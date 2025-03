Una maniobra desató una violenta pelea entre dos conductores en Córdoba: uno de ellos fue atropellado

Dos conductores discutieron en la vía pública y uno atropelló a otro (Fuente: El Doce TV)

La reacción de un conductor hacia otro, que venía haciendo zigzag con el auto por el medio de la calle Libertad, en Córdoba, escaló hasta el punto de una inesperada reacción: uno de ellos terminó atropellado. La pelea incluyó insultos, agravios y el feroz ataque del que iba maniobrando contra el otro que le dijo: “Aprendé a manejar”.

La discusión tuvo lugar este viernes por la tarde, cerca de las 18 horas, en el barrio General Paz de la capital. La secuencia quedó registrada por el celular de una residente del barrio, que se asomó al balcón al detectar que algo estaba ocurriendo en la calle.

Según el portal El Doce TV, un Fiat Cronos de color bordó comenzó a realizar movimientos erráticos en zigzag. Eso provocó la reacción de los conductores que se encontraban en la misma arteria, especialmente de uno que circulaba detrás en un Renault Twingo. Al adelantarse, le tocó bocina y le gritó “aprendé a manejar”, una frase que desató una reacción furiosa.

La discusión escaló cuando uno de los conductores le rompió el vidrio al auto del otro (Fuente: El Doce TV)

Lo que parecía una discusión pasajera continuó a lo largo de quince cuadras hasta que ambos vehículos se detuvieron en el semáforo de la esquina de Libertad y Esquiú. Fue entonces cuando el joven que manejaba el Fiat Cronos, dejó su vehículo estacionado a unos 40 metros y se acercó corriendo al Twingo, cuyo dueño relató posteriormente cómo había sido la secuencia.

Según indicó, le pegó un puñetazo al vidrio de la ventanilla, que se rompió, dejando al conductor cubierto de fragmentos de vidrio. “No sé qué le pasó que dejó su auto y corrió una cuadra para increparme en la ventanilla. No tuvo mejor idea que pegarle una piña y obviamente se rompió el vidrio. Yo salgo por la puerta pasando por arriba de mi hijo y él sale corriendo para su auto”, sostuvo. A su vez, lo acusó de haber actuado “solo para agredir”.

En el video se podía observar que el hombre agredido junto a su hijo, se acercaban gritándole y pidiéndole los datos del seguro. “Quiero hacer hincapié en que ni mi hijo ni yo nos bajamos del auto hasta que este hombre me rompió el vidrio de una trompada”, continuó diciendo. “Lo fui a buscar pidiéndole los datos del seguro, algo que sabía que no correspondía, pero era lo que me salió en ese momento”, reconoció sobre el momento en que persiguió al agresor, cuando este regresaba corriendo a su auto.

El momento en que el conductor del Fiat Cronos atropelló al hombre (Fuente: El Doce TV)

El momento más impactante vino minutos después del reclamo. “Me paré adelante para que me diera los datos y ahí fue cuando me atropelló”, afirmó en declaraciones al mencionado portal. “Según un video filmado por unas chicas del edificio se ve que claramente me quiere atropellar. No basta con eso, más adelante tocó a otros autos y con el espejo me pega”, relató sobre el momento en que el joven acelera el Fiat Cronos y lo arrastra por unos momentos. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales.

En tanto, dentro del auto se encontraba una mujer en el asiento del acompañante, quien intentaba calmar la discusión entre ambos conductores.

La víctima pudo salir ileso del momento tenso (Fuente: El Doce TV)

“Era más chico que mi hijo. Se lo veía fuera de sí, en un estado preocupante”, apuntó respecto al agresor. Luego de la secuencia, la víctima se dirigió a una comisaría cercana para realizar la denuncia correspondiente.

“Lo importante es que una discusión de tránsito que debería haber quedado en un ‘aprendé a manejar’ terminó en algo mucho más fuerte”, lamentó el hombre cuyas intenciones habían sido en principio ir hasta la calle Catamarca, en busca de un taller, en un día normal en el que “estábamos terminando la jornada”, concluyó.