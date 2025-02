El calvario de los que esperan a sus familiares secuestrados por Hamas: “No como ni duermo desde hace 500 días”

Michel Michael Illouz, Eliahu Stivi y Omri Lifschitz (Maximiliano Luna)

Eliahu Stivi es el papá de Idan Stivi, un joven de 29 años que fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 mientras bailaba en la fiesta electrónica Nova a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Eliahu adelgazó unos 20 kilos en estos 500 días que lleva sin ver a su hijo. Omri Lifschitz recuerda su infancia en el kibutz Nir Oz y lleva un pequeño cactus amarillo prendido del pecho. Su padre Oded, los cultivaba. Su casa fue incendiada por Hamas ese día antes de secuestrarlo. Las plantas siguen ahí. Crecen y esperan por su vuelta. Michel Michael Illouz ya vio más de mil veces el video de su hijo Guy. En las imágenes grabadas desde la visión de los terroristas, el chico corre hacia unos árboles desde su auto mientras es baleado.

Los tres familiares pasaron por Argentina ayer y le dieron una entrevista exclusiva a Infobae para contar sus sensaciones y cómo viven el calvario de la espera de sus seres queridos desde el 7 de octubre del 2023. Todavía quedan en Gaza 70 rehenes de los 251 secuestrados que fueron capturados esa mañana trágica. Al menos 34 de ellos murieron, según el Ejército israelí.

Eliahu Stivi cuenta cómo vivió estos 500 días que lleva sin noticias de su hijo Idan (Maximiliano Luna)

La espera de los familiares

Todos deberían ser liberados a lo largo de las tres fases del alto el fuego, que entró en vigor el pasado 19 de enero. Por ahora, la primera etapa incluye 33, de los cuáles esta semana serán entregados 4 secuestrados muertos y el próximo sábado 6 con vida.

“Estoy sin dormir y casi sin comer desde esa mañana - arranca contando Eliahu Stivi-. Estaba en Egipto y antes de enterarme de nada, algo sentí que me hizo volver a Tel Aviv esa misma noche. Cuando un hijo está en peligro, un padre lo puede presentir”. El hijo de Stivi no está en la lista de los 33 que serán liberados en esta primera fase del acuerdo entre Hamas e Israel. “Esa noche me llamó y dudaba si ir o no a Nova. Yo le dije que vaya, que se divierta”.

Idan Stivi fue asesinado y su cuerpo permanece en Gaza. Su familia lo sabe desde un año después del secuestro. El joven era amante de la naturaleza, los viajes y la fotografía. Fue al festival para tomar imágenes y ayudó a rescatar personas heridas cuando comenzó el ataque de Hamas. “Necesitamos que devuelvan su cuerpo para darle sepultura con los rituales de nuestra religión -explica Eliahu-. Queremos un lugar para visitarlo y rezar. Idan tiene hermanos, madre, una novia y hasta un perro que lo esperan en Israel”.

Omri Lifschitz se crió en el kitbutz Nir Oz. Allí siguieron viviendo sus padres que fueron secuestrados el 7 de octubre del 2023 (Maximiliano Luna)

Eliahu narra cómo vivió estos 500 días y no puede contener la emoción. Toma agua y sigue. “No me lo puedo sacar de la cabeza”, admite. Ese 7 de octubre apenas se enteró lo que sucedía en el predio de Nova intentó acercarse al lugar para salvar a su hijo. “Llegué hasta un control policial y no me dejaron pasar. Me decían que había como 5.000 terroristas en nuestro territorio. También estaban los chicos que estában siendo asesinados y secuestrados”, dice.

Los intentos por sobrevivir

El hombre tiene en claro cómo fueron los últimos momentos de su hijo tras el ataque de Hamas. Idan auxilió a una pareja que había bebido de más e intentó sacarlos en su auto. Se enfrentó a un grupo de terroristas de Hamas, escapó y enfiló hacia el sur. Allí pasaron los testigos a un jeep conducido por Guy Illouz. Allí fueron emboscados otra vez por los palestinos. En el video que mostró el papá de Guy se escuchan voces que gritan en árabe y disparan contra el auto. “Ves al costado, corriendo hacia los árboles ese es Guy”, muestra en su teléfono Michael. Que ve una y otra vez las imágenes de su hijo intentando sobrevivir. “Ya a las 9:30 de ese día, el teléfono de Idan daba como localización en Gaza”, cuenta su papá.

