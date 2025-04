Clima otoñal y algunas lluvias: cómo estará el clima en el AMBA durante la semana

El SMN informó que se espera un clima otoñal para esta semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el AMBA y alrededores indica que esta semana se verá marcada por la continuidad del clima otoñal, con temperaturas agradables y la posibilidad de tormentas aisladas. En simultáneo, rige una alerta amarilla para seis provincias.

Para este domingo, el SMN pronostica un cielo parcialmente nublado en el AMBA, que cambiará a mayormente nublado hacia la noche, con un aumento de la temperatura que irá de los 17 a los 22° hacia la tarde. También habrá fuertes ráfagas de viento, que irán de los 42 a los 50 kilómetros por hora.

Para mañana lunes, se espera que sea el día más inestable de toda la semana, con una madrugada signada por las lloviznas. Por la mañana y hacia la noche se advierte que habrá tormentas aisladas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en los 40 municipios que conforman el área metropolitana. Durante el resto de la semana, habrá un clima parejo, con una máxima de 24° y una mínima de 16°. Y un firmamento que irá de nublado a mayormente nublado.

El clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la nueva semana.

En el resto de la provincia de Buenos Aires, el organismo climatológico nacional estableció que este domingo no se espera ningún tipo de precipitación, con un cielo parcialmente nublado en todo el territorio bonaerense. En el sur y sureste se mantendrá el firmamento de esta forma. Mientras que hacia la noche, se aguarda que el cielo esté mayormente nublado en el resto de la provincia.

Para mañana, la región norte tendrá fuertes tormentas, en localidades como Pergamino, San Pedro, Junín y Chacabuco; mientras que en el centro se esperan lloviznas como 9 de Julio, Pehuajó y San Carlos de Bolívar. En dichas ciudades el fenómeno evolucionará a tormentas aisladas durante la mañana, etapa del día donde también se pronostica lluvias en la zona costera que abarca desde Punta Indio hasta Villa Gesell. Por la tarde, el frente tormentoso comenzará a disiparse, para finalmente mantenerse con un cielo mayormente nublado.

Desde el martes hasta el jueves a la tarde, el SMN señaló que en provincia de Buenos Aires se aguardan distintos días con distinta intensidad de nubosidades. Sin embargo, el clima desmejorará en la región sur, sureste y este (límite con La Pampa), con un pronóstico de tormentas aisladas en Necochea, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Tres Arroyos, Sierra de la Ventana, Trenque Lauquen y General Villegas, entre otros. El frente afectará a parte del centro de la provincia para el viernes a la mañana (Pehuajó, San Carlos de Bolívar y Olavarría), hasta que el clima mejore hacia la tarde. Y sin aviso de lluvias hasta el próximo sábado.

Alertas y recomendaciones

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Para lo cual, se recomienda no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de los árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos o piletas, y estar atento ante la posible caída de granizo.

A su vez, se advierte que hay una alerta amarilla por fuertes vientos en la zona cordillerana de San Juan y La Rioja, para lo cual se solicita permanecer a resguardo en un ambiente cerrado y asegurar los elementos que puedan volarse. Para mañana, el SMN determinó que la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe tendrán una alerta amarilla por tormentas durante toda la jornada.