que “el mejor homenaje que podemos hacerle a Francisco es estar todos unidos”, destacando que el Sumo Pontífice “siempre insistió con la fraternidad universal”.

El encuentro litúrgico tendrá un carácter ecuménico, que estará encabezado por García Cuerva. En la celebración intervendrán el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); por el judaísmo, rabino Daniel Goldman; por el islam, el ex titular del Centro Islámico de Argentina (CIA), Omar Abboud y el imán Sheij Salim Delgado.

También hablará un representante de las iglesias ortodoxas, el ex arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia, Kissag Mouradian; por el protestantismo, la prebístera de la Iglesia Metodista, Mariel Pons; y por la Iglesia Evangélica Pentecostal, el pastor Norberto Saracco.

El diálogo interreligioso de Francisco

Durante su pontificado, y en su paso como arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio impulsó de forma activa el diálogo entre religiones, un eje central de su visión pastoral.

El 26 de mayo de 2014, a un año de haber iniciado su ministerio como Papa, viajó a Jerusalén acompañado por dos referentes del diálogo interreligioso: el rabino Abraham Skorka—investigador en la Universidad de Georgetown, en Washington— y el dirigente musulmán Omar Abboud —presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso—. Los tres se fundieron en un abrazo simbólico frente al Muro de los Lamentos, en una imagen que dio la vuelta al mundo.

AME963. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 21/04/2025.- Fotografía de un retrato del papa Francisco durante una misa en su honor este lunes, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Además, Francisco mantuvo una relación estrecha con figuras del cristianismo evangélico como Hugo Alfredo Baravalle, expresidente de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), y con Marcelo Figueroa, presbítero de la Iglesia Evangélica Presbiteriana, columnista del diario vaticano L’Osservatore Romano y su representante en Argentina. Junto a Skorka y Figueroa, el entonces arzobispo Jorge Bergoglio condujo el programa televisivo “Biblia, diálogo vigente”, emitido por el Canal 21 del Arzobispado de Buenos Aires.

Esta mañana, Fernando Szlajen, primer rabino designado por el Papa Francisco como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, destacó en declaraciones a radio Rivadavia que “el gran legado que deja Francisco es el haber transformado —y es lo que hicimos acá en Argentina en la parte académica— que las voces de fe no pueden quedarse calladas ni separarse para trabajar en un mundo más digno y más justo".

“Que el diálogo no sea un mero intercambio de ideas, sino que se transforme en una producción interreligiosa, donde el valor religioso traducido a la secularidad pueda ayudar al bien común”, agregó el rabino.

Abraham Skorka, Omar Abboud y Jorge Bergoglio, durante su misión pastoral como Arzobispo de Buenos Aires

Szlajen recordó también que como parte de esa producción, en el marco del Departamento de Bioética de la UCA, en 2019, se elaboró una declaración en favor de los cuidados paliativos que luego fue sancionada como ley. “Él era un experto en hacer de las diferencias una transformación para convertirlas en una fuente de enriquecimiento colectivo”, expresó. “Innumerables veces tuvimos diferencias con el Papa —con temas como el aborto o la clonación— y, sin embargo, él tenía la visión de transformar las diferencias y buscar lo que nos une. Siempre llegábamos a que es la defensa de la dignidad de la persona humana el punto de encuentro para proponer soluciones para el bien común. Esa era la gran cualidad de Francisco”.

Por su lado, Abboud rememoró cuál fue una de las primeras iniciativas entre distintos credos, que fue un documento firmado en 2005, que se convirtió en “el primer texto firmado por judíos, islámicos y católicos sobre las causas de los fundamentalismos”. “Fue una gran novedad entonces. Elaboramos ese texto y me acuerdo de ese discurso suyo: no combatir solo el terrorismo fundamentalista, sino también el que se desarrolla por medios sibilinos, me refiero a determinadas olas culturales que se apropian de la verdad”, afirmó, en una entrevista a Alfa&Omega.

El Papa Francisco, con el prebístero Marcelo Figueroa

El Papa Francisco murió ayer mientras dormía en su residencia de Santa Marta, como consecuencia de un colapso cardiovascular y un derrame cerebral, según informó el Vaticano.

El Sumo Pontífice presentaba antecedentes clínicos de insuficiencia respiratoria aguda derivada de una neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes tipo II. Había estado internado 37 días desde el 14 de noviembre en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde fue tratado con ventilación mecánica no invasiva.

El fallecimiento se produjo luego de que Francisco participó de los actos litúrgicos de la Semana Santa.