Guy era ingeniero de sonido y apasionado por la música. Fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 del festival Nova, intentando llegar a su auto con sus amigos. Fue herido y llevado a Gaza. Se confirmó su muerte el 30 de diciembre de 2023. Su familia supo que falleció en un hospital de Gaza debido al relato de la liberada Maya Regev, quien estuvo con él en el cautiverio.

El acuerdo de Hamas e Israel en esta primera etapa permitirá la liberación de 33 secuestrados (Maximiliano Luna)

Los dos padres intentaron llegar hasta Nova esa mañana. Allí, vieron cuerpos de chicos ensangrentados que no se pueden sacar de la cabeza. Eliahu participó de la muestra de Nova en -miami. Allí vio jóvenes que volvieron a bailar. “Imaginaba que mi hijo estaría muy feliz. Cerraba los ojos y lo veía junto al resto de los chicos bailando”.

La vida en el kibutz Nir Oz

Omri Lifschitz se crió en el kitbutz Nir Oz. Allí siguieron viviendo sus padres. El hombre, padre de tres hijos, convivió en las calles tranquilas de la comunidad con varios argentinos que fueron secuestrados por Hamas. “Conocí a Ariel y David Cunio, a los hermanos Horn. Estoy muy contento con la liberación de Iair de la semana pasada”, cuenta.

Así intentaron escapar los jóvenes del ataque de Hamas en la fiesta Nova el 7 de octubre del l2023.

Cada familia que espera un secuestrado, vuelve a recordar una y otra vez los momentos previos a la mañana de ese 7 de octubre en la que todo fue horror y muerte. “Habíamos ido la semana anterior a Nir Oz para una fiesta religiosa en casa de mis padres -cuenta Omri-. El viernes anterior, mis padres estaban de paseo, pero esa noche Oded se sintió mal y pidió volver a su casa”.

EL kibutz de Nir Oz fue atacado por Hamas el 7 de octubre (REUTERS/Stoyan Nenov)

La mañana del 7 de octubre, el hombre de 84 años llamó a su hijo y le avisó que había ataque con cohetes y que iba a acostarse en el cuarto de seguridad. “No es tan grave”, había dicho Oded en primera instancia. Un rato más tarde le avisó, también por Whatsapp, que escuchaba voces en árabe cerca de su casa. Omri sabe que dispararon cinco veces contra la puerta de la casa de su papá. Oded fue herido en una mano y a su mamá se la llevaron como “una bolsa de papa” en una moto. Al hombre también lo trasladaron a la Franja.

Allí, estuvieron en cautiverio con otros vecinos de Nir Oz. Lo último que sabe Omri de su padre es que tuvo un problema de salud el 27 de octubre, apenas 20 días después de su secuestro. “Desde ese momento no tuvimos más noticia. Temo lo peor, pero igual quiero tener noticias de él”, explica.

La madre de Omri, Yocheved Lifschitz, fue liberada el 23 de octubre por razones humanitarias. En una rueda de prensa ya en Tel Aviv en aquel momento, la mujer dice que pasó “por un infierno” y describió cómo sufrió heridas y tuvo dificultades para respirar mientras la llevaban hacia la red de túneles secretos de Hamas debajo de Gaza.

Oded es periodista retirado y activista por la paz en Medio Oriente. Fue uno de los fundadores del kibutz Nir Oz en 1955. Junto con su esposa, ayudaba a trasladar palestinos enfermos a hospitales israelíes.

Eliahu muestra la imagen de su hijo y Omri la de sus amigos, los hermanos Cunio que siguen secuestrados (Maximiliano Luna)

Omri cuenta que llevó a sus tres hijos, de 12, 10 y 4 años, a Nir Oz. “Ellos se enteran muchas de los acontecimientos por Instagram y TikTok -explica el hombre-. Por eso, hay que contarles toda la verdad para que entiendan lo que pasó”.

El deseo de Omri es que Nir Oz vuelva a cobrar vida. Cree que se dará en unos 2 años. Mientras tanto, los cactus de sus padres siguen creciendo entre las ruinas de las casas que fueron destruidas por el ataque de Hamas. “La comunidad se merece la oportunidad de rehacer sus vidas en ese lugar”, admite.